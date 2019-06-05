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Красивые поздравления с 28 годовщиной свадьбы 5 июня в стихах и открытках

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Красивые поздравления с 28 годовщиной свадьбы 5 июня в стихах и открытках
16:10 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Ровно через 28 лет после бракосочетания семейные пары отмечают Никелевую свадьбу.

Существует поверье, что своим названием эта годовщина напоминает супругам со стажем о том, что жизнь нужно наполнять сиянием даже после долгих лет совместной жизни.

Большинство пар широко не отмечают эту промежуточную дату, но супруги должны обязательно поздравить друг друга, а при желании - подарить небольшие символичные подарки. Мужу можно преподнести подстаканник или портсигар с никелевым блеском, а жене - заколку для волос или расческу.

Родителям на 28 годовщину подойдут для подарка любые полезные вещи для дома, быта или здоровья. Если хочется сделать символичный подарок, можно выбрать столовые приборы, люстру, шкатулку, поднос или чайник из никелевого сплава или изделия, покрытые сплавом никеля с серебром.

Поздравления

Ваш союз как суперсплав -

Годы не разрушат,

Слезы радости и горя

Блеска не нарушат.

 

Двадцать восемь лет прожили

Вместе, душа в душу.

Может, где-то и ругались -

Вспоминать не нужно!

 

Главное, что обрели вы

Понимания силу.

Словно лебеди вдвоем вы,

Как бы жизнь ни била.

 

Пусть наполнен дом ваш будет

Счастьем, красотою.

Влюблены вы и навек

Связаны судьбою!

Незаметно пролетели

Двадцать восемь лет.

Вы совсем не постарели,

В чём же ваш секрет?

 

Разгадали вашу тайну -

Вас хранит любовь!

Пробуждает в вас желанья,

Разгоняет кровь!

 

Продолжайте в том же духе

Жить, любить, гореть!

С каждым днём тогда союз ваш

Будет молодеть!

Нежные СМС-поздравления с 25 годовщиной свадьбы

Вас с никелевой свадьбой поздравляем, дорогие.

Вы вместе ровно двадцать восемь лет.

Пускай преследуют удачи, радости благие,

А каждый день имеет самый яркий цвет.

 

Как много вы за это время пережили!

Всё было: и конфликты, тяготы, болезни.

Вы столько сил в свой прочный брак вложили,

Учились быть добрей, терпимей и любезней.

 

Вы молодцы. Примите же поклон и поздравление:

Желаем Вам спокойных, мирных, долгих лет.

Успехов Вам и только вверх движения,

В душе и в сердце пусть всегда сияет свет!

В этот день прекрасный, ясный,

28 лет тому,

Родилась семья на счастье,

Словно роза по утру.

 

Пожелать хочу влюбленным

Радости и легких дней.

И сквозь прожитые годы,

Чтоб любили вы сильней.

 

Чтоб унынию и заботам

Места не было у вас,

Чтобы все грядущие годы

Дарили радость каждый час!

Трогательные поздравления с 26 годовщиной свадьбы

Никель - сияющий, прочный металл,

Символом свадьбы для вас нынче стал.

Пусть же сверкают от счастья глаза

Так же, как много денечков назад!

 

Вы 28 лет вместе, друзья,

Значит, поссорить вас просто нельзя,

Крепок и прочен ваш искренний брак!

Счастья вам, мира, пусть впредь будет так!

Никелевая свадьба постучала

В дверь Вашу сегодня с утра.

Шлют поздравления родные,

Шлют поздравления друзья.

 

Я пожелаю погоды,

Хорошей погоды в семье,

Я пожелаю свободы

От мыслей плохих в голове.

 

Дети и внуки ваши

Пусть берегут всегда,

И самое главное также -

Желаю здоровья, друзья!

Поздравления с 27 годовщиной свадьбы

Пролетели двадцать восемь лет,

Хочу поднять бокал я, пожелав.

Чтоб вас Всевышний уберег от бед,

И отношениям быть, как никелевый сплав.

 

Чтоб в радости житейских дней,

Идти по жизни с крепкою любовью,

Вы становились все сильней.

Ведь вы друг другу посланы судьбою.

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