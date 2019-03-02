Поздравления с днем рождения сестре на 2 марта: проза и открытки

Самая родная в мире сестренка вот-вот отпразднует День рождения, а Ты до сих пор не подготовил теплого поздравления имениннице? Не беда!

Совместные игры, затеи и мечты на двоих — казалось бы, Ты знаешь о сестренке все. Но какие же слова посвятить юной принцессе в самый главный для нее день? Читай веселые и трогательные, прикольные и оригинальные поздравления с Днем рождения для сестры, выбирай лучшее, и вперед — сказочным волшебником поздравлять любимую сестренку с днем рождения, а может быть, и осуществлять ее сокровенные желания, ведь их Ты знаешь как никто.

Милая сестра, поздравляю тебя с днем твоего рождения! Родному человеку хочется пожелать гораздо большего, от всей души. Желаю тебе больше ярких, запоминающихся моментов в жизни, уважения к себе, благополучия и спокойствия в твой дом! Пусть здоровье тебя не подводит, и все, о чем молчишь, сбудется. Родная, хочется чтобы тебя всегда окружали только самые светлые и добрые люди, ведь другого ты не заслуживаешь. Будь счастлива!

Любимая моя сестра, искренне поздравляю тебя. Пожелать тебе хочется много хорошего и доброго. Пусть твой жизненный путь складывается лишь так, как ты сама этого захочешь. Желаю, чтоб тебя окружали только честные и открытые люди. Будь такой же красивой и любимой. Желаю не знать бед и болезней. Солнечного тебе настроения и побольше удачливых дней.

Сестра моя дорогая, родная и любимая! Поздравляю с днем рождения и желаю столько добра, чтобы хватило на каждый день столетней жизни! Еще желаю любить и быть любимой всегда, без разлук и размолвок! Пусть каждый день приносит новые радости и только приятные сюрпризы, а праздники — много романтики, путешествий и радости! Пусть будут здоровы все, кто тебе дорог! Счастья тебе столько, сколько сможешь удержать!

Дорогая сестренка, поздравляю тебя с днем рождения! Желаю тебе счастья, здоровья, любви, побольше улыбок, чтоб твои глаза всегда искрились счастьем, а все мечты исполнились! Пусть все горести останутся позади, а радость всегда будет открывать перед тобой дверь!

Роднулька моя, поздравляю тебя с днем рождения! Хочется пожелать тебе светлого будущего и ярких событий, верных, настоящих друзей рядом с тобой, простого семейного и настоящего женского счастья, удачи в учебе, работе и по жизни. Сестрёныш мой, будь всегда веселой, уверенной, милой, доброй, общительной и пробивной.

Дорогая и любимая родная моя сестричка! Ты очень близкий мне человек. Ты — это мое детство и юность! Поздравляю тебя с днем рождения! Желаю быть самой красивой на целом свете, самой доброй, самой ласковой и нежной, самой любимой! Пусть не будет в твоей жизни серых дней, а будут только яркие, насыщенные, веселые и радостные! Пусть будет у тебя большая, верная, надежная, простая и земная любовь на всю жизнь! Пусть в душе цветет весна и поют птицы!

Сестренка, родная моя! Пускай мы не всегда ладим и понимаем друг друга, но ты для меня родной и близкий человек, у которого сегодня день рождения! Желаю тебе, чтобы твоя жизнь была наполненной и счастливой, чтобы твоя душа всегда была открытой и спокойной, а сердце было наполнено любовью до краев! Всегда оставайся такой же искренней, нежной, заботливой и непосредственной, как сейчас!