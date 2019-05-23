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Лучшие поздравления своими словами с днем рождения 23 мая

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Лучшие поздравления своими словами с днем рождения 23 мая
10:35 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Вы родились 23 мая, знак зодиака Близнецы. Вы интересуетесь делами окружающего мира и можете наслаждаться своим участием в них.

Вы дружелюбны и интеллигентны, вам нравится распространять свои мысли и делиться своими знаниями. Вероятно, вы молоды душой и наделены живым умом, который позволяет вам очень быстро вос­принимать новое.

Учитывая ваше непостоян­ство, вы должны следить, чтобы ваше жела­ние перемен не превратилось в беспокойство и нетерпение.

Ваш кругозор широк, вы смотрите на мир искренне, по-доброму, охватывая все де­тали. Вы считаете важным говорить правду и быть прямым и честным с людьми.

Иногда вы склонны к тревоге и волнени­ям, которые могут угнетать вас или приводить в уныние. В таких случаях необходимо обрести беспристрастность и не становиться слишком чувствительным к обычным непри­ятностям. Сосредоточьтесь на своих обыч­ных радужных и оптимистических планах на будущее.

С вашим благотворительным и альтруистическим подходом к жизни вы часто поддерживаете жертв несправедливос­ти. или помогаете и даете советы другим людям. Хотя вы можете быть бережливым и экономным, к тем, кого любите, вы будете очень щедры.

При вашем врожденном стремлении к гармонии для вас очень важен дом, как основа вашей безопасности, и вы охотно приносите жертвы для сохранения этой безопасности.

Однако у вас есть склонность к исследованиям в области сверхъестественного и потустороннего мира; вы можете ви­деть вещие сны.

Умный собеседник, вы способны говорить о своем любимом предмете с большим во­одушевлением. Особенно вас могут интере­совать философия, религия, литература, пу­тешествия или юриспруденция.

После 29 лет вы, возможно, станете более чувствительным, полюбите безопасность и будете придавать большое значение своей домашней жизни. В 59 лет появится сильная потребность в самовыражении и уверенности в себе, что может сделать вас более общи­тельным и смелым.

 

С днем рождения! Пусть жизнь будет беспрерывным потоком счастливых дней и прекрасных мгновений. Желаю назад оглядываться только лишь с хорошими воспоминаниями, вперед смотреть с уверенностью в собственных силах и доброй надеждой, а в настоящем всегда оставаться замечательным человеком с любящим сердцем и открытой душой.

Поздравляю тебя с днем рождения! Желаю не болеть, не грустить, много улыбаться, сиять от счастья, с годами только хорошеть, верить в лучшее и в мечту, которая несомненно сбудется. Пусть удача будет твоим путеводителем, перед тобой открываются золотые горы благополучия и сладких грез. Волшебные моменты пусть озаряют твой взгляд, любовь всегда будет рядом и доставляет тебе только удовольствие.

***

Красивые поздравления с днем рождения в прозе

Поздравляю с днем рождения! Удачи тебе во всех начинаниях, исполнения желаний, всегда светлого и хорошего настроения, веры в себя и продвижения к своим целям. А еще прекрасного здоровья, больше улыбок и в праздники, и в будни, и пусть каждый день будет наполнен счастьем и теплом.

Поздравляю с днем рождения! Желаю веселья, вкуса к жизни, приятных мелочей, ярких моментов, исполнения желаний, успеха в делах и начинаниях, удачи во всем. Пусть в этот день настроение будет безмятежным и солнечным, как теплый весенний день! А проблемы и неприятности навсегда уйдут с жизненного пути... А в честь светлого праздника пусть осуществится самое сокровенное желание. Счастья, любви и понимания с близкими.

***

Поздравляю с днем рождения! Кроме стандартных пожеланий — счастья, здоровья и всего наилучшего — я желаю, чтобы сбывались все мечты, чтобы каждый день приносил много приятных неожиданностей, чтобы Вас окружали только добрые и нужные люди. А еще везения. Везения во всем и всегда. И чтобы каждое начатое дело заканчивалось успешно!

Поздравляю с днем рождения! Кроме стандартных пожеланий — счастья, здоровья и всего наилучшего — я желаю, чтобы сбывались все мечты, чтобы каждый день приносил много приятных неожиданностей, чтобы Вас окружали только добрые и нужные люди. А еще везения. Везения во всем и всегда. И чтобы каждое начатое дело заканчивалось успешно!

***

С днем рождения! Желаю добра, света, мира, улыбок, отличного настроения. Пусть все плохое обходит стороной, жизненные невзгоды преодолеваются с легкостью, а каждый день будет наполнен радостью и счастьем. И конечно, светлой веры, огромной надежды, бесконечной любви.

Красивые поздравления с днем рождения

Поздравляю тебя с этим чудесным праздником — с днем рождения! Желаю каждый день улыбаться, просыпаться с хорошим настроением, наслаждаться жизнью и с полной уверенностью в себе бежать навстречу заветным мечтам.

***

Чудесный, солнечный человечек, я поздравляю тебя с днем рождения! Пусть в любой день и в любую погоду у тебя все будет замечательно, пусть всегда буду те, кому можно подарить свои крепкие объятия, пусть всегда будут те, кто наполнит твою жизнь светом счастья.

Поздравляем от души с днем рождения! Желаем много любви и счастья, чтобы судьба чаще дарила приятные сюрпризы. Пусть жизнь будет интересной и насыщенной, пусть всегда хватает сил для достижения желаемых высот!

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