Поздравления с Днем Рождения сына 4 марта: стихи и открытки

Каждый человек на земле должен отмечать те праздники, которые ему так сильно нравятся.

если ваш любимый сын любит праздник своего дня рождения, то вы всегда должны делать все возможное, чтобы именно в этот день доставить ему то удовольствие, в котором он так сильно нуждается.

С днем рождения поздравляю

Я тебя, мой взрослый сын.

Быстро вырос, пролетели

Дни мгновением одним.

Счастья я тебе, сыночек,

Хочу в жизни пожелать.

Стороной пусть беды ходят,

Чтобы вовсе их не знать.

У судьбы прошу немного:

Лишь добра, здоровья, сил,

Чтоб тебя всегда надежно

Ангел бережно хранил.

Поздравляю, сын любимый,

С днем рождения тебя.

Ты мужчина статный, видный,

Сам в ответе за себя.

Пожелаю новых взлетов,

Пусть везет тебе во всем,

Дарит прибыль пусть работа,

Греет пусть любовь теплом.

Поздравляю с днём рождения,

Мой любимый, взрослый сын!

Желаю ярких впечатлений,

Достигай любых вершин.

Всегда мужчиной оставайся,

Хорошим мужем и отцом.

По жизни меньше ошибайся,

Пусть счастьем будет полон дом.

Взрослым стал ты, возмужал,

Стиль свой собственный создал,

Стал красавцем, молодчина.

Ты прекрасен, ты мужчина!

Я тобой горжусь, бесспорно,

Жизнью я твоей довольна.

Будь же целеустремленным

И всегда непревзойденным!

С днем рождения, сын родной,

С днем рождения, дорогой.

Счастья в жизни лишь желаю

И еще раз поздравляю!

Желаю, сыночек, тебе в день рождения

Здоровья побольше и только добра.

Пускай тебя ждут лишь одни достижения,

Чтоб жил еще лучше, чем жил ты вчера!

Пускай будет много прекрасных событий

В карьере, в семье, в кругу близких друзей.

Желаю тебе много новых открытий

И только счастливых и радостных дней!

Мой сыночек дорогой,

Стал совсем уже большой.

Рядом я с тобой с пелёнок,

Ты для меня всегда ребенок.

Сегодня много я хочу сказать,

Счастья сыну пожелать.

Чтоб улыбался ты всегда,

Чтоб не грустил бы никогда.

Чтоб всегда успешным был,

Чтоб чтоб нас с папой ты ценил.

Совсем недавно был мальчишкой,

Вопросов море задавал.

Играл в футбол, возился с книжкой,

Под добрый мультик засыпал.

Теперь уж взрослые заботы,

Наш милый мальчик повзрослел,

Есть обязательства, работа,

И уйма неотложных дел.

Но пусть сегодня, в день рождения,

Проблемы в сторону уйдут,

И лишь приятные мгновения

Твое внимание займут!