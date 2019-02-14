Поздравления с Днем святого Валентина другу: стихи и открытки

Нежное отношение к человеку поместится и в коротком поздравлении с 14 февраля. Это могут быть как трогательные четверостишия или поздравления Валентине с Днем святого Валентина короткие в прозе, так и смешные и прикольные поздравления с Днем влюбленных.
Мы выбрали несколько поздравлений с Днем влюбленных. Сохраните себе эти короткие прикольные поздравления с Днем святого Валентина, чтобы не забыть!
День святого Валентина —
Это праздник всех любимых.
И хоть мы с тобой друзья,
Поздравляю я тебя.
Пожелаю быть любимым,
Быть предметом возжеланья.
Я желаю быть счастливым,
И не знать в любви страданья.
С днем святого Валентина,
От души я поздравляю.
И тебе, мой друг чудесный,
Счастье обрести желаю.
Ты добейся всех высот,
Воплоти свои мечты.
Я тебе желаю в жизни,
Волшебства и красоты.
Пусть повезет тебе в любви —
В такой, чтоб раз — и навсегда.
Не упусти свой шанс, лови...
И будешь счастлив ты тогда.
Желаю встретить тебе ту,
Которая тебя оценит,
Души увидит красоту,
В твои возможности поверит.
А коль уже нашел ее,
То никуда не отпускай.
Пускай всегда любовь живет,
А в сердце расцветает май!
Я тебя хочу поздравить
С днём святого Валентина.
Обойти любовь не может
Настоящего мужчину.
Своих чувств ты не стесняйся,
Голову терять не бойся,
Ты дыши, гори, влюбляйся!
Ни о чем не беспокойся.
Будь, мой друг, душою юным,
Плачь и смейся без причины!
Будет пусть любовь безумной
В день святого Валентина!
С Днём святого Валентина!
Я желаю от души,
Чтоб в любви купался сильной,
И достиг своих вершин.
Буря чувств больших и светлых
Вдохновляет пусть тебя,
Чтобы в счастье жил, конечно:
И мечтая, и любя!
В день святого Валентина
Любви желаю безграничной,
Пускай она будет взаимной,
Чтоб в жизни все было отлично!
Пускай любовь приносит счастье,
Побольше ярких впечатлений,
Объятий жарких, много страсти,
И море радостных мгновений!
С Днем святого Валентина,
Ты любимым будь всегда,
Будь счастливым без причины,
Поздравляю друг тебя!
Не грусти, страдать не вздумай,
Ни о чем не сожалей,
Радость в жизни твоей будет,
Много добрых, светлых дней!