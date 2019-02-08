Поздравления с Днем рождения маме: стихи и открытки на 8 февраля

Десятки самых теплых, самых светлых чувств всегда охватывают каждого нас, когда вспоминаем о главном человеке в жизни — маме. А это значит, что и поздравить с днем рождения маму нужно по-особенному. Сохраните это светлое настроение, душевное тепло и не постесняйтесь сказать ей в этот день о том, как же сильно вы ее любите.
Пусть иногда мне не хватает слов,
Не думай, что тебя не уважаю,
Что не ценю я всех твоих трудов,
Что никогда и ничего не замечаю.
За все слова, что я не говорю,
Я у тебя прошу сейчас прощения!
Ты знай, что я тебя очень люблю.
Моя мамуля. Мама, с днем рождения.
Пусть каждый день приносит тебе радость.
Здоровья, счастья я желаю и любви.
Пусть ангелы тебя оберегают
На ждущем впереди тебя пути.
Мамочка наша родная,
Эти нежные строки — тебе.
Самой милой и самой красивой,
Самой доброй на этой земле.
Знай, тебя считают дети
Лучшей мамою на свете!
Я хочу пожелать тебе счастья,
Пусть невзгоды пройдут стороною!
Не коснуться тебя пусть ненастья -
Будешь только любима судьбою!
Знай, для нас ты как купол чудесный,
Созиданье небесного храма!
Пусть хранит тебя Ангел небесный!
С Днём рожденья, любимая мама!
Спасибо тебе дорогая моя мама,
Что дала мне жизнь и смогла поддержать,
Когда падала я, ты меня поднимала.
Не давала мне снова упасть.
В день рождения я тебя поздравляю!
Всех цветов мира достойна лишь ты.
Милая моя, родная, хорошая мама,
Будь счастливой, здоровой
И походкою бодрой ты по жизни смело иди.
Мама, мамочка, мамуля,
С днем рождения тебя!
Пусть от смеха и веселья
Век блестят твои глаза.
Пусть с улыбкой лучезарной
Каждый день проходит твой,
Радость, счастье и здоровье
Следом ходят за тобой!
Мамочка любимая, с праздником тебя,
Поздравляем милая, с днем рождения.
Желаем лишь здоровья, бодрости и сил,
И каждый чтоб денечек радость приносил.
Тебя мы очень любим, тобою дорожим,
За все тебе спасибо, мамуля, говорим.
Пусть прекрасны будут, мама, твои годы,
Унесет пусть свежий ветер все невзгоды,
И пусть время тебя только украшает,
А глаза твои лишь радостью сияют.
Я желаю, чтобы праздник День рождения
Наградил тебя волною вдохновения,
Преподнес тебе подарки и сюрпризы,
Все мечты твои исполнил, все капризы.
Ну, а счастье – только там, где ты, родная,
Пусть не будет ни конца ему, ни края,
Пусть улыбка украшает тебя вечно,
И бежит дорога жизни бесконечно!
Прими скорее это поздравленье,
Мамуля, с Днем Рождения тебя!
Пускай закружит в танце вдохновенье,
Преподнесет подарки пусть судьба.
Пусть в сердце яркими цветами
Благоухают нежность, ласка и добро.
И жизнь под счастья парусами
Плывет, даря тебе улыбки и тепло.
С днем рождения, родная,
Самый главный человек!
Быть здоровой я желаю,
Береги себя вовек.
Пусть в улыбке самой нежной
Радость прячется всегда.
Пусть спокойным, безмятежным
Счастьем светятся глаза.
Я помню, как в детстве меня защищала,
Как ночь напролет колыбельку качала,
Любимая мама, сегодня веселье –
Спешу я поздравить тебя с днем рожденья!
Тебя от невзгод защищать обещаю,
Здоровья, улыбок, удачи желаю!
Пускай обойдут стороной все ненастья!
Желаю любви, настоящего счастья!