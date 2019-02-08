Поздравления с Днем рождения маме: стихи и открытки на 8 февраля

Если вы желаете порадовать свою маму, то поздравления маме с днем рождения в стихах отлично для этого подходят.

Десятки самых теплых, самых светлых чувств всегда охватывают каждого нас, когда вспоминаем о главном человеке в жизни — маме. А это значит, что и поздравить с днем рождения маму нужно по-особенному. Сохраните это светлое настроение, душевное тепло и не постесняйтесь сказать ей в этот день о том, как же сильно вы ее любите.

Пусть иногда мне не хватает слов,

Не думай, что тебя не уважаю,

Что не ценю я всех твоих трудов,

Что никогда и ничего не замечаю.

За все слова, что я не говорю,

Я у тебя прошу сейчас прощения!

Ты знай, что я тебя очень люблю.

Моя мамуля. Мама, с днем рождения.

Пусть каждый день приносит тебе радость.

Здоровья, счастья я желаю и любви.

Пусть ангелы тебя оберегают

На ждущем впереди тебя пути.

Мамочка наша родная,

Эти нежные строки — тебе.

Самой милой и самой красивой,

Самой доброй на этой земле.

Знай, тебя считают дети

Лучшей мамою на свете!

Я хочу пожелать тебе счастья,

Пусть невзгоды пройдут стороною!

Не коснуться тебя пусть ненастья -

Будешь только любима судьбою!

Знай, для нас ты как купол чудесный,

Созиданье небесного храма!

Пусть хранит тебя Ангел небесный!

С Днём рожденья, любимая мама!

Спасибо тебе дорогая моя мама,

Что дала мне жизнь и смогла поддержать,

Когда падала я, ты меня поднимала.

Не давала мне снова упасть.

В день рождения я тебя поздравляю!

Всех цветов мира достойна лишь ты.

Милая моя, родная, хорошая мама,

Будь счастливой, здоровой

И походкою бодрой ты по жизни смело иди.

Мама, мамочка, мамуля,

С днем рождения тебя!

Пусть от смеха и веселья

Век блестят твои глаза.

Пусть с улыбкой лучезарной

Каждый день проходит твой,

Радость, счастье и здоровье

Следом ходят за тобой!

Мамочка любимая, с праздником тебя,

Поздравляем милая, с днем рождения.

Желаем лишь здоровья, бодрости и сил,

И каждый чтоб денечек радость приносил.

Тебя мы очень любим, тобою дорожим,

За все тебе спасибо, мамуля, говорим.

Пусть прекрасны будут, мама, твои годы,

Унесет пусть свежий ветер все невзгоды,

И пусть время тебя только украшает,

А глаза твои лишь радостью сияют.

Я желаю, чтобы праздник День рождения

Наградил тебя волною вдохновения,

Преподнес тебе подарки и сюрпризы,

Все мечты твои исполнил, все капризы.

Ну, а счастье – только там, где ты, родная,

Пусть не будет ни конца ему, ни края,

Пусть улыбка украшает тебя вечно,

И бежит дорога жизни бесконечно!

Прими скорее это поздравленье,

Мамуля, с Днем Рождения тебя!

Пускай закружит в танце вдохновенье,

Преподнесет подарки пусть судьба.

Пусть в сердце яркими цветами

Благоухают нежность, ласка и добро.

И жизнь под счастья парусами

Плывет, даря тебе улыбки и тепло.

С днем рождения, родная,

Самый главный человек!

Быть здоровой я желаю,

Береги себя вовек.

Пусть в улыбке самой нежной

Радость прячется всегда.

Пусть спокойным, безмятежным

Счастьем светятся глаза.

Я помню, как в детстве меня защищала,

Как ночь напролет колыбельку качала,

Любимая мама, сегодня веселье –

Спешу я поздравить тебя с днем рожденья!

Тебя от невзгод защищать обещаю,

Здоровья, улыбок, удачи желаю!

Пускай обойдут стороной все ненастья!

Желаю любви, настоящего счастья!