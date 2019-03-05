Прикольные поздравления с Масленицей 2019: стихи и открытки

По традиции, масленичная неделя начинается в понедельник и заканчивается в воскресенье фееричным сжиганием чучела. Каждый день этого праздника уникален, наполнен глубоким смыслом.
Блины манящим ароматом
Зовут гостей за щедрый стол.
Зима на выдумки богата,
Но всё ж весну-красну мы ждем.
Всех с Масленицей поздравляем,
Желаем счастья всей душой.
Пусть праздник воодушевляет
И не проходит стороной!
На Масленицу принято
Гулять и веселиться.
Прекрасным праздником таким
Успейте насладиться.
Хочу, чтоб развлекались вы,
На месте не сидели.
Пускай здоровье принесут
Все блинчики, что съели.
Не унывать желаю я,
По жизни быть счастливыми,
А к вашим слабостям друзья
Пусть будут терпеливыми.
С Масленицей светлой
Я вас поздравляю
И блинов отведать
В гости приглашаю!
За столом собраться
Нам давно пора —
С зимушкой прощаться,
Крикнуть всем: «Ура!».
В этот день особый
Счастья вам желаю,
С Масленицей доброй
Я вас поздравляю!
Хороши у нас блинцы!
Звон идет по все концы,
Прогоняем зиму,
Пусть проходит мимо.
Скоро новая весна,
Будет роща зелена,
А пока отметим,
Масленицу встретим!
Блинчик вкусный, край хрустящий,
Вкусный, сладкий, настоящий!
Словно солнышко сияет,
Весна зиму провожает!
Радостно шумит народ,
Дружно встали в хоровод.
Любим праздник этот славный.
Масленица снова с нами.
Желаю поутру проснуться,
Счастливо солнцу улыбнуться;
Блинов напечь на день грядущий,
И пусть сметана будет гуще!
И пусть не будет слёз и горя,
Пусть радость и улыбок моря;
На масленицу наряжайтесь,
С зимой скорее расставайтесь!
Пусть в Масленицу, — и всегда, —
Ломится стол от угощений,
Обходит стороной беда
И масса мелких огорчений.
И стопка золотых блинов,
Тех, что на солнышко похожи,
Избавит нас от холодов
Природных и душевных тоже.
И вместе с чучелом в огне
Горят пусть страхи и тревоги.
Мы все мечтаем о весне.
Мы ждем весну. Весне — дорогу.