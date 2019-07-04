Лучшие поздравления с Днем рождения на 4 июля в прозе

Вы родились 4 июля, знак зодиака Рак. Вам присущи харизма и обаяние, а также способность сохранять на всю жизнь юно­шеские и даже детские качества.

Успех и решительность — вот ваши отличительные черты. Вы сдержанны и чувствитель­ны, но также честолюбивы и настойчивы. если вы обретаете настоящее вдохновение, то охотно и упорно трудитесь и можете добиться процветания и славы.

Вы можете быть очень энергичным и гостеприимным, но более серьезная сторона вашей личности внушает вам честолюбивые мысли и побуж­дает вас выполнять свое предназначение.

Эта уникальная смесь материализма и идеализма нуждается в четко сформулированной цели, чтобы быть плодотворной. Найдя эту цель, вы быстро превращаетесь в ответственную и зрелую личность.

От природы вы непосредственны, свобо­долюбивы и полны энтузиазма. Вы покла­дисты, общительны и заботитесь о своем имидже: вам необходимо хорошо чувство­вать себя и выглядеть хорошо одетыми, по­этому вы тратите немало денег на одежду и предметы роскоши.

Желая острых ощу­щений, разнообразия и элегантности, вы нуждаетесь в средствах, которые могут поз­волить вам вести роскошную жизнь.

От­ветственно воспринимая свою роль, вы час­то вносите весомый вклад в коллективную работу.

До 18 лет вас будут заботить вопросы, связанные с семьей, домом и безопасностью. После вы можете оказаться в общественных ситуациях, требующих от вас силы и уверен­ности.

Этот период продолжится до 48 лет, когда произойдет очередная решающая сме­на ценностей в вашей жизни. На первый план выступят практические проблемы, вы, веро­ятно, станете, аналитичнее, наблюдательнее и аккуратнее.

Поздравляю с днем рождения! Желаю, чтобы каждый день жизни был наполнен легкостью, здоровьем, новыми возможностями, любовью, искренностью и успехом. Будьте безгранично счастливы, впитывайте положительные эмоции и излучайте благополучие!

Поздравляю с днем рождения. Желаю крупных успехов, крепкого здоровья и надежных друзей. Пусть дом твой будет уютным, теплым и добрым. Пусть никогда не исчезает вдохновение жить, любить, творить и побеждать.

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Пусть душа расцветает с каждым днем, пусть сердце питает любовь и радость. Я поздравляю тебя с днем рождения. Желаю крепкого и прочного здоровья, несметного и вечного богатства внутреннего мира, крупной и неизменной удачи на пути, гармонии и самой искренней любви. И пусть каждый миг, каждый день, каждый год приносит только счастье!

Поздравляю с днем рождения! Желаю удачи, счастья, волшебства, успеха во всех начинаниях и продолжениях, верных друзей, любви и солнечного настроения на каждый день. Желаю, чтобы каждое утро начиналось с чашечки чая и радостной улыбки!

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Искренне поздравляю с днем рождения. Желаю осуществить самые желанные мечты. Уюта в доме, на сердце и в душе. Уверенно шагать к своим целям, никогда не сдаваться, служить опорой для старших и образцом для младших, а самое главное, любви, здоровья и поддержки!

С днем рождения! Пусть сбудутся заветные мечты и тайные желания. Пусть солнце греет своими лучами, а счастье никогда не покидает твой жизненный путь. Пусть родные всегда будут рядом, а благополучие и достаток поселятся навсегда в твоем уютном доме.

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Желаю счастья, здоровья, улыбок, вдохновения, верности, восторга, яркой жизни, терпения, крутых подъемов, достатка, тепла, огня, мечты и ее исполнения, энергии, любви, опьянения от счастья, доброты, надежды, удачи, успехов и всего самого лучшего!

Все, что хочется пожелать в этот день, — это чтобы сбывалось то, о чем мечтается перед сном. Чтобы были здоровы и счастливы самые близкие люди. Чтобы друзья поддерживали в трудную минуту, а радовались вместе — в светлую. Пусть следующий год будет полон улыбок и слез от смеха. Желаю побольше памятных событий!

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Поздравляю с праздником рождения! Желаю от жизни получить все: счастья безграничного, здоровья отличного, друзей верных, настроения отменного, достатка круглогодичного и отдыха незабываемого. Пусть глаза всегда сияют радостью, а сердце пылает от любви!