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Четверг, 14.02.2019
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Поздравления с Днем святого Валентина 2019: оригинальные и красивые открытки

Поздравления с Днем святого Валентина другу: стихи и открытки

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Поздравления с Днем святого Валентина другу: стихи и открытки
07:14 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

14 февраля во многих странах мира отмечается День святого Валентина (Valentine's Day) или День всех влюбленных.

Нежное отношение к человеку поместится и в коротком поздравлении с 14 февраля. Это могут быть как трогательные четверостишия или поздравления Валентине с Днем святого Валентина короткие в прозе, так и смешные и прикольные поздравления с Днем влюбленных.

Мы выбрали несколько поздравлений с Днем влюбленных. Сохраните себе эти короткие прикольные поздравления с Днем святого Валентина, чтобы не забыть!

 

День святого Валентина —

Это праздник всех любимых.

И хоть мы с тобой друзья,

Поздравляю я тебя.

 

Пожелаю быть любимым,

Быть предметом возжеланья.

Я желаю быть счастливым,

И не знать в любви страданья.

С днем святого Валентина,

От души я поздравляю.

И тебе, мой друг чудесный,

Счастье обрести желаю.

 

Ты добейся всех высот,

Воплоти свои мечты.

Я тебе желаю в жизни,

Волшебства и красоты.

СМС и короткие поздравления с Днем влюбленных 2019

Пусть повезет тебе в любви —

В такой, чтоб раз — и навсегда.

Не упусти свой шанс, лови...

И будешь счастлив ты тогда.

 

Желаю встретить тебе ту,

Которая тебя оценит,

Души увидит красоту,

В твои возможности поверит.

 

А коль уже нашел ее,

То никуда не отпускай.

Пускай всегда любовь живет,

А в сердце расцветает май!

Я тебя хочу поздравить

С днём святого Валентина.

Обойти любовь не может

Настоящего мужчину.

 

Своих чувств ты не стесняйся,

Голову терять не бойся,

Ты дыши, гори, влюбляйся!

Ни о чем не беспокойся.

 

Будь, мой друг, душою юным,

Плачь и смейся без причины!

Будет пусть любовь безумной

В день святого Валентина!

С Днём святого Валентина!

Я желаю от души,

Чтоб в любви купался сильной,

И достиг своих вершин.

 

Буря чувств больших и светлых

Вдохновляет пусть тебя,

Чтобы в счастье жил, конечно:

И мечтая, и любя!

День святого Валентина 2018: красивые поздравления и открытки на День влюбленных

В день святого Валентина

Любви желаю безграничной,

Пускай она будет взаимной,

Чтоб в жизни все было отлично!

 

Пускай любовь приносит счастье,

Побольше ярких впечатлений,

Объятий жарких, много страсти,

И море радостных мгновений!

С Днем святого Валентина,

Ты любимым будь всегда,

Будь счастливым без причины,

Поздравляю друг тебя!

 

Не грусти, страдать не вздумай,

Ни о чем не сожалей,

Радость в жизни твоей будет,

Много добрых, светлых дней!

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