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Лучшие поздравления своими словами с днем рождения 31 мая

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Лучшие поздравления своими словами с днем рождения 31 мая
07:59 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Вы не только творчески мысли­те, но и, возможно, обладаете способностями к самовыражению, а также искусством дипло­матии или интересом к языкам и литературе.

Вас отличает волевой, обая­тельный и интеллигентный характер. Идеализм и прак­тичность помогают вам пре­творить ваши мечты и идеи в жизнь. Вы одарены способностью хорошо работать с людьми, и обычно являетесь инициатором или руководителем новых проектов.

Вы родились 31 мая, знак зодиака Близнецы. Вам присущ быстрый и живой ум, что указывает на важность образования, традици­онного или самостоятельного, для развития ваших выдающихся интеллектуальных спо­собностей. Прирожденный учитель, вы обыч­но цените информацию и можете просвещать других людей.

Несмотря на свой идеализм, вы вполне ответственно относитесь к деньгам и умеете наслаждаться красотой и роскошью. Вам, однако, следует остерегаться чрезмерного тщеславия или расточительности.

Так как вы трудо­любивы, обаятельны и очень интеллигенты, вам нужна только дисциплина, чтобы про­явить все ваши замечательные способности.

После 21 года для вас особенно важен дом, семья и построение прочной основы дальнейшей жизни. Вы, вероятно, испытыва­ете потребность в интимности и эмоциональ­ной защите. Это продолжается до 51 года, когда начинается новый период: проявятся ваши творческие способности, уверенность, авторитет и сила.

 

Поздравляю с днем рождения! Желаю, чтобы каждый день жизни был наполнен легкостью, здоровьем, новыми возможностями, любовью, искренностью и успехом. Будьте безгранично счастливы, впитывайте положительные эмоции и излучайте благополучие!

С днем рождения! Желаю солнца, тепла, мира, веселья, денег, успехов во всех начинаниях, любви, благополучия, исполнения самых заветных желаний, здоровья и вдохновения! Пусть жизнь дарит много приятных сюрпризов, друзья всегда окружает тебя, а глаза искрятся от счастья!

***

Поздравляю с днем рождения! Желаю как можно больше счастливых моментов в жизни, чтобы каждый прожитый миг приносил удовольствие, чтобы близкие люди радовали вас чаще, чем обычно. А также желаю фортуны, повернутой к вам лицом, и чтоб все позитивные мысли, которые вас посещают, сбывались!

Оригинальные поздравления с днем рождения

С праздником тебя! Этот день только твой. Желаю нескончаемого счастья, удачи, крепкого здоровья, любви, взрывных эмоций. Пусть у тебя всегда будет сила воли и энергия для выполнения любого задания. Любви тебе и уважения со стороны близких, друзей, окружения. Хочу, чтобы в твоей жизни происходила много прекрасных, ярких, огненных событий. С днем рождения!

***

Желаю, чтобы в твоей жизни был только позитив, а рядом находились верные друзья. Пускай тебя всегда переполняет неисчерпаемая энергия для осуществления всех твоих желаний. Пусть вся жизнь будет безоблачной и яркой, а в доме царят уют, мир, любовь и счастье. Если говорить короче, то от всей души желаю тебе прожить жизнь так, как будто побывать в сказке. С днем рождения!

Поздравляю тебя с днем рождения! Желаю тебе много улыбок, от которых становится тепло на душе, побольше замечательных людей, которые не дадут тебе скучать и унывать (а ведь чем больше улыбок — тем больше тепла) и ярких дней, которые будут наполнены положительными эмоциями и счастьем!

***

Пусть душа расцветает с каждым днём, пусть сердце питает любовь и радость. Я поздравляю тебя с днем рождения. Желаю крепкого и прочного здоровья, несметного и вечного богатства внутреннего мира, крупной и неизменной удачи на пути, гармонии и самой искренней любви. И пусть каждый миг, каждый день, каждый год приносит только счастье!

Поздравления с днем рождения

С днем рождения! Желаю круглосуточного счастья и вечной любви, нескучных будней и веселых праздников, успешной работы и хорошего отдыха, попутного ветра и солнечного настроения, неиссякаемого оптимизма и озорного смеха, смелых открытий и новых свершений, всегда хороших новостей и самых преданных друзей!

***

Поздравляю с днем рождения. Желаю крупных успехов, крепкого здоровья и надежных друзей. Пусть дом твой будет уютным, теплым и добрым. Пусть никогда не исчезает вдохновение жить, любить, творить и побеждать.

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