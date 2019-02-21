Поздравления с Днем Рождения другу 21 февраля: стихи и открытки

День Рожденья – самый красивый и важный праздник для каждого человека, ведь в этот день он становится центром внимания всех своих друзей, родственников и любимых.

Торжественные слова, веселые и искренние поздравления с Днем Рождения играют одну из главных ролей в любом празднике. Иногда самый дорогой и оригинальный подарок может померкнуть рядом с изысканным пожеланием счастья, или прикольным поздравительным тостом.

У тебя случилась днюха,

Вот какая заваруха!

Я тебя сто лет уж знаю,

А поэтому желаю

Оставаться крутым перцем

С любящим широким сердцем,

Достигать вершин успеха,

Чтоб ушли к чертям помехи.

Умножай свои богатства

И не знай слова «лекарство».

Ты за хвост держи удачу,

Впереди будь, не иначе.

Только супернастроения!

В общем, друг мой, с днем рождения!

Я поздравляю с днем рожденья!

Желаю бодрости, веселья,

Чтоб жизнь всегда была светла,

Достатка, радости, тепла.

Чтоб в доме было хорошо,

Чтоб много счастья в нём жило.

Крутых подъемов в яркой жизни,

Здоровье крепким было лишь бы,

Надежды, света, доброты

И исполнения мечты.

Позитивным будь, весёлым,

Клёвым, добрым и здоровым.

Будь всегда на высоте.

Двигайся к своей к мечте,

Жизни радуйся и наслаждайся,

В общем, друг мой, не меняйся.

Счастья искренне желаю,

С днем рождения поздравляю!

Пусть везет всегда тебе,

Счастья, радости в судьбе.

Кошелек чтоб не пустел,

Было б все, чего хотел.

Жизнь тебя пускай балует,

Все всегда отлично будет,

Безграничного везенья.

Поздравляю с днем рожденья!

С днем рожденья поздравляю!

И, мой друг, тебе желаю

Счастья в жизни очень много,

Будет ровной пусть дорога.

Чаще миру улыбайся.

Если трудно, не сдавайся.

Вечно будь на высоте,

Побеждай всегда, везде,

Никогда не унывай.

Ты всё сможешь, так и знай!

С днем рождения, дружище!

Будь здоров и не болей.

Жизнь бежит вперед неслышно,

Насладиться ей успей.

Будь любим и сам влюбляйся,

Не печалься, не грусти.

В испытаниях закаляйся,

Над проблемами шути.

Долгих лет тебе, успехов,

Сил и счастья через край,

Настроения, удачи!

И друзей не забывай.