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Прикольные поздравления с Масленицей 2019: стихи и открытки

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Прикольные поздравления с Масленицей 2019: стихи и открытки
10:18 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Масленица считается старинным русским народным праздником. По сути, это прощание с зимой и торжественная встреча красавицы весны.

По традиции, масленичная неделя начинается в понедельник и заканчивается в воскресенье фееричным сжиганием чучела. Каждый день этого праздника уникален, наполнен глубоким смыслом.

 

Блины манящим ароматом

Зовут гостей за щедрый стол.

Зима на выдумки богата,

Но всё ж весну-красну мы ждем.

 

Всех с Масленицей поздравляем,

Желаем счастья всей душой.

Пусть праздник воодушевляет

И не проходит стороной!

На Масленицу принято

Гулять и веселиться.

Прекрасным праздником таким

Успейте насладиться.

 

Хочу, чтоб развлекались вы,

На месте не сидели.

Пускай здоровье принесут

Все блинчики, что съели.

 

Не унывать желаю я,

По жизни быть счастливыми,

А к вашим слабостям друзья

Пусть будут терпеливыми.

Поздравления с Масленицей 2019: поздравительные стихи и открытки

С Масленицей светлой

Я вас поздравляю

И блинов отведать

В гости приглашаю!

 

За столом собраться

Нам давно пора —

С зимушкой прощаться,

Крикнуть всем: «Ура!».

 

В этот день особый

Счастья вам желаю,

С Масленицей доброй

Я вас поздравляю!

Хороши у нас блинцы!

Звон идет по все концы,

Прогоняем зиму,

Пусть проходит мимо.

 

Скоро новая весна,

Будет роща зелена,

А пока отметим,

Масленицу встретим!

Блинчик вкусный, край хрустящий,

Вкусный, сладкий, настоящий!

Словно солнышко сияет,

Весна зиму провожает!

 

Радостно шумит народ,

Дружно встали в хоровод.

Любим праздник этот славный.

Масленица снова с нами.

Поздравления с Масленицей 2019 на украинском языке в стихах и открытках

Желаю поутру проснуться,

Счастливо солнцу улыбнуться;

Блинов напечь на день грядущий,

И пусть сметана будет гуще!

 

И пусть не будет слёз и горя,

Пусть радость и улыбок моря;

На масленицу наряжайтесь,

С зимой скорее расставайтесь!

Пусть в Масленицу, — и всегда, —

Ломится стол от угощений,

Обходит стороной беда

И масса мелких огорчений.

 

И стопка золотых блинов,

Тех, что на солнышко похожи,

Избавит нас от холодов

Природных и душевных тоже.

 

И вместе с чучелом в огне

Горят пусть страхи и тревоги.

Мы все мечтаем о весне.

Мы ждем весну. Весне — дорогу.

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