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Оригинальные СМС поздравления с днем рождения 1 июня

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Оригинальные СМС поздравления с днем рождения 1 июня
08:44 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Вы родились 1 июня, знак зодиака Близнецы. Магнетизм вашей личности и потреб­ность в постоянном разнообразии столкнет вас со многими людьми и испытаниями в жизни.

Ваши отличительные черты — быстрый ум и интуиция, мно­гогранность натуры и моло­дость души. Вы наделены ис­кусством общения и чуткой нервной систе­мой, обаятельны и способны быть очарова­тельным и убедительным. Это усиливает ваш артистизм и показывает, что вам доставляет удовольствие романтический имидж.

Несмотря на наличие многих интересов и талантов, временами вы можете быть сосредоточен­ным и целеустремленным.

Ваша способность много работать в сочетании с верой в резуль­тате своего труда в конце концов обеспечат вам успех. Будучи беспристрастным и спо­собным работать с конструктивной крити­кой, вы можете преодолеть свою чрезмер­ную обидчивость или самоуверенность.

Осо­бенно важно, чтобы вы выполняли свой план действий до конца, а не бросали незавершенным. Женщины могут часто поддерживать вас в ваших усилиях.

Кро­ме того, вы можете развивать свои духовные силы и обнаружить интерес к потусторонним явлениям.

Ваш восприимчивый и живой ум побу­ждает вас очень быстро поглощать знания, но после 20 лет вы обратите свое внимание на эмоциональную стабильность, дом и семью. Вы захотите создать основу для старта в другие профессиональные области. В 50 лет начнется новый период, когда вы смо­жете почувствовать себя более сильным и уверенным.

 

Поздравляем с днем рожденья!

Желаем радостных мгновений.

Побольше света и тепла,

Улыбок, счастья и добра.

 

Здоровья крепкого, везенья,

Любви, удачи, настроенья.

Больших побед на все года,

Успеха в жизни навсегда.

Поздравляю с днем рожденья!

Денег, бодрости, веселья,

Пусть удача будет рядом,

Солнце греет теплым взглядом.

 

И здоровье, и любовь

Пусть идут всегда с тобой.

Чтобы дом был полон смеха,

Счастья, радости, успеха!

Короткие поздравления с днем рождения в стихах

С днем рожденья поздравляю

И тебе я пожелаю

Счастья, радости, успеха,

Крепкого здоровья, смеха!

 

Любви, удачи, вдохновения

И всех желаний исполнения,

Чтоб жить богато и без бед

еще как минимум сто лет!

Поздравляю с днем рождения! Желаю прекрасной жизни, и пусть на каждом ее повороте всегда встречаются замечательные события. Желаю массу поводов для радости и здоровья крепкого! Пусть каждое утро будет счастливым и солнечным.

***

Счастья, радости, здоровья,

Мира, нежности с любовью,

Процветать и долго жить

Я желаю от души!

 

Всех чудес, что есть на свете,

Доброты, тепла и света,

Волшебства и вдохновения —

Поздравляю с днем рождения!

Поздравляем с днем рождения! Желаем здоровья, удачи, любви, везения, мира, добра, улыбок, благополучия. Пусть все мечты исполняются. Пусть жизнь будет долгой и гладкой, полной ярких и запоминающихся событий!

***

Желаю много-много счастья,

Побольше мира, доброты,

Пускай обходят все ненастья,

И пусть сбываются мечты.

 

Удача пусть сопровождает,

Здоровье будет на все сто,

Улыбок, смеха я желаю,

И пусть все в жизни будет ок!

Лучшие поздравления своими словами с днем рождения

Поздравляю с днем рождения тебя! Желаю прекрасной и удивительной жизни, океан безумной любви, бесконечного счастливого времени, только крепкого здоровья и отличного настроения.

***

Поздравляя с днем рожденья,

Пожелать хочу веселья,

Не тужить и не грустить,

А всегда счастливо жить!

 

Радости, любви, достатка,

Чтоб тебе жилось лишь сладко!

Пусть здоровье лишь крепчает,

А задор не угасает!

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