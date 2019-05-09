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День Победы 2019: поздравления с 9 мая ветеранам в стихах

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День Победы 2019: поздравления с 9 мая ветеранам в стихах
09:36 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Их осталось так мало, но это их победа, и мы не должны никогда забывать о их подвиге.

День Победы без преувеличения можно назвать одним из самых трогательных и выстраданных праздников, за радостными улыбками которого можно разглядеть горькие слезы миллионов. Сегодня мы можем себе только представить, на какие подвиги и ущемления шли наши прадеды ради победы над фашизмом. Но для живых свидетелей тех страшных дней, война не выдумка и не просто очередная страница из истории.

 

Ветеран боевой убелен сединой,

Но отчаян и смел, как всегда!

Он обучен суровой, жестокой войной –

Такова за победу цена!

 

Поздравляю тебя этой яркой весной

И спасибо опять говорю

За отчаянный бой и за тыл фронтовой,

И за то, что сейчас я живу!

 

Ни за что не старей, никогда не болей,

Будь навечно судьбою храним!

В этой сини небес, в этом море полей

Есть частичка твоя, побратим! 

9 мая в Украине - День победы над нацизмом во Второй мировой

Позабыв про болячки и раны

И надев на пиджак ордена,

В карауле стоят ветераны,

И спокойна вся наша страна.

С Днем великой Победы, родные!

Будут долгими пусть ваши дни!

Мы про подвиги ваши святые

Не забудем! Бессмертны они! 

Пусть будет мирным небо над землей,

Цветут сады и ярко солнце светит!

Благодарим за счастье и покой,

Который подарили вы планете! 

Дорогие мои ветераны,

Пусть прогонит любые беды,

Пусть излечит былые раны

Светлый праздник Победы!

Вашей славной Победы! 

Лучшие короткие СМС-поздравления с 9 мая

Дорогие наши ветераны,

Поздравляем вас сердечно!

Знайте, что мы благодарны

Будем вам бесконечно!

 

Желаем беззаботных лет,

Бодрости и оптимизма,

Пусть много светлых побед

Будет в вашей жизни! 

На груди — ордена,

На висках — седина,

Позади боевые походы.

Не грусти, старина,

Что украла война

Ваши лучшие юные годы.

Снятся Днепр и Моздок

И тревожный гудок,

Снятся вам штыковые атаки.

Поезда — на восток,

Облака — на восток,

Вы — на запад, под пули и танки.

В двадцать лет седина…

Не грусти, старина,

Трудный век вам судьбою положен.

Ваша нам седина,

Ваши нам ордена

С каждым годом родней и дороже.

На висках седина.

За окном тишина.

Пусть она никогда не взорвется.

Пусть пришла седина,

Но осталась страна,

Что сейчас Украиной зовется! 

С великим днем, с победным днем,

Мы вас сердечно поздравляем,

Цветы торжественно несем,

И с дрожью в голосе вручаем.

 

Пусть вас коснулась седина,

Морщинки на глазах усталых.

А эта страшная война

Навеки в памяти осталась.

 

Здоровья вам и долгих лет!

Года вас спешно забирают...

На обелисках лишь портрет,

Нам о войне напоминает.

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