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Лучшие поздравления с днем рождения 14 мая в прозе

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Лучшие поздравления с днем рождения 14 мая в прозе
08:38 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Вы родились 14 мая, знак зодиака Телец. Вы готовы трудиться не покладая рук, если заинтересовались в деле.

Вы — практичный мечтатель с живым умом и быстрой реак­цией. Чтобы обуздать свою внутреннюю неугомонность, вам необходимо сосредоточиться и вырабо­тать в себе решительность, помогающую преодолевать ограничения.

Вы стремитесь производить хорошее впечатление на окру­жающих и тяготеете к обществу умных лю­дей.

Кроме того, вы умеете сконцентрироваться и соблюдать дисциплину, но следите за тем, чтобы ваш самоконтроль не превратился в упрямство.

Хотя самым важным для вас являются материальная безопасность, статус и престиж, при необходимости вы готовы сражаться и за свои принципы.

Однако не позволяйте себе отвлекаться от поставлен­ной цели. Вам необходимо проявить упорст­во, чтобы воплотить в жизнь свои прекрас­ные мечты.

Начиная с 7-летнего возраста основное место в вашей жизни будут занимать обще­ние, учеба и обмен идеями. В 37 лет на первый план выступят дом, семья и эмоцио­нальные потребности. После 67 лет вы стане­те более уверены в себе.

 

Поздравляю с днем рождения! Желаю веселья, вкуса к жизни, приятных мелочей, ярких моментов, исполнения желаний, успеха в делах и начинаниях, удачи во всем. Пусть в этот день настроение будет безмятежным и солнечным, как теплый весенний день! А проблемы и неприятности навсегда уйдут с жизненного пути... А в честь светлого праздника пусть осуществится самое сокровенное желание. Счастья, любви и понимания с близкими.

От всей души поздравляю с днем рождения! Желаю много солнечных и светлых дней, верных друзей рядом, новых свершений и прекрасных возможностей, сибирского здоровья, любви, достатка, удачи в любом деле! Счастливых событий, свершения всех планов и мечтаний!

***

Оригинальные поздравления с днем рождения

Поздравляю с Днем рождения! Желаю исполнения самых невероятных и головокружительных желаний, ярких и незабываемых впечатлений, успехов во всех твоих начинаниях. Пусть дни будут солнечными и яркими, наполненными улыбками и счастьем. В общем, позитива во всем!

С днем рождения! Пусть твой дом наполняет счастье и тепло, твою душу — гармония и спокойствие. В сердце пускай живет любовь, в мыслях — позитив. Пусть судьба преподносит яркие подарки и радостные события, а в жизни всегда будет хорошая погода!

***

Поздравляю с днем рождения! В этот прекрасный светлый день хочу пожелать чтоб в сердце всегда жили любовь, тепло и нежность, чтоб разум наполняли только хорошие мысли и идеи, чтоб в теле всегда присутствовало здоровье, а на лице улыбка. Пусть каждый день будет в радость, вместе с приятными и любимыми сердцу людьми.

Короткие СМС поздравления с днем рождения

С днем рождения! Я желаю тебе, чтобы все, на что направлены твои мысли и старания, непременно исполнялось! Люби, и пускай тебя любят! Энергия пусть бьет в тебе ключом, и пусть каждый момент и каждая встреча будут наполнены неизгладимыми впечатлениями и небывалыми красками! Хочу пожелать триумфа, смелости, благосклонности фортуны, истинных друзей и невероятных событий!

***

Чудесный, солнечный человечек, я поздравляю тебя с днем рождения! Пусть в любой день и в любую погоду у тебя все будет замечательно, пусть всегда буду те, кому можно подарить свои крепкие объятия, пусть всегда будут те, кто наполнит твою жизнь светом счастья.

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