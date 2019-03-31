Поздравления с днем рождения сестре 31 марта: открытки и стихи

Оригинальные поздравления с Днем рождения для сестры, выбирай лучшее, и вперед - сказочным волшебником поздравлять любимую сестренку с Днем Рождения. Мы позаботились, чтобы в этот замечательный праздник Ваша сестренка чувствовала себя королевой, и подготовил для Ваша лучшие поздравления с Днем рождения сестре.
Сестричка, красотка, сегодня твой день,
Давай отметим его поскорей!
Хочу в этот день я тебе пожелать
Самой счастливой на свете стать,
Пускай все желанья сбываются,
Все хорошее никогда не кончается!
"Сестричка моя, с днем рожденья тебя!" -
Скажу тебе нежно и ласково я.
Пусть ангел-хранитель тебя защитит
От всех неприятностей, ссор и обид.
Согреет тебя своим мягким крылом
И душу твою пусть украсит добром.
Чтоб жизни дорога лишь к счастью вела,
Чтоб каждый свой миг ты была весела.
Здоровья, удачи, хороших затей
И преданных, верных, надежных друзей.
Тебя я люблю, мы ведь сестры не зря -
Всегда будем вместе, поверь, ты и я!
Поздравляю, моя птичка.
Одна ты, моя сестричка,
Знаешь все мои секреты
Да даешь всегда советы.
Рада я в твой день рождения,
Абсолютно без сомнения,
Всем на свете заявлять:
О такой сестре мечтать
Каждый должен в этом мире.
... а теперь - объятья шире:
Радуйся, люби, мечтай,
Улыбайся, процветай!
Спасибо папе с мамой,
Что ты, сестричка, есть.
В твой славный день рождения
Желаний всех не счесть:
Пусть радостью наполнится
Твоя, сестра, душа,
Мечтания исполнятся,
Жизнь будет хороша.
Я счастлива, что рядом ты,
Что мы с тобой дружны.
И в радости и в горестях
Друг другу мы нужны.
Сестра всегда поймет сестру
И верит в твой успех.
И в день рождения, поутру,
Поздравит раньше всех.
Что пожелать моей сестре:
Улыбок без тревог;
И чтобы счастье каждый день
Просилось на порог.
Чтоб не ходить по докторам,
Мозоль не натирать,
И за границей тут и там
Почаще отдыхать;
Любви желаю, как в кино,
Без повода цветы...
Желаний список не готов -
Его дополни ты.
Мне в этой жизни повезло,
Что у меня сестра такая!
Ты даришь радость и тепло,
Улыбкой душу согревая!
Желаю я большого счастья,
Чтоб обошли тебя ненастья
Чтобы цвела, как в мае роза
Не знала что такое слезы.
Прокричу тебе я громко:
С Днем Рождения сестренка!