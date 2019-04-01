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Лучшие поздравления с Днем Рождения маме 1 апреля

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Лучшие поздравления с Днем Рождения маме 1 апреля
16:33 Сегодня Телеграф

Каждый человек на земле должен отмечать те праздники, которые ему так сильно нравятся.

Для самых близких и родных людей сложнее всего подобрать слова в День рождения. Мысли путаются, хочется сказать так много всего, что просто не получается уместить все в несколько строк. Эти поздравления с днем рождения маме помогут Вам без лишних слов выразить все свои чувства.

Милая, любимая, родная!

Поздравляю, мамочка, тебя.

И от всей души тебе желаю

Только мира, радости, добра!

Нет тебя любимей и дороже,

Нет тебя надежней и нежней.

Ты всегда советом мне поможешь.

Нет тебя отзывчивей, добрей.

Пусть глаза слезятся лишь от счастья,

Пусть улыбка близким дарит свет.

Ты одна на свете всех прекрасней,

Для меня ты в мире лучше всех!

 Сокровенный сердца я открыл родник.

День рожденья - праздник, день рожденья - миг!

Не забуду: мама у меня одна.

ей подвластны осень, лето и весна!

Мама, подарю тебе я акростих!

Радость пусть зажжет лучи в глазах твоих!

Окружит нас счастье золотым кольцом!

Жизнь, веселье заструится прямо в дом!

Дам тебе я счастье, вечность и любовь!

если ты захочешь, песни буду вновь

Напевать тебе о сказочных лесах

И о дальних странах, алых парусах.

Я тебя люблю, как в самых светлых снах!

 Сегодня, мама, праздник твой!

Хочу сказать со всей душой:

Роднее нет тебя на свете!

Прими же поздравления эти.

Живи без горя, не старей,

Пускай не будет грустных дней.

Почаще смейся, улыбайся,

Такой же доброй оставайся.

Болезни смело прочь гони,

Пускай в глазах горят огни.

Желаю света и тепла,

Чтоб ты счастливою была! 

Сегодня день особенный —

У мамы день рождения!

Спасибо, моя мамочка,

За ласку и терпение,

За руки твои нежные,

За сердце твое доброе,

Прощающее, верное,

Родное и бездонное.

Желаю тебе радости,

Добра, благополучия.

И помни, моя милая,

Что ты на свете лучшая! 

Поздравляю мамочку свою.

Очень сильно мамочку люблю!

Здоровья крепкого хочу ей пожелать,

Дарить улыбки, никогда не унывать.

Решение найти любых проблем.

А также интересных перемен.

Веселых и счастливых дней,

Обаятельных и преданных друзей.

Конечно, море счастья пожелаю.

Точка просится, но все же продолжаю:

Радостью наполнен будет дом,

Уютно и тепло пусть будет в нем.

 

Поздравления с Днем рождения в прозе 1 апреля

Милая мамуля, в день рождения

Теплые слова мои прими.

Для тебя сегодня поздравления,

Пожелания счастья и любви!

Будь всегда красивой и здоровой,

Чтоб на все тебе хватало сил.

Ты всегда в семье была основой,

На тебе весь дом, как целый мир!

Ты, как в сказке, вечно молодая,

Словно вопреки календарю.

С праздником тебя, моя родная!

С днем рожденья! Я тебя люблю!

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