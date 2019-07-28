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Сегодня отмечается День крещения Киевской Руси - Украины
Сегодня отмечается День крещения Киевской Руси - Украины

Поздравления с Днем крещения Киевской Руси-Украины на украинском языке

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Поздравления с Днем крещения Киевской Руси-Украины на украинском языке
09:53 Сегодня Телеграф

Сегодня, 28 июля, православные украинцы отмечают День Крещения Киевской Руси-Украины и День равноапостольного князя Владимира.

День Крещения Киевской Руси-Украины отмечается в Украине согласно Указу Президента № 668/2008 от 25 июля 2008 года ежегодно в этот день. В этот же день Православная церковь чтит память равноапостольного князя Владимира - крестителя Руси, со дня упокоения которого в этом году исполняется 1000 лет.

Поздравления на украинском языке

Пройшло відтоді немало років,

Як раптом сталося щастя.

Володимир-князь на радість усім

Приніс нам християнство!

І з Днем хрещення Русі

Всіх вас я вітаю.

Лише за законами божими вам

Жити від душі бажаю!

Нехай негаразди обійдуть

Вогнище ваше стороною,

Щоб запанував в ньому навіки

Світ щастя і спокою.

День крещения Киевской Руси-Украины 2019: история и приметы

З Днем хрещення Русі

Вітаю від душі,

В день, настільки світлий і святий,

Радійте ви усі.

Очищайте від зла розум,

Оминайте біль і погрози,

Хай в сім'ї панує затишок

І завжди вас вдома чекають.

Нехай світле свято Божого знамення,

Принесе вам любов і примирення,

Нехай Господь завжди оберігає,

Нехай віра допоможе позбутися від зла.

З днем хрещення Русі-України вітаємо,

Життя довге і щасливе бажаємо,

Нехай все, про що мріяли, збувається,

Нехай всі образи назавжди забудуться.

28 июля - День Владимира: что важно знать об этом празднике

День для країни сьогодні важливий,

Свято Хрещення всієї Русі,

Я в такий особливий день бажаю,

Тобі гармонію в житті знайти.

І побажати хочу ще великого достатку,

Усіх духовних й матеріальних благ,

Щоб завжди було в тебе все в порядку,

Щоб ніколи не зустрічався тобі морок.

Вітаю вас із Днем хрещення Київської Русі-України! Це свято відзначаємо у день Святого Володимира – одного із засновників і покровителів нашої державності. Тож окремі слова привітання усім, хто має це величне ім'я. У цей святковий день бажаю вам щедрої Божої благодаті, духовної наснаги, міцного здоров'я та довголіття!

 * * *

Щиро вітаємо вас з Днем Хрещення Київської Русі, який ми відзначаємо, вшановуючи пам'ять Святого рівноапостольного великого князя Володимира. Як свідчить історія, християнська духовність була головним чинником збереження нашого народу. Невгасима віра і натхненна праця кріплять нашу державу. Ми радіємо нашим успіхам і виносимо уроки з невдач. Бажаємо вам щастя, здоров'я, мира та злагоди у ваших родинах!

 

День крещения Киевской Руси-Украины 2019: поздравления в стихах

Сердечно вітаю вас і від щирого серця бажаю, щоб свято хрещення Київської Русі зцілило та об'єднало наші душі у великій вірі до нашого Спасителя, примножувало добробут в кожному домі, давало здоров'я на багато мирних і щасливих років.

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