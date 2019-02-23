Скачать
Суббота, 23.02.2019
Евровидение 2019: онлайн-трансляция Нацотбора 23 февраля
Евровидение 2019: онлайн-трансляция Нацотбора 23 февраля
Британские депутаты заговорили о втором референдуме по Brexit
Британские депутаты заговорили о втором референдуме по Brexit
Великолепный хет-трик Месси - в обзоре матча Севилья - Барселона (Видео)
Месси уложил на лопатки Севилью (Видео)
Насыщенный синий: Елизавета II появилась на светском мероприятии
Насыщенный синий: Елизавета II появилась на светском мероприятии

Поздравления с Днем Рождения подруге 23 февраля в прозе

Смотрите фото (4)
Поздравления с Днем Рождения подруге 23 февраля в прозе
15:50 Сегодня Телеграф Фото: из открытых источников

Подборка самых лучших поздравлений подруге, которым следует уделить особое внимание.

Такие праздники, как дни рождения любят не только за то, что можно собраться в кругу родных и близких, но и поздравить именинника с его праздником. К ним готовятся и виновники торжества, и приглашенные гости.

Дорогая и любимая подруга, прими мои поздравления с днем рождения! Прежде всего, хочу пожелать тебе безграничного человеческого и, главное, женского счастья. Всегда оставайся такой же жизнерадостной, оптимистичной и энергичной. Пусть всё то добро и поддержка, которые ты излучаешь, вернутся к тебе в стократном размере. Пусть рядом всегда будут находиться твои родные и близкие, которые будут вдохновлять тебя и помогать осуществлять твои мечты. Спустя несколько десятков лет я надеюсь увидеть тебя такой же счастливой и преисполненной вдохновения, как и сегодня.

* * *

Моя дорогая, искренне поздравляю тебя с днем рождения. Будь счастлива, с годами только хорошей, всегда чувствуй себя нужной. Пусть тебя окружает любовь, внимание и забота. Желаю крепкого здоровья, много улыбок, энергии, невероятных событий и светлых воспоминаний. Этот день только твой!

Поздравления с Днем Рождения 

Дорогая подружка, поздравляю тебя с днем рождения! Желаю тебе внимания, заботы, любви, поддержки, честности и искренности. Пусть каждая твоя мечта исполнится и принесет большое удовольствие. Будь здорова, любима, красива и заразительно счастлива! Пусть все твои желания непременно осуществятся. Ты заслуживаешь звезд с неба! Улыбнись, сегодня твой день!

* * *

С днем рождения, дорогая подруга! Дружба наша бесценна. Нас многое связывает: воспоминания, приключения, события, люди, веселье, жизненные моменты, советы, внимание, улыбки, понимание, обсуждение и многое другое. Неизменно одно: ты в моем сердце — искренне, глубоко и навсегда! Будь счастлива и береги себя. Дари этому свету свою теплоту, открытость, ум. Желаю, чтобы мир всегда отвечал тебе взаимностью и вознаграждал простыми жизненными благами: здоровьем, любовью, родными, красотой мира, подарками судьбы и отличным настроением.

Поздравления с Днем рождения на 23 февраля

С днем рождения, милая подруга! Желаю тебе всегда идти по жизни с улыбкой. Пусть во всех твоих начинаниях тебе сопутствует успех. Безмерного счастья, крепкого здоровья и страстной любви. Пусть неудачи обходят тебя стороной, а гармония и радость не покидает тебя. Желаю тебе всегда оставаться собой и не останавливаться на достигнутом. Пусть лучи солнца ворвутся в твою жизнь с бешеной скоростью и одарят тебя теплом и светом. Желаю только белых полос в жизни. Пусть на твоём пути встречаются только хорошие люди. Люби и будь любима.

* * *

Радость моя, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю, чтобы все твои мечты исполнились. Подруга оставайся таким же чудесным человеком с открытой душой, искренней улыбкой, добрым сердцем и невероятной красотой. Пусть удача расчищает путь к твоим целям, пусть счастье греет твою душу, а любовь дарит тебе вдохновение и радость.

Поздравления с Днем рождения

Мой дорогой, искренний, светлый человечек! Сегодня день твоего рождения, я хочу тебе пожелать в этот день в первую очередь исполнения всех твоих желаний. Чтобы у тебя всегда случалось все, что тобою задумано. Чтобы здоровья, сил и энергии у тебя хватало, на то чтобы согреть своим вниманием и любовью, всех своих друзей и близких. Радостных рассветов и позитивных закатов тебе, дорогая!

* * *

Дорогая подруга, с днем рождения тебя. Желаю от всей души всегда оставаться невероятно красивой, искренне любимой, несомненно, успешной и бесконечно счастливой. Пусть жизнь радует тебя приятными подарками, добрыми чудесами, замечательным настроением и радостными встречами.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (4)

Все по теме:

Праздник, Подруга, Стихи, Поздравления, Картинки, День рождение, Открытки, 23 февраля, Поздравления в прозе, Пожелание, Поздравления с Днем рождения, Поздравления в картинках, Праздник Дня Рождения, Поздравления с днем рождения в прозе, Поздравление подруги, С днем рождения подруге.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Народные приметы и обряды на 23 февраля – День Прохора
02 Прогноз погоды в Украине на 23 февраля: страну охватят морозы
03 Гороскоп на сегодня, 23 февраля 2019: все знаки Зодиака
04 Аваков сообщил о готовящихся против него провокациях
05 Украинцев обяжут регистрироваться перед посещением ЕС по безвизу
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
День в ООС: ВСУ понесли потери
День в ООС: ВСУ понесли потери
Столкновения на границе Венесуэлы: Белый дом сделал заявление
Столкновения на границе Венесуэлы: Реакция Белого дома
Прогноз погоды в Украине на 23 февраля: страну охватят морозы
Прогноз погоды в Украине на 23 февраля: страну охватят морозы
Оскар 2019: какие прогнозы дают эксперты предстоящей кинопремии года
Оскар 2019: какие прогнозы дают эксперты предстоящей кинопремии года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь