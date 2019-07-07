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Ивана Купала 2019: поздравления в стихах на украинском языке

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Ивана Купала 2019: поздравления в стихах на украинском языке
12:19 Сегодня Телеграф

Древний славянский праздник День Ивана Купалы отмечают 7 июля.

Корни народных гуляний уходят в языческие времена - тогда славяне называли праздник Купало и отмечали его в день летнего солнцестояния. В самую короткую ночь боготворили Солнце, разжигали костры, купались в водоемах, собирали росу и искали расцветающие папоротники.

Сегодня наши предки праздновали Ивана Купала, это та ночь, когда все зло остается по другую сторону костра. Пусть же так и будет в жизни каждого из нас, пусть цветок папоротника найдет каждый, кому нужно чудо. И пусть впереди ждет только счастье и радость, а горести будут сожжены в ярком пламени.

Поздравления

В ніч на Івана, в ніч на Купала

Сіра зозуля недобре кувала…

В ніч на Івана, в ніч на Купала

Біля калини на тебе чекала…

В ніч на Івана, в ніч на Купала

Місяць з’явився, більше не ждала…

В ніч на Івана, в ніч на Купала

Папороть-квітку одна я шукала…

В ніч на Івана, в ніч на Купала

В темному лісі довго блукала…

В ніч на Івана, в ніч на Купала

Мавок зустріла, з ними співала…

В ніч на Івана, в ніч на Купала

Росяні квіти в віночок вплітала…

В ніч на Івана, в ніч на Купала

Віночок наділа і Мавкою стала…

Нехай Іван Купало

Вам дарує мир і світло,

І радощів немало,

І життєвих перемог!

Ти сплети собі вінок

З квітів прекрасних,

Легкий літній вітерець

Від турбот марних

Нехай тебе вбереже,

І подарує щастя.

День Купали принесе

Мир любові і ласки!

На Купала – свято щастя,

Свято вогнища й завзяття,

Свято квітів і кохання

Свято чистого купання

Ми вінки кидаєм в воду

І кружляєм в хороводі

Заспіваємо пісень,

Любим їх понад усе!

В ніч Іванову купайтеся,

Веселіться, розважайтеся,

Як прийде Іванів день –

Буде святкувать не лінь!

А ще вінки сплетіть,

Вниз по річці їх спустіть.

Як Іванів день прийде –

Усім нам точно пощастить! 

В цей день Іван Купало

Дарує радостей чимало:

Стрибай ти через вогнище,

Про трави не забувай цілющі,

Чи квіточки збирай,

І в вінки їх заплітай,

Для здоров’я постарайся –

У чистих водах покупатись!

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