Поздравления с Днем Рождения сына 4 марта: стихи и открытки

если ваш любимый сын любит праздник своего дня рождения, то вы всегда должны делать все возможное, чтобы именно в этот день доставить ему то удовольствие, в котором он так сильно нуждается.
С днем рождения поздравляю
Я тебя, мой взрослый сын.
Быстро вырос, пролетели
Дни мгновением одним.
Счастья я тебе, сыночек,
Хочу в жизни пожелать.
Стороной пусть беды ходят,
Чтобы вовсе их не знать.
У судьбы прошу немного:
Лишь добра, здоровья, сил,
Чтоб тебя всегда надежно
Ангел бережно хранил.
Поздравляю, сын любимый,
С днем рождения тебя.
Ты мужчина статный, видный,
Сам в ответе за себя.
Пожелаю новых взлетов,
Пусть везет тебе во всем,
Дарит прибыль пусть работа,
Греет пусть любовь теплом.
Поздравляю с днём рождения,
Мой любимый, взрослый сын!
Желаю ярких впечатлений,
Достигай любых вершин.
Всегда мужчиной оставайся,
Хорошим мужем и отцом.
По жизни меньше ошибайся,
Пусть счастьем будет полон дом.
Взрослым стал ты, возмужал,
Стиль свой собственный создал,
Стал красавцем, молодчина.
Ты прекрасен, ты мужчина!
Я тобой горжусь, бесспорно,
Жизнью я твоей довольна.
Будь же целеустремленным
И всегда непревзойденным!
С днем рождения, сын родной,
С днем рождения, дорогой.
Счастья в жизни лишь желаю
И еще раз поздравляю!
Желаю, сыночек, тебе в день рождения
Здоровья побольше и только добра.
Пускай тебя ждут лишь одни достижения,
Чтоб жил еще лучше, чем жил ты вчера!
Пускай будет много прекрасных событий
В карьере, в семье, в кругу близких друзей.
Желаю тебе много новых открытий
И только счастливых и радостных дней!
Мой сыночек дорогой,
Стал совсем уже большой.
Рядом я с тобой с пелёнок,
Ты для меня всегда ребенок.
Сегодня много я хочу сказать,
Счастья сыну пожелать.
Чтоб улыбался ты всегда,
Чтоб не грустил бы никогда.
Чтоб всегда успешным был,
Чтоб чтоб нас с папой ты ценил.
Совсем недавно был мальчишкой,
Вопросов море задавал.
Играл в футбол, возился с книжкой,
Под добрый мультик засыпал.
Теперь уж взрослые заботы,
Наш милый мальчик повзрослел,
Есть обязательства, работа,
И уйма неотложных дел.
Но пусть сегодня, в день рождения,
Проблемы в сторону уйдут,
И лишь приятные мгновения
Твое внимание займут!