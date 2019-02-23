Поздравления с Днем Рождения подруге 23 февраля в прозе

Подборка самых лучших поздравлений подруге, которым следует уделить особое внимание.

Такие праздники, как дни рождения любят не только за то, что можно собраться в кругу родных и близких, но и поздравить именинника с его праздником. К ним готовятся и виновники торжества, и приглашенные гости.

Дорогая и любимая подруга, прими мои поздравления с днем рождения! Прежде всего, хочу пожелать тебе безграничного человеческого и, главное, женского счастья. Всегда оставайся такой же жизнерадостной, оптимистичной и энергичной. Пусть всё то добро и поддержка, которые ты излучаешь, вернутся к тебе в стократном размере. Пусть рядом всегда будут находиться твои родные и близкие, которые будут вдохновлять тебя и помогать осуществлять твои мечты. Спустя несколько десятков лет я надеюсь увидеть тебя такой же счастливой и преисполненной вдохновения, как и сегодня.

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Моя дорогая, искренне поздравляю тебя с днем рождения. Будь счастлива, с годами только хорошей, всегда чувствуй себя нужной. Пусть тебя окружает любовь, внимание и забота. Желаю крепкого здоровья, много улыбок, энергии, невероятных событий и светлых воспоминаний. Этот день только твой!

Дорогая подружка, поздравляю тебя с днем рождения! Желаю тебе внимания, заботы, любви, поддержки, честности и искренности. Пусть каждая твоя мечта исполнится и принесет большое удовольствие. Будь здорова, любима, красива и заразительно счастлива! Пусть все твои желания непременно осуществятся. Ты заслуживаешь звезд с неба! Улыбнись, сегодня твой день!

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С днем рождения, дорогая подруга! Дружба наша бесценна. Нас многое связывает: воспоминания, приключения, события, люди, веселье, жизненные моменты, советы, внимание, улыбки, понимание, обсуждение и многое другое. Неизменно одно: ты в моем сердце — искренне, глубоко и навсегда! Будь счастлива и береги себя. Дари этому свету свою теплоту, открытость, ум. Желаю, чтобы мир всегда отвечал тебе взаимностью и вознаграждал простыми жизненными благами: здоровьем, любовью, родными, красотой мира, подарками судьбы и отличным настроением.

С днем рождения, милая подруга! Желаю тебе всегда идти по жизни с улыбкой. Пусть во всех твоих начинаниях тебе сопутствует успех. Безмерного счастья, крепкого здоровья и страстной любви. Пусть неудачи обходят тебя стороной, а гармония и радость не покидает тебя. Желаю тебе всегда оставаться собой и не останавливаться на достигнутом. Пусть лучи солнца ворвутся в твою жизнь с бешеной скоростью и одарят тебя теплом и светом. Желаю только белых полос в жизни. Пусть на твоём пути встречаются только хорошие люди. Люби и будь любима.

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Радость моя, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю, чтобы все твои мечты исполнились. Подруга оставайся таким же чудесным человеком с открытой душой, искренней улыбкой, добрым сердцем и невероятной красотой. Пусть удача расчищает путь к твоим целям, пусть счастье греет твою душу, а любовь дарит тебе вдохновение и радость.

Мой дорогой, искренний, светлый человечек! Сегодня день твоего рождения, я хочу тебе пожелать в этот день в первую очередь исполнения всех твоих желаний. Чтобы у тебя всегда случалось все, что тобою задумано. Чтобы здоровья, сил и энергии у тебя хватало, на то чтобы согреть своим вниманием и любовью, всех своих друзей и близких. Радостных рассветов и позитивных закатов тебе, дорогая!

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Дорогая подруга, с днем рождения тебя. Желаю от всей души всегда оставаться невероятно красивой, искренне любимой, несомненно, успешной и бесконечно счастливой. Пусть жизнь радует тебя приятными подарками, добрыми чудесами, замечательным настроением и радостными встречами.