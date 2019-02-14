Поздравления с днем святого Валентина 2019 подруге

День святого Валентина (также Валентинов день), или День всех влюблённых - праздник, который отмечается 14 февраля во многих странах мира.

Отмечающие этот праздник дарят любимым и дорогим людям подарки, цветы, конфеты, игрушки, воздушные шарики и особые открытки (часто в форме сердечка), со стихами, любовными признаниями или пожеланиями любви - валентинки.

Я желаю, чтоб сердечко

Купидон стрелой пронзил,

Союз образовав навечно;

Только чтобы не спешил:

Пусть найдёт тебе красавца,

Симпатичней, чем Бред Питт,

Силача — чтоб от мерзавцев

Поздно ночью защитил.

А ещё — чтоб был он добрым,

Храбрым, умным, нежным был,

И богатым, верным, скромным,

Каждый день цветы б дарил!

В День святого Валентина

Пусть любовь в душе поет.

Жить в любви необходимо!

Без нее наш мир умрет.

Береги в себе, подруга,

Чувств прекрасных дивный свет,

Чтоб у милого у друга

Ты нашла на всё ответ.

Счастья, крепких уз любовных

Пожелаю я тебе.

Пусть согреет добрым словом,

Пусть направит по судьбе

Тот, кто будет вечно рядом,

Назовешь кого родным.

Это — высшая награда:

Быть любимой, день жить с ним!

Подруга, милая, тебя я поздравляю

С днем всех влюбленных на земле.

Любить и быть любимою желаю,

Чудес тебе в прекрасном феврале.

Ведь в день святого Валентина

Амур шалит и попадает в сердце всем.

Так пусть же встретится тебе мужчина,

С любовью, предложением, без проблем.

Будь счастлива, моя ты дорогая,

Здоровья, сил тебе и долгих-долгих лет.

Сердечками с любовью осыпая,

Желаю жить в гармонии с собой, без бед.

Дай бог тебе, моя подруга,

Одной не быть в день Валентина.

Пусть рядом будет по заслугам

Самый уверенный и сильный,

Не эгоист и не зануда,

А просто благородный принц!

Я только рада очень буду,

Если ты в замок въедешь с ним!

С праздником святого Валентина,

Подруженька, тебя я поздравляю

Окунутся в мир волшебных грез

От всей души тебе я пожелаю!

Желаю чистой, искренней любви,

Головокружительной и нежной.

Чтобы в сердце ландыши цвели

В эту пору зимнюю и снежную.