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Оригинальные поздравления с праздником Ивана Купала 2019 на украинском языке

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Оригинальные поздравления с праздником Ивана Купала 2019 на украинском языке
22:00 Сегодня Телеграф Фото: www.pinterest.com/

Лучшие поздравления на Ивана Купала на украинском языке: напишите близким людям.

7 июля – по православному календарю день Иоанна (Ивана) Крестителя. Но обряды этого праздника более древние, чем христианство. Накануне праздника, по традиции, гадают, прыгают через костер, купаются и ищут клады. И обязательно поздравляют родных и друзей с этим веселым и мистическим праздником.

Поздравления в стихах

На Івана на Купала

Веселіше в світі стало!

Сонце, яскравіше сяй,

Всіх теплом ти зігрівай!

Нехай вам цей день несе

Вражень хороводи!

Нехай купальська вода

Дасть здоров'я на роки!

* * *

Нехай Іван Купало

Вам дарує мир і світло,

І радощів немало,

І життєвих перемог!

Ивана Купала 2019: дата и традиции

Зі святом Купала вітаю я!

Мій коханий, ти доля моя!

Я тебе водою, буду поливати,

Біля річки широкої довго цілувати!

Ми віночки сплетемо на лузі з тобою

З красивих квітів і трави густої.

І тоді ми, милий, будемо довго жити,

І завжди один одного лагідно любити.

* * *

У День Івана Купала, рідна,

Я тобі багато щастя бажаю.

Щоб у цілющій воді купалася,

І такою ж красивою залишилася.

Веселися і води хороводи,

І опускай свій віночок на воду.

Ну а я твій віночок зловлю,

І засватати тебе побажаю.

Поздравления в прозе

Нехай гарний настрій і посмішка на вашому обличчі буде з'являтися не тільки в свята, а й у звичайні будні дні. А кожному, хто вірить в диво, нехай зустрінеться справжнісінька квіточка папороті.

Ивана Купала 2019: ритуалы и обряды праздника

Сьогодні особливе свято, тому що ми відзначаємо щороку сьомого липня свято під цікавою назвою День Івана Купала. Мені хочеться, щоб ви отримали задоволення від цього чудового дня, так що запасайтеся силами та енергією, а потім вже приступайте до самого свята. Нехай цей святковий день принесе вам масу позитивних емоцій, які потім будуть зігрівати вам душу і нагадувати про це казковий день. А зараз вам пора вже приступати до святкування, тому що часу мало, а планів вже багато. Бажаю вам круто і весело провести час серед друзів і близьких. Зі святом!

Ивана Купала 2019: красивые поздравления в открытках и стихах

Нехай свято подарує вам нові думки, нові ідеї, враження та мрії. Нехай Іван Купала наповнить ваше життя свіжістю, як і цей прекрасний літній день. Веселого настрою, незабутніх емоцій, міцного здоров'я. Вітаємо!

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