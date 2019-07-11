Поздравления с днем свадьбы на 11 июля: короткие пожелания со смыслом

Поздравления для молодоженов с днем свадьбы зачастую утомительны и многословны, поэтому важно подобрать короткие пожелания со смыслом.

Чтобы свадьба не запомнилась лишь долгим чтением тостов, весьма удачным решением станет выбор короткого поздравления с днем свадьбы. Своим пожеланием вы сумеете донести суть сказанного всего лишь в нескольких словах. Забудьте об избитых выражениях, мы подготовили для вас нечто действительно оригинальное.

Поздравления

Любите, терпите, прощайте,

Дарите друг другу себя,

И вашу любовь сохраняйте

На долгие вы времена.

Живите весело и дружно.

Имейте в жизни все что нужно,

Храня любви закон святой

До свадьбы вашей золотой.

Самое большое испытание для любви - это время. Поэтому только такое настоящее чувство, как ваше, способно победить годы! Желаю вам этой уверенной победы! Пусть ваша любовь побеждает все невзгоды жизни! Пусть радость одного всегда будет и радостью другого! Желаю вам внимательно прислушиваться друг к другу и всегда чувствовать друг друга - это так помогает жить! Счастья вам и удачи, дорогие молодожены!

Чтобы семейная жизнь была похожа на шампанское: игристое, веселящее, настоящее, а главное, пусть в нем присутствует капелька любовного зелья.

Любви бессмертной и прекрасной,

И обожания всегда.

Дней безмятежных, ночей страстных,

И вы не ссорьтесь никогда!

Поздравляю вас с бракосочетанием! Сегодня вы улыбаетесь друг другу и светитесь от счастья! И я хочу пожелать вам оставаться такими же счастливыми и любящими всю жизнь. Чтобы и на серебряной и золотой свадьбе вы улыбались, целовались и не могли дождаться окончания торжества, чтобы остаться наедине. Пусть ваши сердца тянутся друг к другу, пусть не гаснут в них страсть и нежность. Пусть ваша семья не знает ссор, разногласий и бурь. За ваш счастливый брак, за его благополучие и долголетие!

С Днем свадьбы вас, наши дорогие! Идите по жизни весело, держась за руки, и пусть любовь будет крепкой! Дарите радость и тепло друг другу. Ведь так будет жить гораздо веселее! Пусть ваша семья будет самой крепкой и дружной! Пусть ваш дом станет тем спасительным островком уюта и тепла, куда приятно возвращаться после всех штормов и волнений напряженного дня. Любите друг друга и будьте счастливы! Совет вам да любовь!