Скачать
Суббота, 02.03.2019
Цена выбора: Во сколько Украине обойдется печать бюллетеней
Цена выбора: Во сколько Украине обойдется печать бюллетеней
Гройсман рассказал об "ошибках прошлого", мешающих реформам в Украине
Гройсман рассказал об "ошибках прошлого", мешающих реформам в Украине
Динамо в Чернигове обыграло Десну: Соль получил травму
Динамо в Чернигове обыграло Десну: Соль получил травму
Родительская суббота 2 марта: что нельзя делать
Родительская суббота 2 марта: что нельзя делать

Поздравления с днем рождения сестре на 2 марта: проза и открытки

Смотрите фото (7)
Поздравления с днем рождения сестре на 2 марта: проза и открытки
17:00 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Самая родная в мире сестренка вот-вот отпразднует День рождения, а Ты до сих пор не подготовил теплого поздравления имениннице? Не беда!

Совместные игры, затеи и мечты на двоих — казалось бы, Ты знаешь о сестренке все. Но какие же слова посвятить юной принцессе в самый главный для нее день? Читай веселые и трогательные, прикольные и оригинальные поздравления с Днем рождения для сестры, выбирай лучшее, и вперед — сказочным волшебником поздравлять любимую сестренку с днем рождения, а может быть, и осуществлять ее сокровенные желания, ведь их Ты знаешь как никто.

 

Милая сестра, поздравляю тебя с днем твоего рождения! Родному человеку хочется пожелать гораздо большего, от всей души. Желаю тебе больше ярких, запоминающихся моментов в жизни, уважения к себе, благополучия и спокойствия в твой дом! Пусть здоровье тебя не подводит, и все, о чем молчишь, сбудется. Родная, хочется чтобы тебя всегда окружали только самые светлые и добрые люди, ведь другого ты не заслуживаешь. Будь счастлива!

Любимая моя сестра, искренне поздравляю тебя. Пожелать тебе хочется много хорошего и доброго. Пусть твой жизненный путь складывается лишь так, как ты сама этого захочешь. Желаю, чтоб тебя окружали только честные и открытые люди. Будь такой же красивой и любимой. Желаю не знать бед и болезней. Солнечного тебе настроения и побольше удачливых дней.

Поздравления с Днем Рождения маме 

Сестра моя дорогая, родная и любимая! Поздравляю с днем рождения и желаю столько добра, чтобы хватило на каждый день столетней жизни! Еще желаю любить и быть любимой всегда, без разлук и размолвок! Пусть каждый день приносит новые радости и только приятные сюрпризы, а праздники — много романтики, путешествий и радости! Пусть будут здоровы все, кто тебе дорог! Счастья тебе столько, сколько сможешь удержать!

Дорогая сестренка, поздравляю тебя с днем рождения! Желаю тебе счастья, здоровья, любви, побольше улыбок, чтоб твои глаза всегда искрились счастьем, а все мечты исполнились! Пусть все горести останутся позади, а радость всегда будет открывать перед тобой дверь!

Роднулька моя, поздравляю тебя с днем рождения! Хочется пожелать тебе светлого будущего и ярких событий, верных, настоящих друзей рядом с тобой, простого семейного и настоящего женского счастья, удачи в учебе, работе и по жизни. Сестрёныш мой, будь всегда веселой, уверенной, милой, доброй, общительной и пробивной.

Поздравления с днем рождения мужу 

Дорогая и любимая родная моя сестричка! Ты очень близкий мне человек. Ты — это мое детство и юность! Поздравляю тебя с днем рождения! Желаю быть самой красивой на целом свете, самой доброй, самой ласковой и нежной, самой любимой! Пусть не будет в твоей жизни серых дней, а будут только яркие, насыщенные, веселые и радостные! Пусть будет у тебя большая, верная, надежная, простая и земная любовь на всю жизнь! Пусть в душе цветет весна и поют птицы!

Сестренка, родная моя! Пускай мы не всегда ладим и понимаем друг друга, но ты для меня родной и близкий человек, у которого сегодня день рождения! Желаю тебе, чтобы твоя жизнь была наполненной и счастливой, чтобы твоя душа всегда была открытой и спокойной, а сердце было наполнено любовью до краев! Всегда оставайся такой же искренней, нежной, заботливой и непосредственной, как сейчас!

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (7)

Все по теме:

Поздравления, Поздравления с Днем рождения, 2 марта, В прозе, С Днем рождения, Поздравления с днем рождения сестре, Поздравления сестре, Стихи для сестры, С днем рождения картинки, С днем рождения стихи, Сестре, Поздравления с днем рождения сестре в картинках, Поздравления с днем рождения сестре в стихах, С днем рождения сестра картинки, С днем рождения сестра.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 2 марта – День Федора Тирона
02 Короткие поздравления с началом весны 2019
03 Гороскоп на сегодня, 2 марта 2019: все знаки Зодиака
04 Масленица в 2019 году: приметы, гадания
05 Бухарестскaя девятка: Крымский мост построен с геополитической целью
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Порошенко: Украина может быть лидером в сфере туризма
Порошенко: Украина может быть лидером в сфере туризма
Весна в Украине стартовала с похолодания: когда ждать потепления
С воскресенья в Украине потеплеет
Порошенко поручил повысить денежное обеспечение военных на передовой
Военным на передовой повысят зарплаты
Умер известный писатель и сценарист Василий Портяк: поклонники скорбят
Умер известный писатель и сценарист Василий Портяк: поклонники скорбят
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь