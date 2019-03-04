Скачать
Понедельник, 04.03.2019
Порошенко уволил Гладковского и призвал расследовать публикацию о коррупции в армии
Порошенко уволил Гладковского и призвал расследовать публикацию о коррупции в армии
Евросоюз продлил санкции против Януковича
Евросоюз продлил санкции против Януковича
Назван лучший футболист 20-го тура УПЛ
Назван лучший футболист 20-го тура УПЛ
Масленица 2019: вкусные рецепты блинов на Масленицу
Масленица 2019: вкусные рецепты блинов на Масленицу

Прикольные поздравления с Масленицей 2019

Смотрите фото (6)
Прикольные поздравления с Масленицей 2019
14:02 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Празднование Масленицы и Прощеного Воскресенья невозможно себе представить без традиционных поздравлений в стихах, прозе, открытках и картинках.

На протяжении всей масленичной недели родные и друзья отправляют друг другу самые лучшие пожелания. Например, широкой популярностью в народе пользуются прикольные и смешные поздравления с Масленицей 2019 в коротких стихах, которые так удобно отправлять по смс и почте.

 

С Масленицей поздравляю,

Пышных блинчиков желаю.

И с икоркой, и с грибами,

Чтоб их есть всегда с друзьями.

Пусть всеобщее веселье

Вам поднимет настроенье.

Сполна счастьем наслаждайтесь

И как в масле сыр купайтесь.

Масленица 2019: история праздника, приметы и традиции

Наступают проводы зимы.

В Масленицу все пекут блины.

Хочется весны, ее тепла,

Хочется улыбок и добра.

Пусть от вас уходят холода,

Пусть растают горе и беда,

Пусть веселье постучится в дом

И надолго приживется в нём.

Пусть простите вы, простят и вас,

И счастливым будет каждый час.

Встретишь день ты за столом,

И начнешь его блином,

Про диеты позабыв,

Душу празднику открыв.

 

В Масленицу ты, подруга,

Бурно праздник отмечай!

Блин откусывай, а ну-ка,

И икрою заедай!

Любимой в масленицу эту

Подарок сделать я готов,

Он самый искренний на свете -

Допустим, дюжина блинов.

 

Они на золото похожи,

Ведь золотой отлив в них есть.

Но лучше бриллиантов все же,

Ведь их, к тому же, можно съесть!

Масленица 2019: обычаи и что нельзя делать в этот праздник

Давно мы так сытно не ели,

И не был так счастлив живот!

Возможно, Сырная неделя

Язычеством чуть отдает,

 

Но всё же нам нынче до жиру!

Что ж, лакомьтесь в поте лица –

Ведь шествует нынче по миру

Широкая Масленица!

 

И я не пойду против правил:

Я искренне жду – видит Бог! –

Чтоб радости Вам не убавил

Масленой Недели итог!

Желаю Вам за стол присесть,

Блинов с икорочкой поесть,

Сжечь бабу, зиму проводить,

Меня в прощеный день простить.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (6)

Все по теме:

Праздник, Стихи, Поздравления, Пожелания, Открытки, Поздравления в прозе, 4 марта, 10 марта, Масленица 2019, С праздником, С Масленицей 2019.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Холостяк-9": чего ждать от первого выпуска шоу
02 Смс поздравления с масленицей 2019 для подруги
03 Масленица 2019: начало сырной недели
04 На злобу дня: ТИК взорвал сеть клипом о выборах в Украине (Видео)
05 Слава Каминская похвасталась фигурой в купальнике
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (25.02 - 03.03)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
В Госстате назвали среднюю зарплату в Украине
В Госстате назвали среднюю зарплату в Украине
Украинцам начали выплачивать субсидии наличными
Украинцам начали выплачивать субсидии наличными
Масленица 2019: поздравления в прозе для близких, открытки
Масленица 2019: поздравления в прозе для близких, открытки
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь