Поздравления с Днем Рождения другу 21 февраля: стихи и открытки

Торжественные слова, веселые и искренние поздравления с Днем Рождения играют одну из главных ролей в любом празднике. Иногда самый дорогой и оригинальный подарок может померкнуть рядом с изысканным пожеланием счастья, или прикольным поздравительным тостом.
У тебя случилась днюха,
Вот какая заваруха!
Я тебя сто лет уж знаю,
А поэтому желаю
Оставаться крутым перцем
С любящим широким сердцем,
Достигать вершин успеха,
Чтоб ушли к чертям помехи.
Умножай свои богатства
И не знай слова «лекарство».
Ты за хвост держи удачу,
Впереди будь, не иначе.
Только супернастроения!
В общем, друг мой, с днем рождения!
Я поздравляю с днем рожденья!
Желаю бодрости, веселья,
Чтоб жизнь всегда была светла,
Достатка, радости, тепла.
Чтоб в доме было хорошо,
Чтоб много счастья в нём жило.
Крутых подъемов в яркой жизни,
Здоровье крепким было лишь бы,
Надежды, света, доброты
И исполнения мечты.
Позитивным будь, весёлым,
Клёвым, добрым и здоровым.
Будь всегда на высоте.
Двигайся к своей к мечте,
Жизни радуйся и наслаждайся,
В общем, друг мой, не меняйся.
Счастья искренне желаю,
С днем рождения поздравляю!
Пусть везет всегда тебе,
Счастья, радости в судьбе.
Кошелек чтоб не пустел,
Было б все, чего хотел.
Жизнь тебя пускай балует,
Все всегда отлично будет,
Безграничного везенья.
Поздравляю с днем рожденья!
С днем рожденья поздравляю!
И, мой друг, тебе желаю
Счастья в жизни очень много,
Будет ровной пусть дорога.
Чаще миру улыбайся.
Если трудно, не сдавайся.
Вечно будь на высоте,
Побеждай всегда, везде,
Никогда не унывай.
Ты всё сможешь, так и знай!
С днем рождения, дружище!
Будь здоров и не болей.
Жизнь бежит вперед неслышно,
Насладиться ей успей.
Будь любим и сам влюбляйся,
Не печалься, не грусти.
В испытаниях закаляйся,
Над проблемами шути.
Долгих лет тебе, успехов,
Сил и счастья через край,
Настроения, удачи!
И друзей не забывай.