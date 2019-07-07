Ивана Купала 2019: поздравления в стихах на украинском языке

Корни народных гуляний уходят в языческие времена - тогда славяне называли праздник Купало и отмечали его в день летнего солнцестояния. В самую короткую ночь боготворили Солнце, разжигали костры, купались в водоемах, собирали росу и искали расцветающие папоротники.
Сегодня наши предки праздновали Ивана Купала, это та ночь, когда все зло остается по другую сторону костра. Пусть же так и будет в жизни каждого из нас, пусть цветок папоротника найдет каждый, кому нужно чудо. И пусть впереди ждет только счастье и радость, а горести будут сожжены в ярком пламени.
Поздравления
В ніч на Івана, в ніч на Купала
Сіра зозуля недобре кувала…
В ніч на Івана, в ніч на Купала
Біля калини на тебе чекала…
В ніч на Івана, в ніч на Купала
Місяць з’явився, більше не ждала…
В ніч на Івана, в ніч на Купала
Папороть-квітку одна я шукала…
В ніч на Івана, в ніч на Купала
В темному лісі довго блукала…
В ніч на Івана, в ніч на Купала
Мавок зустріла, з ними співала…
В ніч на Івана, в ніч на Купала
Росяні квіти в віночок вплітала…
В ніч на Івана, в ніч на Купала
Віночок наділа і Мавкою стала…
Нехай Іван Купало
Вам дарує мир і світло,
І радощів немало,
І життєвих перемог!
Ти сплети собі вінок
З квітів прекрасних,
Легкий літній вітерець
Від турбот марних
Нехай тебе вбереже,
І подарує щастя.
День Купали принесе
Мир любові і ласки!
На Купала – свято щастя,
Свято вогнища й завзяття,
Свято квітів і кохання
Свято чистого купання
Ми вінки кидаєм в воду
І кружляєм в хороводі
Заспіваємо пісень,
Любим їх понад усе!
В ніч Іванову купайтеся,
Веселіться, розважайтеся,
Як прийде Іванів день –
Буде святкувать не лінь!
А ще вінки сплетіть,
Вниз по річці їх спустіть.
Як Іванів день прийде –
Усім нам точно пощастить!
В цей день Іван Купало
Дарує радостей чимало:
Стрибай ти через вогнище,
Про трави не забувай цілющі,
Чи квіточки збирай,
І в вінки їх заплітай,
Для здоров’я постарайся –
У чистих водах покупатись!