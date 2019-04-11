Лучшие поздравления с днем рождения в прозе и открытках на 11 апреля

Люди рожденные 11 апреля отличаются скромностью и не любят быть в центре внимания.

В этот день рождаются смелые и уверенные в себе личности, которые не боятся выражать свое мнение и настаивать на своей точке зрения. Они наделены от природы чувством справедливости и стремлением бороться за честность и правду. Они не равнодушны к проблемам общественности, становятся на сторону слабых и обделенных.

Именинники этого дня смотрят на жизнь с оптимизмом. Они находят вдохновение в окружающем мире и нацелены на достижение успеха. Благодаря одаренности и развитому воображению создают новые направления в науке и искусстве. Их оригинальные и новаторские идеи находят поддержку среди единомышленников. Внутреннее чутье позволяет им видеть будущие перспективы и благоприятные возможности для самореализации.

В общении с окружающими такие женщины и мужчины доброжелательны, отзывчивы. Они стремятся в любой компании находиться в центре внимания. Им важно заполучить общественное признание и уважение. Эти люди наделены ярко выраженными лидерскими задатками, которые вызывают у них потребность в самоутверждении. Эти качества помогают им легко справляться с организаторской работой.

Поздравление

Поздравляю с днем рождения! Желаю веселья, вкуса к жизни, приятных мелочей, ярких моментов, исполнения желаний, успеха в делах и начинаниях, удачи во всем. Пусть в этот день настроение будет безмятежным и солнечным, как теплый весенний день! А проблемы и неприятности навсегда уйдут с жизненного пути... А в честь светлого праздника пусть осуществится самое сокровенное желание. Счастья, любви и понимания с близкими.

Желаю, чтобы в твоей жизни был только позитив, а рядом находились верные друзья. Пускай тебя всегда переполняет неисчерпаемая энергия для осуществления всех твоих желаний. Пусть вся жизнь будет безоблачной и яркой, а в доме царят уют, мир, любовь и счастье. Если говорить короче, то от всей души желаю тебе прожить жизнь так, как будто побывать в сказке. С днем рождения!

Поздравляю тебя от всего сердца с днем именин! Пусть всё задуманное обязательно сбывается! Пусть будет больше поводов для улыбок и радости. Пусть в жизни будут верные друзья. Пусть любовь будет чистой и обязательно взаимной. Здоровье пускай не подводит, а счастье окажется бесконечным! И главное, желаю большого жизненного терпения, всяческих земных благ и всего только самого доброго и прекрасного!

Поздравляю с днем рождения! Искренне желаю самых лучших дней, приносящих с собой радужное настроение, удачу, любовь и бесконечное счастливое время. Пускай здоровье только крепнет, красота души не увядает, а жизнь преподносит чудесные подарки. Пусть живется просто как в сказке.

Поздравляю тебя с днем рождения! Желаю тебе много улыбок, от которых становится тепло на душе, побольше замечательных людей, которые не дадут тебе скучать и унывать (а ведь чем больше улыбок - тем больше тепла) и ярких дней, которые будут наполнены положительными эмоциями и счастьем!

Поздравляю с днем рождения! Но желать тебе здоровья и счастья, думаю, не стоит, так как все уже давно этого пожелали, и это обязательно будет! Я пожелаю тебе, чтобы у тебя было то, что именно тебе нужно. То, чего хочешь ты и только ты! Ведь только ты знаешь, что тебе нужно для самого главного - для счастья. С днем рождения!

Хочу тебя поздравить с днем рождения, пожелать ярких эмоций и красок, побольше позитивных мгновений, сказочных воспоминаний, чтобы в твоем окружении были только те люди, которые тебя принимают и понимают. Чаще улыбайся жизни, и пускай она улыбается тебе в ответ.

Поздравляю с днем рождения и от души желаю каждый день своей жизни встречать с улыбкой и невероятным ощущением счастья, всегда верить в себя и наслаждаться каждым мгновением. Пусть мечты твоего сердца исполняются, пусть вдохновение для души дарит любовь и удача.