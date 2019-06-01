Лучшие поздравления в прозе с Днем защиты детей

День защиты детей отмечают 1 июня в более чем 60 странах мира.

Цель праздника – привлечение внимание к защите их прав. Это еще один повод вспомнить, насколько важна помощь детям и их воспитания.

Официальной датой создания Международного дня защиты детей считают 1949 год. Именно тогда в Париже состоялась специальная сессия, во время которой было решено учредить детский праздник.

С Днем защиты детей! Пусть наши дети как можно дольше остаются детьми. Беззаботными, веселыми, радостными. Хочется пожелать, чтобы каждый ребенок был здоров и окружен заботой родителей. Пусть небо над головой всегда будет мирным, а каждый новый день — добрым и интересным. А родителям пожелаем терпения, доброты и нежности. Не забывайте, что именно вы в ответе за счастливое и безопасное детство ребятишек!

Поздравляю с Днем защиты детей! Желаю окунуться в праздник счастья, улыбок и искренней детской радости. Пусть ваши семьи будут крепкими, едиными, надежными и любящими. Пусть звучит детский смех, рождаются надежды и осуществляются мечты! Берегите себя, ведь семья — это главное!

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Дети — это наше будущее, наш смысл жизни и наше счастье. Пусть они о войнах и вражде узнают только из книг, и никогда не увидят эти беды наяву. Пусть детям всегда светит солнце ярко, жизнь дарит приятные подарки, а ночью на чистом небе будут сиять миллионы красивых звёзд.

Улыбки детей — это, пожалуй, самое лучшее, что может радовать взгляд. В них столько искренности и доверия, что растает даже самое строгое и закаленное проблемами сердце. Так пусть же сегодня, в День защиты детей, каждый постарается сделать жизнь маленьких обитателей нашей планеты лучше и безопаснее.

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Поздравляю с днем защиты детей! Желаю, чтобы каждый ребенок был одарен вниманием, любовью и заботой. Чтобы часто звучал звонкий и искренний детский смех. Берегите малышей, защищайте, храните, любите и балуйте!

Я поздравляю всех детей и их родителей с Днем защиты детей. Пускай в этот первый солнечный июньский денек, на ваших лицах играют счастливые улыбки. Пускай разноцветные воздушные шары разукрасят вашу жизнь радостными красками. Желаю, чтобы жизнь ваша была безоблачной и веселой, дарите друг другу добро и наслаждайтесь общением.

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Дети — это самая главная радость в нашей жизни! Их искренность и жизнелюбие дарует нам счастье и надежду, в это непростой жизни! Желаю, чтобы сегодня каждый ребенок был счастлив, защищен, накормлен и имел крышу над головой!

Поздравляем с замечательным праздником, в основе которого лежит защита самого дорогого и прекрасного, что есть у нас — наших детей. Пусть детские годы Вашего ребёнка будут счастливыми и безмятежными, пусть он растёт в атмосфере любви и заботы. Берегите детство!