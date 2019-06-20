Прикольные поздравления с днем рождения 20 июня в прозе и открытках

Родившиеся 20 июня, эффектны, общительны и могут обаять любого.

Они обожают разговоры и всеобщее внимание. Первоклассные ораторские способности и новаторский склад ума, наполненного интереснейшей информацией, делают их живыми, остроумными рассказчиками. Теплые и общительные, они чрезвычайно популярны, и им рады в любой компании, поскольку они умеют развлекаться и развлекать других. Рожденные 20 июня заботятся о мнении людей и о том впечатлении, которое на них оказывают, а потому изо всех сил стараются установить и поддерживать гармоничные отношения во всех областях жизни.

Рожденные 20 июня наделены способностью вызывать сильные эмоции у окружающих. Наиболее яркие личности из тех, кто родился в этот день, могут похвастаться тем, что им довольно часто удается побывать в состоянии, далеком от рационального. В экстремальных ситуациях это состояние может выражаться в форме экстаза, даже истерии. Психоаналитические способности, ясновидение - категории далеко не чуждые тем, кто родился в этот день. В самом деле, рожденным 20 июня следует не только блюсти свой рационализм, но и периодически экзаменовать свою логику, поскольку, если она служит лишь цели удовлетворения эмоциональных потребностей, в ней нет никакого смысла. Рожденные 20 июня находят удовольствие в том, чтобы убеждать других. К сожалению, им не хватает терпимости по отношению к противоположным мнениям, угрожающим разрушить их собственные представления. Подсознательно они стремятся к тому, чтобы достичь полного консенсуса с окружающим миром. Какими бы чувствительными или рациональными ни казались рожденные 20 июня, в их облике все равно проскальзывает нелогичность.

Поздравление

Поздравляю с днем рожденья и пожелаю тебе не иметь по жизни врагов и рогов, а иметь большой успех и мечты без помех. Твори и вытворяй, люби и вдохновляй, пой, танцуй и кайфуй каждый день.

* * *

Поздравляю с днем рождения и пожелать хочу, чтобы здоровье было крепким, как медицинский спирт, чтобы в жизни у тебя был личный джинн, исполняющий желания, чтобы в любви были безумная страсть и нежный флирт, чтобы было много счастья - до потери сознания.

С днем рождения. Пусть будет крепкое здоровье и не болит по утрам голова, если слезы, то от счастья, если утопать, то в любви и радостных эмоциях. Чтобы жизнь была сладкой, здоровье крепким, деньги лились рекой и чтобы всегда хотелось домой. С праздником!

* * *

Поздравляю с днем рождения! Желаю здоровья всего организма, счастья всей жизни, красоты всего мира, тепла всех солнц, удачи всей вселенной, денег всей галактики, яркости всего млечного пути, любви на все времена, а все беды и печали поглотит черная дыра. Оставайся всегда главной звездой в нашем созвездии.

Чтобы не было времени думать о возрасте, желаю наполнить свою жизнь следующими моментами: спонтанными приступами счастья и радости, наплывами любви и романтики, чередой удач и еще больших удач! Пусть все дела идут гладко, как снег под попой пингвина, а любые преграды спотыкаются об тебя! С днем рождения!

* * *

Желаю в день рождения бочку везения, корзину удачи, пусть деньги растут в огороде, на даче! Неизлечимого здоровья, затяжного счастья, тяжелейшего приступа везения. Живи на улице согласия, конечно, в городе любви, а жизнь свою самой прекрасной, самой насыщенной твори!

Вот и очередная днюшка ударила по голове, с чем и спешим напомнить и поздравить! Пусть этот удар повлечет за собой массу позитива, везения и по велению исполнения любого пожелания!

* * *

С днем рождения. Пусть житуха будет сплошной прухой, пусть не волнует ни понос, ни золотуха, пусть никто не вешает лапшу на ухо, пусть деликатесов будет полна кормуха, пусть не делается из слона муха и пусть всегда сияет твоя лыба на все тридцать два.

Пусть вокруг летают шарики, пусть в вазе стоят цветы, пусть со всех сторон летят добрые словечки и дорогие презенты, пусть на твоем лице сияет лыба до ушей, пусть в этот день хоть Джинн, хоть Золотая Рыбка, хоть палочка волшебная обязательно исполнит твое заветное желание. С днем рожденья. Желаю здоровьица, счастьица, удачки и любви!

* * *

Поздравляю с днюхой! Желаю в жизни крутых подъемов, больших бабосов, клевых ощущений, чумового настроения и кайфовых моментов. Пусть твой поезд чух-чух без остановки по рельсам удачи и везения. Желаю тебе писать чудные картины своей жизни, словно Шишкин.