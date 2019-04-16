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Поздравления с 55-летием на 16 апреля: в стихах, прозе и открытках

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Поздравления с 55-летием на 16 апреля: в стихах, прозе и открытках
16:04 Сегодня Телеграф

55 лет - прекрасный юбилей. Это юбилей отличников.

И снова — большой праздник в доме! Это отличный повод встретиться с друзьями — отметить, душевно посидеть! Выпить хорошего вина, вспомнить молодость!

55 лет - прекрасный юбилей. Это юбилей отличников. И поздравлять юбиляра тоже стоит отличительно от других дней рождения.  Подключайте фантазию на всю катушку. Лишь бы имениннику понравилось и было весело. А с пожеланиями на 55-летний юбилей мы вам поможем.

Далее вы найдете поздравления на любой вкус и характер. Надеемся вы сможете найти такое поздравление, которое позволит вам ярко поздравить человека в столь важную для него дату.

 Пятьдесят и еще пять!

Вам хотим мы пожелать:

Первое — здоровы будьте,

Про диету не забудьте,

Во-вторых — забудь про всех,

Чаще думай о себе.

В-третьих, пожелать хотим,

Чтобы мир в семье царил,

Чтоб вы были в состоянье

Все исполнить пожеланья!

Такая замечательная, красивая и веселая дата! Красота не поблекла, бодрость сохранена, сил полно, а ко всему этому богатству прилагается еще и просто неоценимый жизненный опыт! Поздравляем с этой кругленькой датой! Желаем следующие полжизни прожить радостно, весело, с песней на устах! Никогда не унывать, дружить со спортом, поддерживать детей и возиться с внуками, передавать им свою жизненную мудрость и огромную любовь! Пусть вы будете любимы и желанны!

Две пятерки будто в школе

Дружно выстроились в ряд —

Ну а вам как прежде 20,

Блеск в глазах — задорный взгляд.

Две пятерки — то не возраст

То оценки Вам за труд,

За работу, за активность,

И за созданный уют!

Короткие поздравления с Днем рождения

Отмечаем мы сегодня

Ваш прекрасный юбилей!

И желаем, чтобы больше

Было светлых, ясных дней!

55 — лишь половина,

И в запасе много сил!

Мы желаем, чтобы радость

Каждый день вам приносил!

За удачу и здоровье

Поднимаем мы бокал!

И желаем, чтобы счастьем

Каждый день вас согревал!

Возраст прекрасный! Жизнь ставит вам две пятерки, два "Отлично!", но на этом не заканчивается, а только начинается в своем новом замечательном проявлении! Я поздравляю вас с юбилеем! Желаю полноты каждого дня, радостного ощущения по утрам и умиротворенности каждый вечер! Счастья с крепким здоровьем и душевным спокойствием! Блага для всех родных и близких вам людей и вдохновенного творчества!

55 — красивый юбилей,

Эй, именинник (ца), вина подлей!

Будем за тебя мы пить,

Чтоб не пришлось тебе тужить!

Чтоб здоровье было — класс,

Ревматизм чтоб не завяз,

Чтобы счастье — через край,

Ты и слушай, и наливай!

Что ещё пожелать?

Чтоб удачу не терять,

Ты почаще улыбайся

Гостей звать не забывай!

Поздравляю вас с 55-летним юбилеем! Желаю вам отменного здоровья, великолепия, жизнерадостности, теплого семейного очага, душевных посиделок и ответной любви. Пусть в вашем доме всегда будет солнечно, богато, счастливо и особенно весело от непоседливых внучат.

В Ваши волшебные пятьдесят пять,

Хотим лишь удачи Вам пожелать,

Пусть радостно жизнь улыбается,

И Ваши желания вмиг исполняются,

Пусть счастья мелодия звонко играет,

И от любви сердце нежно горит и сияет,

Достатком пусть будет полон Ваш дом,

И лишь процветание царствует в нем!

Милые поздравления с днем рождения в стихах и открытках 

От души поздравляю с 55-летием, с юбилеем больших возможностей и частых праздников души. Желаю чувствовать себя на твёрдую пятерку, желаю и выглядеть отменно. Пусть этот чудесный возраст подарит массу пользы от каждого дела, настоящую отраду души и безмерное счастье для доброго Вашего сердца.

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