Оригинальные СМС поздравления с Днем рождения на 22 марта

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Поздравленья с днем рожденья
От меня скорей прими:
Счастья, радости, везенья,
Теплоты и доброты!
Кошелек желаю полный
И здоровья через край.
Жизни путь желаю ровный,
И в семье пусть будет рай!
С днем рожденья поздравляю!
Здоровья крепкого желаю.
Друзей, достатка и успехов.
Веселья, радости и смеха!
Людей хороших и побольше,
А позитива, чтоб подольше.
На Мальте отпуск проводить,
Себя всегда, во всем любить!
Здоровья, сил, терпения,
Желаний исполнения,
Признанья, уважения,
В карьере продвижения.
В семье благополучия,
Друзья чтоб были лучшие,
Во всех делах порядка,
Во всём всегда достатка!
Тебе желаю в день рожденья
Любви до головокруженья,
Добра, здоровья и успеха,
Улыбок, радости и смеха.
Пусть сотни солнц тебе сияют,
Пусть искорки в глазах играют.
Пусть будет так, как хочешь ты,
Пусть сбудутся твои мечты!
Желаю в жизни только света,
Тепла, успехов и любви.
В душе чтоб было вечным лето,
Чтоб звезды в путь тебя вели.
Лишь радости, в делах — удачи,
Свершений новых и побед.
И только так — никак иначе.
Счастливых, ярких, долгих лет!
Желаем радости, везения,
Улыбок, счастья и тепла.
Пусть светлым будет настроение,
Всегда успешными — дела.
Здоровья, сил и вдохновения!
Пусть полной чашей будет дом.
Примите наши поздравления
Вот этим искренним стихом!