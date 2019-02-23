Поздравления с Днем Рождения сестры 23 февраля: стихи и открытки

День Рожденья – самый красивый и важный праздник для каждого человека, ведь в этот день он становится центром внимания всех своих друзей и родных.

Сколько бы ни исполнилось лет виновнику торжества, в его душе всегда живет ожидание чуда и желание получить кусочек сказки. Торжественные слова, веселые и искренние поздравления с Днем Рождения играют одну из главных ролей в любом празднике.

Поздравления

С днем рождения, сестренка!

Долгих лет, счастливых дней.

Целый ворох поздравлений

Принимай от нас скорей.

Будь всегда такой прекрасной,

Будь здорова и люби,

Пусть сбываются скорее

Все желания твои.

Сохраняй здоровье в норме,

Нервы тоже береги,

Содержи фигуру в форме,

От уныния беги!

Чтобы слезы — лишь от счастья,

Чтобы счастье — только в дом,

Чтобы в доме — только радость,

Чтобы радость — так во всём!

С днем рождения поздравляю

Тебя, милая сестра.

В этот день тебе желаю,

Чтоб всё было у тебя:

Красота, здоровье, силы,

Риск, удача и успех.

Чтобы все тебя любили,

Чтоб звучал почаще смех.

Чтобы были в жизни цели,

Чтобы ты достигла их,

Чтоб мечты не заржавели.

Счастья в жизни каждый миг!

Сестричка милая моя,

С днем рождения тебя!

Я желаю море роз,

Самых лучших в мире грез,

Жизни сказочной, красивой.

Быть тебе всегда счастливой!

Королевой будь, родная,

Ты царица неземная!

Самой лучшей на Земле

Я желаю быть тебе!

С днем рождения тебя,

Сестра милая моя!