Лучшие поздравления с днем рождения в прозе на 6 мая

Вы родились 6 мая, знак зодиака Телец. Опасность кроется в том, что вы можете пойти по пути наименьшего сопротивления и не рас­крыть полностью свой потенциал.

Ваш характер сложнее, чем кажется на первый взгляд. Будучи прирожденным актером или актрисой в драме жизни, вы уверенно и талантливо исполняете самые разнообразные роли. Но в глубине вашей души скрываются нерешительность и бес­покойство.

Умея ладить с людьми и обладая качествами лидера, вы находитесь в приви­легированном положении.

У вас замечательные аналитические и критические способности, склонность к писательской деятельности и деловое чутье. Вы легко усваиваете и высоко цените знания, вы любите свободу и восприимчивы к прогрес­сивным идеям.

Вы серьезно относитесь к своим обязан­ностям, ваши приоритеты — дом и стабильность. Но не берите на себя слишком много, не вмешивайтесь в чужую жизнь и не ме­шайте людям учиться на собственном опыте.

Правда, вы весьма не­равнодушны к радостям жизни и знаете, чем себя порадовать, но не слишком по­такайте себе.

Начиная с 15 лет темп вашей жизни возрастает, акцент делается на общение. Вы углубляете свои познания, налаживаете связи с людьми, обмениваетесь идеями.

В 45 лет наступает очередной переломный мо­мент: для вас приобретают особое значение эмоциональная близость, семья и стабиль­ность. С 75 лет укрепляются ваша сила и уверенность.

В твой День рождения я желаю тебе всегда быть опорой для тех, кто дорог тебе, верить в себя и свои силы, вдохновлять окружающих своим примером, менять этот мир к лучшему и всегда находить светлые стороны, даже в самых тяжелых ситуациях.

Поздравляю с днем рожденья. Желаю мужества, успеха, упорства и удачи, желаю крепких сил, здоровья, уверенности и достойных побед. Пусть этот год прибавит оптимизма, пусть каждый день открывает для тебя двери к богатым перспективам и великим делам.

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Пусть в жизни всё всегда сбывается, здоровье не подводит, удача дарит новые возможности, а счастье делает каждый день непохожим на предыдущий. Ведь любые 24 часа непременно должны стать для тебя лучшими и исполнить всё загаданное. С днем рождения!

С днем рождения, сильный, умный, красивый, добрый, храбрый мужчина. Желаю тебе всегда быть на сильной стороне успеха и признания. Пусть удача тебя любит, пусть любовь тебя вдохновляет, пусть вдохновение толкает тебя на великие поступки, пусть такие поступки делают тебя сильнее, состоятельнее, увереннее и счастливее.

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Поздравляю с днём рождения! Желаю крепости духа, богатой доли, счастливой судьбы, позитивного настроя и лёгкой прибыли. Пусть все твои гениальные идеи воплощаются в жизнь. Здоровья тебе самого крепкого, плодотворного труда и всегда отличного отдыха.

Пускай в жизни только добро случается. Пускай сила, и здоровье никогда не покидают. Желаем успеха в делах, достижений в труде, большой, стабильной зарплаты и спокойных трудовых будней. Желаем счастливых и радостных дней, наполненных светом и любовью близких. С днем рождения!

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Желаю оставаться всегда таким же сильным, мужественным и уверенным в себе. Друзей надежных и верных, которые всегда поймут и поддержат, любви сильной и искренней, так чтоб до старости, и работы такой, чтобы радовала, вдохновляла и приносила хороший доход. А также здоровья крепкого, чтоб еще долгие годы оставаться богатырем. С днем рождения!

Мне хочется в день рождения пожелать тебе яркой жизни, восхитительных эмоций, больше причин для радости и прекрасного настроения. Будь любимым и любящим, мужественным и успешным, добрым и богатым, смелым и счастливым, здоровым и справедливым. Удачи тебе в делах, везения, процветания и женского внимания! А также бурных эмоций и восхищения поклонниц.

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Пусть всегда будет благополучна жизнь и в работе, и в семье, а за сильными плечами всегда будут любовь и стабильность. Достижений и продвижений, радости и добра, тепла и улыбок, бесстрашия, уверенности, бесподобных впечатлений, силы и веры в себя и завтрашний день!