Лучшие поздравления с днем рождения 14 мая в прозе

Вы — практичный мечтатель с живым умом и быстрой реакцией. Чтобы обуздать свою внутреннюю неугомонность, вам необходимо сосредоточиться и выработать в себе решительность, помогающую преодолевать ограничения.
Вы стремитесь производить хорошее впечатление на окружающих и тяготеете к обществу умных людей.
Кроме того, вы умеете сконцентрироваться и соблюдать дисциплину, но следите за тем, чтобы ваш самоконтроль не превратился в упрямство.
Хотя самым важным для вас являются материальная безопасность, статус и престиж, при необходимости вы готовы сражаться и за свои принципы.
Однако не позволяйте себе отвлекаться от поставленной цели. Вам необходимо проявить упорство, чтобы воплотить в жизнь свои прекрасные мечты.
Начиная с 7-летнего возраста основное место в вашей жизни будут занимать общение, учеба и обмен идеями. В 37 лет на первый план выступят дом, семья и эмоциональные потребности. После 67 лет вы станете более уверены в себе.
Поздравляю с днем рождения! Желаю веселья, вкуса к жизни, приятных мелочей, ярких моментов, исполнения желаний, успеха в делах и начинаниях, удачи во всем. Пусть в этот день настроение будет безмятежным и солнечным, как теплый весенний день! А проблемы и неприятности навсегда уйдут с жизненного пути... А в честь светлого праздника пусть осуществится самое сокровенное желание. Счастья, любви и понимания с близкими.
От всей души поздравляю с днем рождения! Желаю много солнечных и светлых дней, верных друзей рядом, новых свершений и прекрасных возможностей, сибирского здоровья, любви, достатка, удачи в любом деле! Счастливых событий, свершения всех планов и мечтаний!
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Поздравляю с Днем рождения! Желаю исполнения самых невероятных и головокружительных желаний, ярких и незабываемых впечатлений, успехов во всех твоих начинаниях. Пусть дни будут солнечными и яркими, наполненными улыбками и счастьем. В общем, позитива во всем!
С днем рождения! Пусть твой дом наполняет счастье и тепло, твою душу — гармония и спокойствие. В сердце пускай живет любовь, в мыслях — позитив. Пусть судьба преподносит яркие подарки и радостные события, а в жизни всегда будет хорошая погода!
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Поздравляю с днем рождения! В этот прекрасный светлый день хочу пожелать чтоб в сердце всегда жили любовь, тепло и нежность, чтоб разум наполняли только хорошие мысли и идеи, чтоб в теле всегда присутствовало здоровье, а на лице улыбка. Пусть каждый день будет в радость, вместе с приятными и любимыми сердцу людьми.
С днем рождения! Я желаю тебе, чтобы все, на что направлены твои мысли и старания, непременно исполнялось! Люби, и пускай тебя любят! Энергия пусть бьет в тебе ключом, и пусть каждый момент и каждая встреча будут наполнены неизгладимыми впечатлениями и небывалыми красками! Хочу пожелать триумфа, смелости, благосклонности фортуны, истинных друзей и невероятных событий!
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Чудесный, солнечный человечек, я поздравляю тебя с днем рождения! Пусть в любой день и в любую погоду у тебя все будет замечательно, пусть всегда буду те, кому можно подарить свои крепкие объятия, пусть всегда будут те, кто наполнит твою жизнь светом счастья.