Поздравления с Днем Рождения маме 27 февраля: проза и открытки

День Рожденья - самый красивый и важный праздник для каждого человека, ведь в этот день он становится центром внимания всех своих друзей и родных.

Сколько бы ни исполнилось лет виновнику торжества, в его душе всегда живет ожидание чуда и желание получить кусочек сказки. Торжественные слова, веселые и искренние поздравления с Днем Рождения играют одну из главных ролей в любом празднике.

Мамуленька моя, поздравляю тебя с днём рождения! Ты мой самый любимый и ценный человечек, подаривший мне жизнь, за что я всегда буду тебя благодарить. Мне очень хочется сказать о многом, а точнее пожелать всего-всего прекрасного и лучшего, чего ты заслуживаешь. Здоровья тебе, моя родная, самого крепкого, красочных моментов, положительных событий, побольше добрых людей в твоём кругу, мира в доме и долгой и беззаботной жизни в счастье и процветании.

Любимая наша мама, поздравляем тебя с днем рождения. Желаем тебе самого главного - здоровья и терпения. Ведь твое здоровье - это наше спокойствие, а твое терпение - это наше благополучие. Порой тебе сложно с нами, и поэтому мы просим у тебя прощения за наши поступки и слова, но, несмотря на все мелочи жизни, ты для нас остаешься самым родным и любимым человеком. Ведь только ты согреваешь нас своим материнским теплом, когда нам плохо, только ты прижимаешь нас к своей груди и ласкаешь. Мы очень любим тебя, наша родная. С днем рождения! Будь счастлива.

С днем рождения, мамочка! Ты самый родной и близкий для меня человек, ведь именно ты всегда ободряла, помогала, поддерживала словом и делом. Ты всегда верила в меня и не давала опустить руки. Хочется попросить прощения, если иногда огорчала или обижала тебя. Оставайся всегда такой же жизнерадостной, доброй, нежной и оптимистичной. Крепкого здоровья тебе, благополучия, побольше радостных минут и долгих лет жизни. Ты самая прекрасная мамочка на свете, я тебя очень люблю!

Самый близкий и родной на свете человек - моя милая, добрая, красивая и молодая мамочка! Поздравляю, дорогая моя, с днем рождения! Желаю, чтобы каждую минуту своей жизни ты чувствовала, как я люблю тебя, чтобы твое любящее сердце радостно билось от счастья! Желаю очень крепкого здоровья на сто лет! Пусть в сердце круглый год благоухает весна и цветет сирень! Твои родные глаза пусть наполняются слезами только от хороших известий! Оставайся такой же молодой и привлекательной, как и сейчас! Люби и будь любима, уважаема и просто обожаема!

Дорогая моя, мамочка, поздравляю с днём твоего рождения! Я хочу пожелать тебе благополучных будней, бесконечно счастливого времени, крепчайшего здоровья и женской красоты. Пусть тебя радуют самые приятные и восхитительные моменты, добрые известия и хорошее самочувствие. Люблю тебя и бесконечно желаю большого счастья.

С днем рождения, мама моя родная, милая и дорогая. Спасибо за всё то хорошее и доброе, что ты для меня сделала: за поддержку, за науку, за ту уйму сил, что ты в меня вложила. Ты всегда меня понимала и приходила на помощь. Прости, если мое неосторожное слово или некрасивый поступок когда-либо огорчали тебя. Желаю счастья, добра и здоровья, удачи и благополучия, чтобы каждый день приносил только радость, а светлые надежды всегда оправдывались. С праздником, мамочка.

Дорогая мама, моя самая родная и любимая! Сколько ночей было тобой недоспано, сколько нервов и сил потрачено. За все тебе, родная, спасибо. И в этот день спешу поздравить тебя с днем рождения. Оставайся всегда такой же молодой, красивой, цветущей и улыбчивой. Пусть жизнь будет наполнена только приятными моментами и незабываемыми эмоциями. Пусть беды и печали обходят стороной и никогда не ранят твое золотое сердце. С праздником, мамочка!