Поздравления с Днем рождения сестре: стихи и открытки на 7 февраля

Мы позаботились, чтобы в этот замечательный праздник Твоя сестренка чувствовала себя королевой, и подготовил для Тебя лучшие поздравления с Днем рождения сестре.
С днем рождения поздравляю
Тебя, милая сестра.
В этот день тебе желаю,
Чтоб всё было у тебя:
Красота, здоровье, силы,
Риск, удача и успех.
Чтобы все тебя любили,
Чтоб звучал почаще смех.
Чтобы были в жизни цели,
Чтобы ты достигла их,
Чтоб мечты не заржавели.
Счастья в жизни каждый миг!
Сестричка милая моя,
С днем рождения тебя!
Я желаю море роз,
Самых лучших в мире грез,
Жизни сказочной, красивой.
Быть тебе всегда счастливой!
Королевой будь, родная,
Ты царица неземная!
Самой лучшей на Земле
Я желаю быть тебе!
С днем рождения тебя,
Сестра милая моя!
Поздравляю от души
И желаю много счастья!
Радость пусть стучится в дом,
Пусть минуют все ненастья.
Никогда не унывай.
Улыбайся, смейся звонко.
Пусть во всём тебе везет.
С днем рождения, сестренка!
Сестренка, милая, родная,
От всей души тебе желаю:
Здоровья, счастья, долгих лет,
Успеха, чуда, меньше бед.
Живи, мечтая и любя,
И береги саму себя,
Будь просто сказочно счастливой:
Красивой, любящей, любимой.
Я с днем рожденья поздравляю
И слов на ветер не бросаю.
Ни капли лести не тая,
Родная, я люблю тебя!
Моя родная ты сестренка,
Тебя я искренне люблю.
И с твоим праздником, конечно,
Тебя поздравить я хочу.
Тебе желаю только счастья
И нескончаемой любви.
Пусть в жизни будет только радость,
А на душе цветут цветы.
Пусть будешь ты всегда здорова
И не узнаешь никогда,
Что значат беды, слезы, горе.
Пусть охраняют небеса.
Пусть рядом близкие лишь будут
И очень верные друзья.
Я поздравляю, дорогая
Моя любимая сестра!
Поздравляю я тебя, сестричка,
Обнимаю нежно, моя птичка.
Знаешь, еще будет не один
День прекрасных в жизни именин.
Радуйся, цвети и улыбайся,
А вот жить спешить ты не старайся.
Веселись, будь яркой, заводной,
Озорной — да просто будь собой!
Крепкой я тебе любви желаю
... всем она нужна, я точно знаю!
Романтичного желаю настроения!
У тебя сегодня день рождения!