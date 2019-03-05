Весенние поздравления с Днем рождения в стихах на 5 марта

Подготовь имениннику красивое поздравление с Днем рождения — нежное, как подснежники, теплое, как майское солнышко, звонкое, как горный ручеек.

Подарок подготовил, букет весенних цветов прихватил. Но вот беда — от волнения забыл все, что хотел сказать имениннику в его день. Без паники! Мы подобрали весенние поздравления, которые растопят любое сердце.

Весна не лишь теплом прекрасна,

Не лишь природы красотой,

Не только днем погожим, ясным,

Ведь день рожденья твой весной!

Добра тебе, любви, удачи,

Здоровья и уюта в дом.

Решай все сложные задачи,

Не думай ни о чём плохом.

Друзей надежных, верных рядом

И светлых, позитивных дней.

И пусть цветет прекрасным садом

Гармония в душе твоей!

Весной природа расцветает,

Снежок и лед неспешно тают,

И это радует всех нас,

Даря энергии запас,

Как повезло — твой день рожденья

Приходит в эти вот мгновенья,

Ты, как сама весна, цвети,

На крыльях радости лети!

Вышел первый солнца лучик

И растаял белый снег:

Что быть может в жизни лучше,

Чем родиться по весне?

Мы увидим всем народом,

Что расщедрилась весна:

Просыпается природа

От трехмесячного сна.

Именинник! В этот вечер

О хорошем помечтай,

Задувай скорее свечи

И желанье загадай.

Ты родилась, когда была весна:

Цвели сады, природа просыпалась.

Вся эта сила, нега, красота

Тебе одной тогда с лихвой досталась.

Тебя мы поздравляем и хотим,

Чтоб прелесть той весны ты сохранила,

Чтобы навеки стало всё твоим:

Удача, счастье и, конечно, сила.

Весенние денечки,

Теплы вы, хороши.

Сегодня имениннику

Мы скажем от души

О том, что в день рожденья

Желаем навсегда

Лишь счастья и удачи!

Лишь мира и добра!

И пусть весенний праздник

С собою принесет

Здоровье богатырское,

Да чтоб на целый год!

Весна не лишь теплом прекрасна,

Не лишь природы красотой,

Не только днем погожим, ясным,

Ведь день рожденья твой весной!

Добра тебе, любви, удачи,

Здоровья и уюта в дом.

Решай все сложные задачи,

Не думай ни о чём плохом.

Друзей надежных, верных рядом

И светлых, позитивных дней.

И пусть цветет прекрасным садом

Гармония в душе твоей!

Ты родилась, когда была весна:

Цвели сады, природа просыпалась.

Вся эта сила, нега, красота

Тебе одной тогда с лихвой досталась.

Тебя мы поздравляем и хотим,

Чтоб прелесть той весны ты сохранила,

Чтобы навеки стало всё твоим:

Удача, счастье и, конечно, сила.

Весенние денечки,

Теплы вы, хороши.

Сегодня имениннику

Мы скажем от души

О том, что в день рожденья

Желаем навсегда

Лишь счастья и удачи!

Лишь мира и добра!

И пусть весенний праздник

С собою принесет

Здоровье богатырское,

Да чтоб на целый год!