Поздравления с 55-летием на 16 апреля: в стихах, прозе и открытках

И снова — большой праздник в доме! Это отличный повод встретиться с друзьями — отметить, душевно посидеть! Выпить хорошего вина, вспомнить молодость!
55 лет - прекрасный юбилей. Это юбилей отличников. И поздравлять юбиляра тоже стоит отличительно от других дней рождения. Подключайте фантазию на всю катушку. Лишь бы имениннику понравилось и было весело. А с пожеланиями на 55-летний юбилей мы вам поможем.
Далее вы найдете поздравления на любой вкус и характер. Надеемся вы сможете найти такое поздравление, которое позволит вам ярко поздравить человека в столь важную для него дату.
Пятьдесят и еще пять!
Вам хотим мы пожелать:
Первое — здоровы будьте,
Про диету не забудьте,
Во-вторых — забудь про всех,
Чаще думай о себе.
В-третьих, пожелать хотим,
Чтобы мир в семье царил,
Чтоб вы были в состоянье
Все исполнить пожеланья!
Такая замечательная, красивая и веселая дата! Красота не поблекла, бодрость сохранена, сил полно, а ко всему этому богатству прилагается еще и просто неоценимый жизненный опыт! Поздравляем с этой кругленькой датой! Желаем следующие полжизни прожить радостно, весело, с песней на устах! Никогда не унывать, дружить со спортом, поддерживать детей и возиться с внуками, передавать им свою жизненную мудрость и огромную любовь! Пусть вы будете любимы и желанны!
Две пятерки будто в школе
Дружно выстроились в ряд —
Ну а вам как прежде 20,
Блеск в глазах — задорный взгляд.
Две пятерки — то не возраст
То оценки Вам за труд,
За работу, за активность,
И за созданный уют!
Отмечаем мы сегодня
Ваш прекрасный юбилей!
И желаем, чтобы больше
Было светлых, ясных дней!
55 — лишь половина,
И в запасе много сил!
Мы желаем, чтобы радость
Каждый день вам приносил!
За удачу и здоровье
Поднимаем мы бокал!
И желаем, чтобы счастьем
Каждый день вас согревал!
Возраст прекрасный! Жизнь ставит вам две пятерки, два "Отлично!", но на этом не заканчивается, а только начинается в своем новом замечательном проявлении! Я поздравляю вас с юбилеем! Желаю полноты каждого дня, радостного ощущения по утрам и умиротворенности каждый вечер! Счастья с крепким здоровьем и душевным спокойствием! Блага для всех родных и близких вам людей и вдохновенного творчества!
55 — красивый юбилей,
Эй, именинник (ца), вина подлей!
Будем за тебя мы пить,
Чтоб не пришлось тебе тужить!
Чтоб здоровье было — класс,
Ревматизм чтоб не завяз,
Чтобы счастье — через край,
Ты и слушай, и наливай!
Что ещё пожелать?
Чтоб удачу не терять,
Ты почаще улыбайся
Гостей звать не забывай!
Поздравляю вас с 55-летним юбилеем! Желаю вам отменного здоровья, великолепия, жизнерадостности, теплого семейного очага, душевных посиделок и ответной любви. Пусть в вашем доме всегда будет солнечно, богато, счастливо и особенно весело от непоседливых внучат.
В Ваши волшебные пятьдесят пять,
Хотим лишь удачи Вам пожелать,
Пусть радостно жизнь улыбается,
И Ваши желания вмиг исполняются,
Пусть счастья мелодия звонко играет,
И от любви сердце нежно горит и сияет,
Достатком пусть будет полон Ваш дом,
И лишь процветание царствует в нем!
От души поздравляю с 55-летием, с юбилеем больших возможностей и частых праздников души. Желаю чувствовать себя на твёрдую пятерку, желаю и выглядеть отменно. Пусть этот чудесный возраст подарит массу пользы от каждого дела, настоящую отраду души и безмерное счастье для доброго Вашего сердца.