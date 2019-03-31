Поздравления с днем рождения сестре 31 марта: открытки и стихи

Поздравления с днем рождения сестре помогут без лишних слов выразить все свои чувства.

Оригинальные поздравления с Днем рождения для сестры, выбирай лучшее, и вперед - сказочным волшебником поздравлять любимую сестренку с Днем Рождения. Мы позаботились, чтобы в этот замечательный праздник Ваша сестренка чувствовала себя королевой, и подготовил для Ваша лучшие поздравления с Днем рождения сестре.

Сестричка, красотка, сегодня твой день,

Давай отметим его поскорей!

Хочу в этот день я тебе пожелать

Самой счастливой на свете стать,

Пускай все желанья сбываются,

Все хорошее никогда не кончается!

"Сестричка моя, с днем рожденья тебя!" -

Скажу тебе нежно и ласково я.

Пусть ангел-хранитель тебя защитит

От всех неприятностей, ссор и обид.

Согреет тебя своим мягким крылом

И душу твою пусть украсит добром.

Чтоб жизни дорога лишь к счастью вела,

Чтоб каждый свой миг ты была весела.

Здоровья, удачи, хороших затей

И преданных, верных, надежных друзей.

Тебя я люблю, мы ведь сестры не зря -

Всегда будем вместе, поверь, ты и я!

Поздравляю, моя птичка.

Одна ты, моя сестричка,

Знаешь все мои секреты

Да даешь всегда советы.

Рада я в твой день рождения,

Абсолютно без сомнения,

Всем на свете заявлять:

О такой сестре мечтать

Каждый должен в этом мире.

... а теперь - объятья шире:

Радуйся, люби, мечтай,

Улыбайся, процветай!

Спасибо папе с мамой,

Что ты, сестричка, есть.

В твой славный день рождения

Желаний всех не счесть:

Пусть радостью наполнится

Твоя, сестра, душа,

Мечтания исполнятся,

Жизнь будет хороша.

Я счастлива, что рядом ты,

Что мы с тобой дружны.

И в радости и в горестях

Друг другу мы нужны.

Сестра всегда поймет сестру

И верит в твой успех.

И в день рождения, поутру,

Поздравит раньше всех.

Что пожелать моей сестре:

Улыбок без тревог;

И чтобы счастье каждый день

Просилось на порог.

Чтоб не ходить по докторам,

Мозоль не натирать,

И за границей тут и там

Почаще отдыхать;

Любви желаю, как в кино,

Без повода цветы...

Желаний список не готов -

Его дополни ты.

Мне в этой жизни повезло,

Что у меня сестра такая!

Ты даришь радость и тепло,

Улыбкой душу согревая!

Желаю я большого счастья,

Чтоб обошли тебя ненастья

Чтобы цвела, как в мае роза

Не знала что такое слезы.

Прокричу тебе я громко:

С Днем Рождения сестренка!