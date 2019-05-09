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Четверг, 09.05.2019
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Поздравления со 3 годовщиной свадьбы на 9 мая: стихи и открытки

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Поздравления со 3 годовщиной свадьбы на 9 мая: стихи и открытки
15:45 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

В супружеской жизни уже пройдено несколько шагов, отношения стали прочными.

Такие выводы можно сделать и о годовщине трех лет жизни в браке, название которой «кожаная свадьба». Она знаменует собой 3 года жизни в браке. Что касается названия, то оно говорит само за себя. Кожа – прочный материал. Это означает, что отношения уже более или менее прочные. Разорвать кожу нелегко, как и отношения после трех лет брака. Муж с женой должны обязательно преподнести друг другу изделия или одежду из кожи. Понятно, что подарки из настоящей кожи являются достаточно дорогими. Этим самым подчеркивается то, насколько супруги дороги друг другу. Приглашенные также должны приносить с собой кожаные изделия.

есть и второе объяснение названию данной годовщины. Она говорит не только о прочности отношений, но о взаимопонимании супругов, о том, что они хорошо чувствуют и ощущают друг друга, или чувствуют кожей. Все-таки если супруги прошли целых три года вместе, значит, что их намерения были серьезными, а брак достаточно прочный, как кожа...

Три года быстро пролетели,

А кажется, еще вчера

Вы при свидетелях сказали

Друг дружке в ЗАГСе слово «да».

 

И вас сегодня поздравляю

Я с годовщиной небольшой.

Желаю вам добра и счастья,

Отбросить грусть-печаль долой!

 

Желаю радости, терпенья,

Свою любовь всегда хранить.

Желаю быть единым целым,

Друг дружку понимать, ценить!

Три года вместе - это ваше счастье,

Которое создали вы вдвоем,

Пусть станет ваша жизнь еще прекрасней,

Пускай всегда сердца горят огнем!

 

Желаю, чтобы каждый день совместный

Моментов много светлых вам дарил,

Чтоб души пели радостные песни

И лад в вашей семье всегда царил!

Три года... Много или мало?

А вместе вы уж тыщу дней.

И кожаной зовется эта свадьба

Или трехлетний юбилей.

 

Пусть радость душу наполняет.

И пусть сто лет еще пройдет,

Как вы, друг друга дополняя,

Добились пиковых высот.

 

А дом пусть будет полной чашей,

Пусть голоса звенят детей.

Друзья заглядывают чаще,

Ведь с ними на душе светлей.

 

Желаем счастья мы, достатка

И в жизни много светлых дней.

Из кожи множество подарков

На ваш трехлетний юбилей!

Лучшие поздравления с 1 годовщиной свадьбы

С кожаной свадьбой спешу вас поздравить

И пожеланий массу оставить:

Чтоб не пришлось дерматин одевать,

А только в коже всю жизнь щеголять.

Пусть в вашей жизни будет достаток

И в отношениях лад и порядок,

Полная чаша, здоровье, успех,

Детский веселый и радостный смех.

Чтобы смогли потом внуки гурьбой

Поздравить со свадьбою вас золотой.

3 года счастья и заботы,

3 года страсти и огня,

3 года ласки и вниманья,

3 года - крепкая семья!

 

Как первое свидание

3 года пролетели,

А сердце бьется трепетно,

Как в первые недели!

 

Желаем чувства нежные

На годы сохранить

И все мечты заветные

Легко осуществить!

Поздравления со 2 годовщиной свадьбы

С кожаной свадьбой, с трехлетним союзом!

Желаю всю жизнь разделить вам друг с другом,

Поддерживать, крепко держаться за руки,

Беречь и ценить, чтоб не ведать разлуки.

 

Мои дорогие, пусть все будет здорово,

Семья долговечной, судьба с добрым норовом,

Любовь не завянет и страсть не угаснет,

Безбрежного, чистого, светлого счастья!

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