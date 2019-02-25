Поздравления с Днем Рождения отчима в прозе на 25 февраля

День Рожденья – самый красивый и важный праздник для каждого человека, ведь в этот день он становится центром внимания всех своих друзей и родных.

Очень часто случается, что отчим становится ближе, чем родной отец. В этом нет ничего удивительного — значит, ваша мама сделала правильный выбор. Лучшим подарком для именинника будут поздравления с днем рождения отчиму, которые дадут ему понять, что он на верном пути, что смог достучаться до сердца ребенка или подростка. В праздник не забудьте поздравить отчима с днем рождения при помощи размещенный в этом разделе длинных и коротких поздравлений и пожеланий. Ассортимент теплых слов представлен на любой вкус и под любую ситуацию.

Поздравления

Ты стал частью нашей семьи, опорой для мамы, мудрым советчиком для меня. Благодаря тебе мама стала счастливее и для меня это главней всего. В этот день, я от чистого сердца, хочу пожелать тебе терпенья, удачи, легкости во всех делах и, конечно же, огромного счастья! Ты хороший, добрый, понимающий человек, дарящий нам свою любовь и поддержку! С днем рождения мой дорогой отчим, приятных и удивительных моментов тебе!

Поздравляю с днем рождения уважаемого отчима. Пожелаю большого счастья, долгих лет жизни, крепкого здоровья, благополучия семейного, любви, уважения и достатка. Пусть жизненные силы и бодрость духа не угасают, пусть будут успешными дела, пусть будет теплым и уютным дом.

Мой дорогой отчим, папа, поздравляю тебя с днем рождения! Желаю тебе душевности, уюта, взаимопонимания с родными и близкими, частых сюрпризов, искренних разговоров и веселых дружеских посиделок. Будь здоров, крепок духом, востребован в работе и просто по-человечески счастлив!

Дорогой мой отчим, я поздравляю тебя с днем рождения. Желаю, чтобы в твоей жизни не было пасмурной погоды и серых дней, желаю, чтобы в твоем сердце всегда звучала песня радости и счастья, желаю, чтобы рядом с тобой всегда была твоя удача и любовь.

Дорогого отчима поздравляю с днем рождения. Желаю крепких сил и стабильного здоровья, уважения в любом окружении и благополучия в семье, больших продвижений в любом деле и в итоге достижения поставленной цели, доброго настроения и везения.

Дорогой мой отчим, от чистого сердца я поздравляю тебя с днем рождения. Желаю высоких полетов и стремительных рвений к поставленным целям, счастливого биения сердца и верной любви. Пусть руки не утратят мастерства, пусть душу не покинет добрая надежда, пусть в теле всегда будет бодрость и невероятный прилив сил.