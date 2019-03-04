Прикольные поздравления с Масленицей 2019

На протяжении всей масленичной недели родные и друзья отправляют друг другу самые лучшие пожелания. Например, широкой популярностью в народе пользуются прикольные и смешные поздравления с Масленицей 2019 в коротких стихах, которые так удобно отправлять по смс и почте.
С Масленицей поздравляю,
Пышных блинчиков желаю.
И с икоркой, и с грибами,
Чтоб их есть всегда с друзьями.
Пусть всеобщее веселье
Вам поднимет настроенье.
Сполна счастьем наслаждайтесь
И как в масле сыр купайтесь.
Наступают проводы зимы.
В Масленицу все пекут блины.
Хочется весны, ее тепла,
Хочется улыбок и добра.
Пусть от вас уходят холода,
Пусть растают горе и беда,
Пусть веселье постучится в дом
И надолго приживется в нём.
Пусть простите вы, простят и вас,
И счастливым будет каждый час.
Встретишь день ты за столом,
И начнешь его блином,
Про диеты позабыв,
Душу празднику открыв.
В Масленицу ты, подруга,
Бурно праздник отмечай!
Блин откусывай, а ну-ка,
И икрою заедай!
Любимой в масленицу эту
Подарок сделать я готов,
Он самый искренний на свете -
Допустим, дюжина блинов.
Они на золото похожи,
Ведь золотой отлив в них есть.
Но лучше бриллиантов все же,
Ведь их, к тому же, можно съесть!
Давно мы так сытно не ели,
И не был так счастлив живот!
Возможно, Сырная неделя
Язычеством чуть отдает,
Но всё же нам нынче до жиру!
Что ж, лакомьтесь в поте лица –
Ведь шествует нынче по миру
Широкая Масленица!
И я не пойду против правил:
Я искренне жду – видит Бог! –
Чтоб радости Вам не убавил
Масленой Недели итог!
Желаю Вам за стол присесть,
Блинов с икорочкой поесть,
Сжечь бабу, зиму проводить,
Меня в прощеный день простить.