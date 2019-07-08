Оригинальные СМС поздравления с Днем рождения на 8 июля

Вы идеалистичны и обаятельны, но при этом практичны и умелы, восприимчивы и трудолюбивы. Часто за вашей нежной и заботливой внешностью скрываются честолюбие и душевное беспокойство. Вы чувствительны, сострадательны и способны ощущать чужие проблемы как свои собственные.
Вы хотите защищать тех, кого любите, но вам не следует приносить себя в жертву ради других.
Наряду с силой воли и организаторскими способностями, вы наделены деловой смекалкой и прагматизмом. Вы получаете удовольствие от руководства или власти, но при этом вы добры и ответственны.
Присущая вам материалистическая жилка указывает, что уверенность в финансовом положении может быть для вас важным фактором в принятии решений. У вас консервативные взгляды и хорошие моральные качества; вы хотите добиться успеха в материальном и общественном плане.
До 14 лет проблемы, связанные с чувствительностью и безопасностью, могут сильно влиять на вашу жизнь. Затем в вас пробуждаются уверенность и сила. После 44 лет на первый план выйдут практические соображения; ваша квалификация и организаторские способности возрастут.
В 74 года произойдет очередная смена ценностей: вас начинают волновать проблемы гармонии, уравновешенности и родственных отношений.
С днем рождения! Пусть каждый день приносит радость, улыбки и подарки, пусть все мечты исполняются, а планы реализуются, пусть окружают только искренние люди, преданные друзья, и пусть не будет места для уныния и печалей!
С днем рожденья поздравляю
И тебе я пожелаю
Счастья, радости, успеха,
Крепкого здоровья, смеха!
Любви, удачи, вдохновения
И всех желаний исполнения,
Чтоб жить богато и без бед
еще как минимум сто лет!
Счастья, радости, здоровья,
Мира, нежности с любовью,
Процветать и долго жить
Я желаю от души!
Всех чудес, что есть на свете,
Доброты, тепла и света,
Волшебства и вдохновения —
Поздравляю с днем рождения!
Поздравляем с днем рождения! Желаем здоровья, удачи, любви, везения, мира, добра, улыбок, благополучия. Пусть все мечты исполняются. Пусть жизнь будет долгой и гладкой, полной ярких и запоминающихся событий!
***
Поздравляю с днем рожденья!
Денег, бодрости, веселья,
Пусть удача будет рядом,
Солнце греет теплым взглядом.
И здоровье, и любовь
Пусть идут всегда с тобой.
Чтобы дом был полон смеха,
Счастья, радости, успеха!
Поздравляю с днем рождения! Желаю прекрасной жизни, и пусть на каждом ее повороте всегда встречаются замечательные события. Желаю массу поводов для радости и здоровья крепкого! Пусть каждое утро будет счастливым и солнечным.
***
Спешу поздравить с днем рожденья
И пожелать от всей души
Здоровья, счастья и везенья,
Тепла, спокойствия внутри.
Пусть каждый день приносит радость,
Эмоции и доброту,
Пусть путешествия подарят
Мечты, добро и красоту.
Желаю много-много счастья,
Побольше мира, доброты,
Пускай обходят все ненастья,
И пусть сбываются мечты.
Удача пусть сопровождает,
Здоровье будет на все сто,
Улыбок, смеха я желаю,
И пусть все в жизни будет ок!