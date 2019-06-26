Оригинальные СМС поздравление с днем рождения на 26 июня

Ваша интуиция и прагматичный подход к жизни указывают, что, несмотря на свою чувствительность и отзывчивость, вы хотите от жизни многого. Обычно для вас очень важна уверенность в будущем.
Как позитивный мыслитель с хорошими организаторскими способностями вы любите конструктивно применять свои знания.
Семейная жизнь играет в вашей жизни заметную роль, и у вас есть задатки хорошего родителя и ответственного семьянина. При вашей отзывчивости и здравом смысле вы часто даете ценные советы окружающим.
Потребность рассказать о своих идеях и взглядах на жизнь часто вовлекают вас в дебаты по интересующим вас вопросам. Вы прекрасно разбираетесь в вопросах купли-продажи и посредничества и знаете, как использовать личные связи в своих интересах.
До 25 лет вас могут занимать проблемы, связанные с переживаниями, чувствительностью и семьей. После 26 лет вы наберетесь уверенности и мужества, чтобы продемонстрировать миру свои таланты.
После 56 лет станут заметнее практические соображения, профессионализм и организаторские способности возрастут.
С днем рождения! Пусть каждый день приносит радость, улыбки и подарки, пусть все мечты исполняются, а планы реализуются, пусть окружают только искренние люди, преданные друзья, и пусть не будет места для уныния и печалей!
Счастья, радости, здоровья,
Мира, нежности с любовью,
Процветать и долго жить
Я желаю от души!
Всех чудес, что есть на свете,
Доброты, тепла и света,
Волшебства и вдохновения —
Поздравляю с днем рождения!
***
Поздравляем с днем рождения! Желаем здоровья, удачи, любви, везения, мира, добра, улыбок, благополучия. Пусть все мечты исполняются. Пусть жизнь будет долгой и гладкой, полной ярких и запоминающихся событий!
Поздравляю с днем рожденья!
Денег, бодрости, веселья,
Пусть удача будет рядом,
Солнце греет теплым взглядом.
И здоровье, и любовь
Пусть идут всегда с тобой.
Чтобы дом был полон смеха,
Счастья, радости, успеха!
***
Поздравляю с днем рождения! Желаю прекрасной жизни, и пусть на каждом ее повороте всегда встречаются замечательные события. Желаю массу поводов для радости и здоровья крепкого! Пусть каждое утро будет счастливым и солнечным.
Спешу поздравить с днем рожденья
И пожелать от всей души
Здоровья, счастья и везенья,
Тепла, спокойствия внутри.
Пусть каждый день приносит радость,
Эмоции и доброту,
Пусть путешествия подарят
Мечты, добро и красоту.
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Поздравляем от души с днем рождения! Желаем много любви и счастья, чтобы судьба чаще дарила приятные сюрпризы. Пусть жизнь будет интересной и насыщенной, пусть всегда хватает сил для достижения желаемых высот!
Поздравляю с днем рождения! В этот замечательный день желаю тебе крепкого здоровья, верных и преданных друзей, безграничного счастья, безразмерных доходов, сумасшедшей любви и побольше радостных дней! Хорошего тебе настроения и отличного праздника!
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Поздравляю тебя с этим чудесным праздником — с днем рождения! Желаю каждый день улыбаться, просыпаться с хорошим настроением, наслаждаться жизнью и с полной уверенностью в себе бежать навстречу заветным мечтам.
Поздравляю с днем рождения! Желаю, чтобы все самое лучшее притягивалось в твою жизнь, чтобы тебя ценили, опекали, оберегали, всячески поддерживали и бескорыстно дарили свою любовь. Здоровья тебе, красивой мечты и надежной руки в жизненном путешествии!