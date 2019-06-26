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Среда, 26.06.2019
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Оригинальные СМС поздравление с днем рождения на 26 июня

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Оригинальные СМС поздравление с днем рождения на 26 июня
08:23 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Вы родились 26 июня, знак зодиака Рак. Вы любите знания, и для вас очень важно хорошее образование, которое помо­гает вам создать прочную основу для лю­бой карьеры.

Ваша интуиция и прагматич­ный подход к жизни указыва­ют, что, несмотря на свою чувствительность и отзывчивость, вы хотите от жизни многого. Обычно для вас очень важна уверенность в будущем.

Как позитивный мыслитель с хорошими органи­заторскими способностями вы любите конструктивно применять свои знания.

Семейная жизнь играет в вашей жизни заметную роль, и у вас есть задатки хоро­шего родителя и ответственного семьянина. При вашей отзывчивости и здравом смысле вы часто даете ценные советы окружаю­щим.

Потребность рассказать о своих идеях и взглядах на жизнь часто вовлекают вас в дебаты по интересующим вас вопросам. Вы прекрасно разбираетесь в вопросах купли-продажи и посредничества и знаете, как использовать личные связи в своих ин­тересах.

До 25 лет вас могут занимать проблемы, связанные с переживаниями, чувствительностью и семьей. После 26 лет вы наберетесь уверенности и мужества, чтобы продемон­стрировать миру свои таланты.

После 56 лет станут заметнее практические соображения, профессионализм и организаторские способ­ности возрастут.

 

С днем рождения! Пусть каждый день приносит радость, улыбки и подарки, пусть все мечты исполняются, а планы реализуются, пусть окружают только искренние люди, преданные друзья, и пусть не будет места для уныния и печалей!

Нежные поздравления с Днем рождения

Счастья, радости, здоровья,

Мира, нежности с любовью,

Процветать и долго жить

Я желаю от души!

 

Всех чудес, что есть на свете,

Доброты, тепла и света,

Волшебства и вдохновения —

Поздравляю с днем рождения!

***

Поздравляем с днем рождения! Желаем здоровья, удачи, любви, везения, мира, добра, улыбок, благополучия. Пусть все мечты исполняются. Пусть жизнь будет долгой и гладкой, полной ярких и запоминающихся событий!

Поздравляю с днем рожденья!

Денег, бодрости, веселья,

Пусть удача будет рядом,

Солнце греет теплым взглядом.

 

И здоровье, и любовь

Пусть идут всегда с тобой.

Чтобы дом был полон смеха,

Счастья, радости, успеха!

***

Поздравляю с днем рождения! Желаю прекрасной жизни, и пусть на каждом ее повороте всегда встречаются замечательные события. Желаю массу поводов для радости и здоровья крепкого! Пусть каждое утро будет счастливым и солнечным.

Спешу поздравить с днем рожденья

И пожелать от всей души

Здоровья, счастья и везенья,

Тепла, спокойствия внутри.

 

Пусть каждый день приносит радость,

Эмоции и доброту,

Пусть путешествия подарят

Мечты, добро и красоту.

***

Поздравляем от души с днем рождения! Желаем много любви и счастья, чтобы судьба чаще дарила приятные сюрпризы. Пусть жизнь будет интересной и насыщенной, пусть всегда хватает сил для достижения желаемых высот!

Короткие поздравления с днем рождения

Поздравляю с днем рождения! В этот замечательный день желаю тебе крепкого здоровья, верных и преданных друзей, безграничного счастья, безразмерных доходов, сумасшедшей любви и побольше радостных дней! Хорошего тебе настроения и отличного праздника!

***

Поздравляю тебя с этим чудесным праздником — с днем рождения! Желаю каждый день улыбаться, просыпаться с хорошим настроением, наслаждаться жизнью и с полной уверенностью в себе бежать навстречу заветным мечтам.

Поздравляю с днем рождения! Желаю, чтобы все самое лучшее притягивалось в твою жизнь, чтобы тебя ценили, опекали, оберегали, всячески поддерживали и бескорыстно дарили свою любовь. Здоровья тебе, красивой мечты и надежной руки в жизненном путешествии!

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