Именины (День Ангела) Виктора: значение имени и поздравления в прозе

Имя имеет греческие корни.

Виктор - доверчивый мальчик, верит всему, что говорят ему взрослые. Узнав об обмане, он сильно огорчается, Виктор не злопамятен, быстро забывает обиды и снова с доверием относится к людям.

Можно пытаться заставить Виктора заниматься музыкой, например, обучать игре на пианино или скрипке, но маловероятно, что из Виктора получится профессиональный музыкант. Искренний интерес у мальчика будут вызывать книги об индейцах и фильмы о разведчиках. Опасные приключения вызывают у него больше чувств и эмоций, чем абстрактные музыкальные образы.

Став взрослым, Виктор будет выбирать профессию, больше связанную с чем-то конкретным и осязаемым. Из него получится хороший электрик или шофер. Он может стать профессиональным футболистом, добиться больших успехов в стрельбе из лука. Если же Виктор станет художником, то, скорее всего, он отдаст предпочтение графике.

Виктор - борец за справедливость. Узнав о неблаговидном поступке родных или близких, будет долго взывать к их совести и благоразумию. Для брака Виктор обладает такими необходимыми качествами как терпение, основательность, неторопливость, способность заниматься кропотливым и монотонным трудом. Он способен выполнить дома любую работу - от починки крана до мытья посуды. Если жена пытается командовать им, то он относится к этому снисходительно и не пытается делать из этого проблему. У Виктора сильно развито чувство долга. Виктор - хороший, но строгий отец. Его детям придется постоянно придерживаться составленного распорядка дня и выполнять все запланированные дела.

Поздравления

Виктор, с праздником тебя! Пусть сегодня у тебя будет великолепное настроение, много радости и искренних улыбок. Верь в успех, стремись к совершенству, будь здоров, красив и всегда молод. Счастья, достатка и любви!

* * *

Дорогой Виктор, искренне тебя поздравляю и желаю крепкой силы и мудрой веры, искреннего счастья и светлой удачи, успешной деятельности и великих достижений, бравого настроения и несомненного здоровья, доброго благосостояния и всеобщего уважения.

С днем рождения, Виктор! Жизнь — это соревнование, потому будь победителем всегда и во всём. Будь самым успешным мужчиной во всех сферах — от работы и до любви. Желаю тебе, чтоб все эти успехи давались тебе легко и не требовали отдавать что-то за них взамен.

* * *

Дорогой Виктор, я тебя поздравляю от всей души и пожелать хочу всегда верить в свою мечту и в свои силы, уверенно стремиться к успеху и большому счастью, дарить добро и улыбку близким, искренне любить и радоваться жизни.

От всей души тебя хочу поздравить в этот радостный день, дорогой Виктор. Желаю счастливой жизни без грусти и огорчений, желаю успешных дел без ошибок и сомнений, желаю светлых надежд без грусти и сожалений, желаю искренней любви без подвоха и затмений.

* * *

Замечательного парня по имени Виктор поздравляю и в этот день хочу пожелать быть всегда на высокой волне своей жизни, ловить счастье и удачу, пусть душа твоя поёт, а сердце искренне любит, пусть успех повсюду за тобой идёт, и добрыми будут люди.

Виктор! Ты победитель по жизни. Пускай тебе, всегда сопутствует успех. Желаю новых побед, а в придачу, настоящей любви и огромного счастья. Никогда не печалься, по пустякам не огорчайся. Желаю всегда чувствовать под ногами надежную и твердую опору. Желаю всегда идти по жизни с улыбкой, под покровительством самой счастливой звезды. С праздником!

* * *

С днём рождения, Витенька. Верь в свою удачу, Иди дорогой счастья, Крути колесо фортуны и выигрывай, Трудись на славу, Обходи все беды стороной, Радуйся жизни и не позволяй своему сердцу грустить.

Виктор, раскрой секрет твоих побед! Наверно, имя наделило тебя такими отличными человеческими качествами, которые помогают идти к цели и добиваться поставленных задач. Поднимая бокал за тебя, хочется пожелать семейного счастья, богатырского здоровья и друзей, надёжных и верных!