Душевные поздравления с Днем матери 2019 в стихах, открытках и прозе

Поздравляем всех самых милых и добрых мам с праздником!

Сегодня в Украине все поздравляют своих мам со светлым праздником, с Днем матери. Предлагаем вам искренние и душевные поздравления в стихах и прозе, которые не оставят никого равнодушным.

Дорогая моя, прекрасная мамочка, в этот День матери я хочу в тысячный раз сказать тебе, что безумно тебя ценю и люблю! Благодарю тебя за мою жизнь, за мое воспитание и всю ту любовь, которую ты вложила и до сих пор вкладываешь в меня! Желаю тебе долгих лет жизни и огромного счастья!

Этот праздник — самый главный,

Самый теплый, добрый самый.

Ведь на свете нет желанней,

Нет важнее слова «мама»!

С днем матери тебя, моя родная!

Твоя любовь хранит меня от бед.

Пускай тебя лишь радость окружает,

Знай, лучшей мамы в мире просто нет!

Мама – первое слово, главное слово в каждой судьбе". Строчки из этой песни рассказывают о самом близком и дорогом человеке на свете, о тебе, моя мамочка. В твой праздник я хочу пожелать тебе миллион улыбок и всегда хорошего настроения. Пускай наши неудачи тебя не расстраивают, мы обязательно дадим тебе повод гордиться нами. Пусть здоровье твое позволяет не только присматривать за внуками, но и поставить на ноги правнуков.

Самое первое слово, ласкающее слух до конца жизни. Самые нежные и заботливые руки. Самое доброе и отзывчивое сердце. В День матери хочу пожелать тебе, дорогая подруга, настоящего счастья, долгих лет жизни, отменного, крепкого здоровья, понимания и преданности в семье. Пусть по щекам твоим никогда не бегут слезы, а в груди горит гордость за твоих детей.

С Днем матери — с прекрасным,

Чудесным, ярким днем.

Пусть небо будет ясным,

Пусть счастьем полон дом.

Желаю маме дорогой,

Любви в семье своей родной,

Улыбок, радостных моментов,

Приятных встреч и комплиментов,

Весны в душе, во взгляде лета,

Чтоб жизнь была теплом согрета,

Печаль не долгой, мимолетной,

А жизнь согретая заботой.

И чтобы каждый день дарил,

Энергию и море сил!

Спасибо за ту любовь, что Вы подарили сыну, теперь и он умеет любить. Спасибо за те жизненные морали, что Вы прививали ему с детства, теперь и он живет с добром в душе. Вы замечательная женщина и хорошая мать, воспитавшая прекрасного человека. Желаю здоровья и сил на долгие годы. Пускай минуют Вас все печали и горести. Побольше Вам счастливых и радостных дней. С днем матери!

С днем матери тебя, подруга дорогая,

Для многих матерей – ты правильный пример,

И в этот день тебе я искренне желаю,

Чтоб не было забот, чтоб не было проблем.

Пусть, радуя тебя, детишки подрастают,

Пусть каждый новый день добро тебе несет,

Пускай тебя мечты по жизни вдохновляют,

Пускай тебя любовь заманчиво зовет!

Поздравляю тебя дорогая, что ты испытала это волшебное чувство материнства. Желаю тебе никогда не забывать мелких, но безумно счастливых моментов, толкания под сердцем, момента рождения, первых шагов, первых зубов, первых слов. Желаю тебе здоровья, сил и терпения, чтобы ты всегда была рядом со своим ребенком, всегда оберегала его от бед и была его ангелом-хранителем. С днем матери!