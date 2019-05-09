День Победы 2019: поздравления с 9 мая ветеранам в стихах

Их осталось так мало, но это их победа, и мы не должны никогда забывать о их подвиге.

День Победы без преувеличения можно назвать одним из самых трогательных и выстраданных праздников, за радостными улыбками которого можно разглядеть горькие слезы миллионов. Сегодня мы можем себе только представить, на какие подвиги и ущемления шли наши прадеды ради победы над фашизмом. Но для живых свидетелей тех страшных дней, война не выдумка и не просто очередная страница из истории.

Ветеран боевой убелен сединой,

Но отчаян и смел, как всегда!

Он обучен суровой, жестокой войной –

Такова за победу цена!

Поздравляю тебя этой яркой весной

И спасибо опять говорю

За отчаянный бой и за тыл фронтовой,

И за то, что сейчас я живу!

Ни за что не старей, никогда не болей,

Будь навечно судьбою храним!

В этой сини небес, в этом море полей

Есть частичка твоя, побратим!

Позабыв про болячки и раны

И надев на пиджак ордена,

В карауле стоят ветераны,

И спокойна вся наша страна.

С Днем великой Победы, родные!

Будут долгими пусть ваши дни!

Мы про подвиги ваши святые

Не забудем! Бессмертны они!

Пусть будет мирным небо над землей,

Цветут сады и ярко солнце светит!

Благодарим за счастье и покой,

Который подарили вы планете!

Дорогие мои ветераны,

Пусть прогонит любые беды,

Пусть излечит былые раны

Светлый праздник Победы!

Вашей славной Победы!

Дорогие наши ветераны,

Поздравляем вас сердечно!

Знайте, что мы благодарны

Будем вам бесконечно!

Желаем беззаботных лет,

Бодрости и оптимизма,

Пусть много светлых побед

Будет в вашей жизни!

На груди — ордена,

На висках — седина,

Позади боевые походы.

Не грусти, старина,

Что украла война

Ваши лучшие юные годы.

Снятся Днепр и Моздок

И тревожный гудок,

Снятся вам штыковые атаки.

Поезда — на восток,

Облака — на восток,

Вы — на запад, под пули и танки.

В двадцать лет седина…

Не грусти, старина,

Трудный век вам судьбою положен.

Ваша нам седина,

Ваши нам ордена

С каждым годом родней и дороже.

На висках седина.

За окном тишина.

Пусть она никогда не взорвется.

Пусть пришла седина,

Но осталась страна,

Что сейчас Украиной зовется!

С великим днем, с победным днем,

Мы вас сердечно поздравляем,

Цветы торжественно несем,

И с дрожью в голосе вручаем.

Пусть вас коснулась седина,

Морщинки на глазах усталых.

А эта страшная война

Навеки в памяти осталась.

Здоровья вам и долгих лет!

Года вас спешно забирают...

На обелисках лишь портрет,

Нам о войне напоминает.