Прикольные поздравления с Масленицей 2019: стихи и открытки

Масленица считается старинным русским народным праздником. По сути, это прощание с зимой и торжественная встреча красавицы весны.

По традиции, масленичная неделя начинается в понедельник и заканчивается в воскресенье фееричным сжиганием чучела. Каждый день этого праздника уникален, наполнен глубоким смыслом.

Блины манящим ароматом

Зовут гостей за щедрый стол.

Зима на выдумки богата,

Но всё ж весну-красну мы ждем.

Всех с Масленицей поздравляем,

Желаем счастья всей душой.

Пусть праздник воодушевляет

И не проходит стороной!

На Масленицу принято

Гулять и веселиться.

Прекрасным праздником таким

Успейте насладиться.

Хочу, чтоб развлекались вы,

На месте не сидели.

Пускай здоровье принесут

Все блинчики, что съели.

Не унывать желаю я,

По жизни быть счастливыми,

А к вашим слабостям друзья

Пусть будут терпеливыми.

С Масленицей светлой

Я вас поздравляю

И блинов отведать

В гости приглашаю!

За столом собраться

Нам давно пора —

С зимушкой прощаться,

Крикнуть всем: «Ура!».

В этот день особый

Счастья вам желаю,

С Масленицей доброй

Я вас поздравляю!

Хороши у нас блинцы!

Звон идет по все концы,

Прогоняем зиму,

Пусть проходит мимо.

Скоро новая весна,

Будет роща зелена,

А пока отметим,

Масленицу встретим!

Блинчик вкусный, край хрустящий,

Вкусный, сладкий, настоящий!

Словно солнышко сияет,

Весна зиму провожает!

Радостно шумит народ,

Дружно встали в хоровод.

Любим праздник этот славный.

Масленица снова с нами.

Желаю поутру проснуться,

Счастливо солнцу улыбнуться;

Блинов напечь на день грядущий,

И пусть сметана будет гуще!

И пусть не будет слёз и горя,

Пусть радость и улыбок моря;

На масленицу наряжайтесь,

С зимой скорее расставайтесь!

Пусть в Масленицу, — и всегда, —

Ломится стол от угощений,

Обходит стороной беда

И масса мелких огорчений.

И стопка золотых блинов,

Тех, что на солнышко похожи,

Избавит нас от холодов

Природных и душевных тоже.

И вместе с чучелом в огне

Горят пусть страхи и тревоги.

Мы все мечтаем о весне.

Мы ждем весну. Весне — дорогу.