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Поздравления с 29 годовщиной свадьбы 6 июня в милой форме своими словами

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Поздравления с 29 годовщиной свадьбы 6 июня в милой форме своими словами
15:51 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Бархатную свадьбу по народным традициям принято отмечать на 29 годовщину совместной жизни.

Необычное название символизирует теплоту, нежность и мягкость отношений между мужем и женой. Отпраздновать роскошную свадьбу супругам рекомендуется в ресторане. На женщине должно быть велюровое платье, а муж может ограничиться бабочкой из бархата. если хочется побыть в этот вечер дома, то стол следует накрыть бархатной скатертью.

В качестве подарков супруги могут выбрать друг для друга изделия, изготовленные из бархата или декорированные им. Для друзей также подойдут подарки из этого приятного на ощупь материала: комнатные тапочки, диванные подушки, шкатулки, скатерти, картины в бархатистых рамах. Вполне символично будут смотреться статуэтки, покрытые флоком, по виду и восприятию они не уступают изделиям из натурального бархата.

Поздравления

С годовщиной! С бархатной свадьбой! Пускай ваша жизнь будет такой мягкой, красивой и роскошной, как бархат. Чтобы в вашей жизни все складывалось стабильно, ровно и спокойно.

* * *

Поздравляю с годовщиной бархата вашей нежности и любви. В последний год до третьего десятка я вам хочу пожелать оставить все плохие воспоминания позади, жить счастливо и роскошно, заботясь друг о друге, как и прежде, шагая вместе по мягкой бархатистой дороге удачи и благополучия.

Нежные СМС-поздравления с 25 годовщиной свадьбы

Поздравляю от всей души с 29-ой годовщиной, с бархатной свадьбой. Так пусть же в вашей совместной жизни наступит бархатный сезон, желаю вам неувядающих чувств и благополучия, верного счастья и удачи, теплой нежности и уважения, великой радости и наслаждения.

* * *

Дорогие мои, я поздравляю вас с бархатной годовщиной, с успешно и счастливо прожитыми вместе 29-ю годами. Желаю друг друга укутывать бархатистой нежностью, желаю бархатистого цвета вашей неугасаемой любви! Живите в роскоши и благе.

Поздравления с 27 годовщиной свадьбы

Поздравляю с бархатной свадьбой, с 29-ой годовщиной. От всей души желаю бархатного счастья вашей жизни и такой же нежной любви, достатка в доме и постоянного благополучия, радостных праздников и знаменательных событий, радующих ваши сердца.

* * *

В эту предъюбилейную дату, 29-летие совместной жизни, хочется пожелать искреннего счастья, веселого смеха, отзывчивых и доброжелательных людей на вашем пути. Пусть позволит вам Господь отметить еще много дат и юбилеев, а вашим родным и близким подарит здоровье, чтобы они могли чаще навещать ваш дом.

Красивые поздравления с 28 годовщиной свадьбы

С каким праздником сегодня вас нужно поздравить? Конечно же, с Бархатной Свадьбой! Вы почти тридцать лет вместе, на следующий год будет красивый юбилей, но любите друг друга так сильно и нежно, что можно лишь порадоваться за вас, пусть же ваша любовь и остается такой же яркой.

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