Поздравления с днем святого Валентина 2019 подруге

Отмечающие этот праздник дарят любимым и дорогим людям подарки, цветы, конфеты, игрушки, воздушные шарики и особые открытки (часто в форме сердечка), со стихами, любовными признаниями или пожеланиями любви - валентинки.
Я желаю, чтоб сердечко
Купидон стрелой пронзил,
Союз образовав навечно;
Только чтобы не спешил:
Пусть найдёт тебе красавца,
Симпатичней, чем Бред Питт,
Силача — чтоб от мерзавцев
Поздно ночью защитил.
А ещё — чтоб был он добрым,
Храбрым, умным, нежным был,
И богатым, верным, скромным,
Каждый день цветы б дарил!
В День святого Валентина
Пусть любовь в душе поет.
Жить в любви необходимо!
Без нее наш мир умрет.
Береги в себе, подруга,
Чувств прекрасных дивный свет,
Чтоб у милого у друга
Ты нашла на всё ответ.
Счастья, крепких уз любовных
Пожелаю я тебе.
Пусть согреет добрым словом,
Пусть направит по судьбе
Тот, кто будет вечно рядом,
Назовешь кого родным.
Это — высшая награда:
Быть любимой, день жить с ним!
Подруга, милая, тебя я поздравляю
С днем всех влюбленных на земле.
Любить и быть любимою желаю,
Чудес тебе в прекрасном феврале.
Ведь в день святого Валентина
Амур шалит и попадает в сердце всем.
Так пусть же встретится тебе мужчина,
С любовью, предложением, без проблем.
Будь счастлива, моя ты дорогая,
Здоровья, сил тебе и долгих-долгих лет.
Сердечками с любовью осыпая,
Желаю жить в гармонии с собой, без бед.
Дай бог тебе, моя подруга,
Одной не быть в день Валентина.
Пусть рядом будет по заслугам
Самый уверенный и сильный,
Не эгоист и не зануда,
А просто благородный принц!
Я только рада очень буду,
Если ты в замок въедешь с ним!
С праздником святого Валентина,
Подруженька, тебя я поздравляю
Окунутся в мир волшебных грез
От всей души тебе я пожелаю!
Желаю чистой, искренней любви,
Головокружительной и нежной.
Чтобы в сердце ландыши цвели
В эту пору зимнюю и снежную.