Прикольные поздравления с Масленицей 2019

Празднование Масленицы и Прощеного Воскресенья невозможно себе представить без традиционных поздравлений в стихах, прозе, открытках и картинках.

На протяжении всей масленичной недели родные и друзья отправляют друг другу самые лучшие пожелания. Например, широкой популярностью в народе пользуются прикольные и смешные поздравления с Масленицей 2019 в коротких стихах, которые так удобно отправлять по смс и почте.

С Масленицей поздравляю,

Пышных блинчиков желаю.

И с икоркой, и с грибами,

Чтоб их есть всегда с друзьями.

Пусть всеобщее веселье

Вам поднимет настроенье.

Сполна счастьем наслаждайтесь

И как в масле сыр купайтесь.

Наступают проводы зимы.

В Масленицу все пекут блины.

Хочется весны, ее тепла,

Хочется улыбок и добра.

Пусть от вас уходят холода,

Пусть растают горе и беда,

Пусть веселье постучится в дом

И надолго приживется в нём.

Пусть простите вы, простят и вас,

И счастливым будет каждый час.

Встретишь день ты за столом,

И начнешь его блином,

Про диеты позабыв,

Душу празднику открыв.

В Масленицу ты, подруга,

Бурно праздник отмечай!

Блин откусывай, а ну-ка,

И икрою заедай!

Любимой в масленицу эту

Подарок сделать я готов,

Он самый искренний на свете -

Допустим, дюжина блинов.

Они на золото похожи,

Ведь золотой отлив в них есть.

Но лучше бриллиантов все же,

Ведь их, к тому же, можно съесть!

Давно мы так сытно не ели,

И не был так счастлив живот!

Возможно, Сырная неделя

Язычеством чуть отдает,

Но всё же нам нынче до жиру!

Что ж, лакомьтесь в поте лица –

Ведь шествует нынче по миру

Широкая Масленица!

И я не пойду против правил:

Я искренне жду – видит Бог! –

Чтоб радости Вам не убавил

Масленой Недели итог!

Желаю Вам за стол присесть,

Блинов с икорочкой поесть,

Сжечь бабу, зиму проводить,

Меня в прощеный день простить.