Оригинальные СМС поздравления с днем рождения 1 июня

Ваши отличительные черты — быстрый ум и интуиция, многогранность натуры и молодость души. Вы наделены искусством общения и чуткой нервной системой, обаятельны и способны быть очаровательным и убедительным. Это усиливает ваш артистизм и показывает, что вам доставляет удовольствие романтический имидж.
Несмотря на наличие многих интересов и талантов, временами вы можете быть сосредоточенным и целеустремленным.
Ваша способность много работать в сочетании с верой в результате своего труда в конце концов обеспечат вам успех. Будучи беспристрастным и способным работать с конструктивной критикой, вы можете преодолеть свою чрезмерную обидчивость или самоуверенность.
Особенно важно, чтобы вы выполняли свой план действий до конца, а не бросали незавершенным. Женщины могут часто поддерживать вас в ваших усилиях.
Кроме того, вы можете развивать свои духовные силы и обнаружить интерес к потусторонним явлениям.
Ваш восприимчивый и живой ум побуждает вас очень быстро поглощать знания, но после 20 лет вы обратите свое внимание на эмоциональную стабильность, дом и семью. Вы захотите создать основу для старта в другие профессиональные области. В 50 лет начнется новый период, когда вы сможете почувствовать себя более сильным и уверенным.
Поздравляем с днем рожденья!
Желаем радостных мгновений.
Побольше света и тепла,
Улыбок, счастья и добра.
Здоровья крепкого, везенья,
Любви, удачи, настроенья.
Больших побед на все года,
Успеха в жизни навсегда.
Поздравляю с днем рожденья!
Денег, бодрости, веселья,
Пусть удача будет рядом,
Солнце греет теплым взглядом.
И здоровье, и любовь
Пусть идут всегда с тобой.
Чтобы дом был полон смеха,
Счастья, радости, успеха!
С днем рожденья поздравляю
И тебе я пожелаю
Счастья, радости, успеха,
Крепкого здоровья, смеха!
Любви, удачи, вдохновения
И всех желаний исполнения,
Чтоб жить богато и без бед
еще как минимум сто лет!
Поздравляю с днем рождения! Желаю прекрасной жизни, и пусть на каждом ее повороте всегда встречаются замечательные события. Желаю массу поводов для радости и здоровья крепкого! Пусть каждое утро будет счастливым и солнечным.
***
Счастья, радости, здоровья,
Мира, нежности с любовью,
Процветать и долго жить
Я желаю от души!
Всех чудес, что есть на свете,
Доброты, тепла и света,
Волшебства и вдохновения —
Поздравляю с днем рождения!
Поздравляем с днем рождения! Желаем здоровья, удачи, любви, везения, мира, добра, улыбок, благополучия. Пусть все мечты исполняются. Пусть жизнь будет долгой и гладкой, полной ярких и запоминающихся событий!
***
Желаю много-много счастья,
Побольше мира, доброты,
Пускай обходят все ненастья,
И пусть сбываются мечты.
Удача пусть сопровождает,
Здоровье будет на все сто,
Улыбок, смеха я желаю,
И пусть все в жизни будет ок!
Поздравляю с днем рождения тебя! Желаю прекрасной и удивительной жизни, океан безумной любви, бесконечного счастливого времени, только крепкого здоровья и отличного настроения.
***
Поздравляя с днем рожденья,
Пожелать хочу веселья,
Не тужить и не грустить,
А всегда счастливо жить!
Радости, любви, достатка,
Чтоб тебе жилось лишь сладко!
Пусть здоровье лишь крепчает,
А задор не угасает!