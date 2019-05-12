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Поздравления с Днем матери 2019: проза и открытки

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Поздравления с Днем матери 2019: проза и открытки
17:45 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Невероятно красивые поздравления для самого родного человека - мамы.

Вспомним сегодня наших мам. Обнимем тех, кто с нами, почтим память тех, кто отошел в вечность. Мамина любовь и забота были с нами от первого дыхания и будут сопровождать в течение всей жизни. Добро и мудрость, совесть и верность наших мам не дадут нам ошибиться или ошибиться в жизни. Наши мамы - наши берегини-хранительницы, а это значит, что мы непобедимы.

Поздравления

Мама-это великое звание, которое заслуживается бессонными ночами, тревогами, порою разрывающими материнское сердце, безграничной любовью, желанием отдать собственную жизнь, за жизнь своего ребенка. Я поздравляю тебя, с этим бесценным званием, которого ты поистине достойна. Желаю света и любви, покоя в семье и здоровья близким. С днем матери!

Мама - это наш ангел-хранитель, наш дом, наша вселенная. Поэтому день матери - это особенный праздник, который напоминает о родном, и нежно любимом человеке. Хочется пожелать душевного спокойствия, успеха, сопутствующего во всего, прекрасного здоровья, крепких отношений в семье, и счастья, переливающегося через край!

Мамочка, добрая, нежная и лучезарная, поздравляю тебя с праздником, днем матери! Пусть этот день еще раз напомнит тебе о моей любви, подарит нежные объятия и слова благодарности. Я желаю тебе только здоровья, долгих лет жизни. Пусть никогда тебя не постигнет уныние, а глаза не намокнут от слез. Оставайся всегда такой же красивой, молодой, чуткой и заботливой. Знай, ты у меня самая лучшая!

Поздравляю с Днем матери! Пусть этот трогательный и теплый праздник ознаменуется материнской улыбкой, радостью и добром. Желаю каждой маме на свете - только лучшего. Здоровья, крепкой семьи, надежности и уверенности, достатка и гордости за своих деток. Счастья в ваши любящие глаза и мира в сердце!

Мамочка, спасибо тебе за твои бесконечную любовь, волшебную ласку и преданную заботу! Ты мой идеал, мой ангел-хранитель и я хочу, чтобы ты всегда помнила о том, как сильно я тебя люблю! Оставайся такой же цветущей и счастливой женщиной!

С Днем матери. Пусть дорогое чадо никогда не обижает и искренне, крепко, нежно любит свою маму. Желаю сил, здоровья, терпения и воодушевления, а также массу невероятных идей и планов, как сделать жизнь ребёнка сказкой, как подарить своей кровиночке заботу, ласку и любовь. Будь самой счастливой, самой любимой, самой чудесной мамой на свете.

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