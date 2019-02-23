Поздравления с Днем Рождения сестры 23 февраля: стихи и открытки

Сколько бы ни исполнилось лет виновнику торжества, в его душе всегда живет ожидание чуда и желание получить кусочек сказки. Торжественные слова, веселые и искренние поздравления с Днем Рождения играют одну из главных ролей в любом празднике.
Поздравления
С днем рождения, сестренка!
Долгих лет, счастливых дней.
Целый ворох поздравлений
Принимай от нас скорей.
Будь всегда такой прекрасной,
Будь здорова и люби,
Пусть сбываются скорее
Все желания твои.
Сохраняй здоровье в норме,
Нервы тоже береги,
Содержи фигуру в форме,
От уныния беги!
Чтобы слезы — лишь от счастья,
Чтобы счастье — только в дом,
Чтобы в доме — только радость,
Чтобы радость — так во всём!
С днем рождения поздравляю
Тебя, милая сестра.
В этот день тебе желаю,
Чтоб всё было у тебя:
Красота, здоровье, силы,
Риск, удача и успех.
Чтобы все тебя любили,
Чтоб звучал почаще смех.
Чтобы были в жизни цели,
Чтобы ты достигла их,
Чтоб мечты не заржавели.
Счастья в жизни каждый миг!
Сестричка милая моя,
С днем рождения тебя!
Я желаю море роз,
Самых лучших в мире грез,
Жизни сказочной, красивой.
Быть тебе всегда счастливой!
Королевой будь, родная,
Ты царица неземная!
Самой лучшей на Земле
Я желаю быть тебе!
С днем рождения тебя,
Сестра милая моя!
Такую сестру не любить невозможно!
Поддержишь всегда ты в моменты тревожные,
Согреешь теплом и улыбкой своей,
И нету на свете тебя мне родней!
Тебе пожелать мне хотелось бы счастья,
Чтоб все обошли стороною ненастья.
Успеха, удачи, здоровья и мира.
И чтоб оставалась такой же красивой!
Энергии, силы, терпенья, тепла,
Чтоб всё, что хотела, скорей обрела.
Чтоб всё удавалось, чтоб всё получалось,
Чтоб только хорошее в жизни случалось!
Поздравляю от души
И желаю много счастья!
Радость пусть стучится в дом,
Пусть минуют все ненастья.
Никогда не унывай.
Улыбайся, смейся звонко.
Пусть во всём тебе везет.
С днем рождения, сестренка!