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Оригинальные СМС поздравления с Днем рождения на 8 июля

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Оригинальные СМС поздравления с Днем рождения на 8 июля
11:18 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Вы родились 8 июля, знак зодиака Рак. Вы обладаете огромной внутренней силой и настойчивостью, и способны преодолеть любой кризис.

Вы идеалистичны и обаятельны, но при этом практичны и умелы, восприимчивы и трудолюбивы. Часто за вашей нежной и заботливой внешностью скрываются честолюбие и душевное беспокойство. Вы чувствительны, сострадательны и способны ощущать чужие проблемы как свои собственные.

Вы хотите защищать тех, кого любите, но вам не следует приносить себя в жертву ради других.

Наряду с силой воли и организаторскими способностями, вы наделены деловой смекалкой и прагматизмом. Вы получаете удовольствие от руководства или власти, но при этом вы добры и ответственны.

Присущая вам материалистическая жилка указывает, что уверенность в финансовом положении может быть для вас важным фактором в принятии решений. У вас консервативные взгляды и хорошие моральные качества; вы хотите добиться успеха в материальном и общественном плане.

До 14 лет проблемы, связанные с чувствительностью и безопасностью, могут сильно влиять на вашу жизнь. Затем в вас пробуждаются уверенность и сила. После 44 лет на первый план выйдут практические соображения; ваша квалификация и организаторские способности возрастут.

В 74 года произойдет очередная смена ценностей: вас начинают волновать проблемы гармонии, уравновешенности и родственных отношений.

 

С днем рождения! Пусть каждый день приносит радость, улыбки и подарки, пусть все мечты исполняются, а планы реализуются, пусть окружают только искренние люди, преданные друзья, и пусть не будет места для уныния и печалей!

С днем рожденья поздравляю

И тебе я пожелаю

Счастья, радости, успеха,

Крепкого здоровья, смеха!

 

Любви, удачи, вдохновения

И всех желаний исполнения,

Чтоб жить богато и без бед

еще как минимум сто лет!

СМС-поздравления с Днем рождения 

Счастья, радости, здоровья,

Мира, нежности с любовью,

Процветать и долго жить

Я желаю от души!

 

Всех чудес, что есть на свете,

Доброты, тепла и света,

Волшебства и вдохновения —

Поздравляю с днем рождения!

Поздравляем с днем рождения! Желаем здоровья, удачи, любви, везения, мира, добра, улыбок, благополучия. Пусть все мечты исполняются. Пусть жизнь будет долгой и гладкой, полной ярких и запоминающихся событий!

***

Поздравляю с днем рожденья!

Денег, бодрости, веселья,

Пусть удача будет рядом,

Солнце греет теплым взглядом.

 

И здоровье, и любовь

Пусть идут всегда с тобой.

Чтобы дом был полон смеха,

Счастья, радости, успеха!

Поздравляю с днем рождения! Желаю прекрасной жизни, и пусть на каждом ее повороте всегда встречаются замечательные события. Желаю массу поводов для радости и здоровья крепкого! Пусть каждое утро будет счастливым и солнечным.

***

Спешу поздравить с днем рожденья

И пожелать от всей души

Здоровья, счастья и везенья,

Тепла, спокойствия внутри.

 

Пусть каждый день приносит радость,

Эмоции и доброту,

Пусть путешествия подарят

Мечты, добро и красоту.

Прикольные поздравления с днем рождения

Желаю много-много счастья,

Побольше мира, доброты,

Пускай обходят все ненастья,

И пусть сбываются мечты.

 

Удача пусть сопровождает,

Здоровье будет на все сто,

Улыбок, смеха я желаю,

И пусть все в жизни будет ок!

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