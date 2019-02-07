Поздравления с Днем рождения сестре: стихи и открытки на 7 февраля

Оригинальные поздравления с Днем рождения для сестры, выбирай лучшее, и вперед - сказочным волшебником поздравлять любимую сестренку с Днем Рождения.

Мы позаботились, чтобы в этот замечательный праздник Твоя сестренка чувствовала себя королевой, и подготовил для Тебя лучшие поздравления с Днем рождения сестре.

С днем рождения поздравляю

Тебя, милая сестра.

В этот день тебе желаю,

Чтоб всё было у тебя:

Красота, здоровье, силы,

Риск, удача и успех.

Чтобы все тебя любили,

Чтоб звучал почаще смех.

Чтобы были в жизни цели,

Чтобы ты достигла их,

Чтоб мечты не заржавели.

Счастья в жизни каждый миг!

Сестричка милая моя,

С днем рождения тебя!

Я желаю море роз,

Самых лучших в мире грез,

Жизни сказочной, красивой.

Быть тебе всегда счастливой!

Королевой будь, родная,

Ты царица неземная!

Самой лучшей на Земле

Я желаю быть тебе!

С днем рождения тебя,

Сестра милая моя!

Поздравляю от души

И желаю много счастья!

Радость пусть стучится в дом,

Пусть минуют все ненастья.

Никогда не унывай.

Улыбайся, смейся звонко.

Пусть во всём тебе везет.

С днем рождения, сестренка!

Сестренка, милая, родная,

От всей души тебе желаю:

Здоровья, счастья, долгих лет,

Успеха, чуда, меньше бед.

Живи, мечтая и любя,

И береги саму себя,

Будь просто сказочно счастливой:

Красивой, любящей, любимой.

Я с днем рожденья поздравляю

И слов на ветер не бросаю.

Ни капли лести не тая,

Родная, я люблю тебя!

Моя родная ты сестренка,

Тебя я искренне люблю.

И с твоим праздником, конечно,

Тебя поздравить я хочу.

Тебе желаю только счастья

И нескончаемой любви.

Пусть в жизни будет только радость,

А на душе цветут цветы.

Пусть будешь ты всегда здорова

И не узнаешь никогда,

Что значат беды, слезы, горе.

Пусть охраняют небеса.

Пусть рядом близкие лишь будут

И очень верные друзья.

Я поздравляю, дорогая

Моя любимая сестра!

Поздравляю я тебя, сестричка,

Обнимаю нежно, моя птичка.

Знаешь, еще будет не один

День прекрасных в жизни именин.

Радуйся, цвети и улыбайся,

А вот жить спешить ты не старайся.

Веселись, будь яркой, заводной,

Озорной — да просто будь собой!

Крепкой я тебе любви желаю

... всем она нужна, я точно знаю!

Романтичного желаю настроения!

У тебя сегодня день рождения!