Поздравления с Днем крещения Киевской Руси-Украины на украинском языке

День Крещения Киевской Руси-Украины отмечается в Украине согласно Указу Президента № 668/2008 от 25 июля 2008 года ежегодно в этот день. В этот же день Православная церковь чтит память равноапостольного князя Владимира - крестителя Руси, со дня упокоения которого в этом году исполняется 1000 лет.
Поздравления на украинском языке
Пройшло відтоді немало років,
Як раптом сталося щастя.
Володимир-князь на радість усім
Приніс нам християнство!
І з Днем хрещення Русі
Всіх вас я вітаю.
Лише за законами божими вам
Жити від душі бажаю!
Нехай негаразди обійдуть
Вогнище ваше стороною,
Щоб запанував в ньому навіки
Світ щастя і спокою.
З Днем хрещення Русі
Вітаю від душі,
В день, настільки світлий і святий,
Радійте ви усі.
Очищайте від зла розум,
Оминайте біль і погрози,
Хай в сім'ї панує затишок
І завжди вас вдома чекають.
Нехай світле свято Божого знамення,
Принесе вам любов і примирення,
Нехай Господь завжди оберігає,
Нехай віра допоможе позбутися від зла.
З днем хрещення Русі-України вітаємо,
Життя довге і щасливе бажаємо,
Нехай все, про що мріяли, збувається,
Нехай всі образи назавжди забудуться.
День для країни сьогодні важливий,
Свято Хрещення всієї Русі,
Я в такий особливий день бажаю,
Тобі гармонію в житті знайти.
І побажати хочу ще великого достатку,
Усіх духовних й матеріальних благ,
Щоб завжди було в тебе все в порядку,
Щоб ніколи не зустрічався тобі морок.
Вітаю вас із Днем хрещення Київської Русі-України! Це свято відзначаємо у день Святого Володимира – одного із засновників і покровителів нашої державності. Тож окремі слова привітання усім, хто має це величне ім'я. У цей святковий день бажаю вам щедрої Божої благодаті, духовної наснаги, міцного здоров'я та довголіття!
* * *
Щиро вітаємо вас з Днем Хрещення Київської Русі, який ми відзначаємо, вшановуючи пам'ять Святого рівноапостольного великого князя Володимира. Як свідчить історія, християнська духовність була головним чинником збереження нашого народу. Невгасима віра і натхненна праця кріплять нашу державу. Ми радіємо нашим успіхам і виносимо уроки з невдач. Бажаємо вам щастя, здоров'я, мира та злагоди у ваших родинах!
Сердечно вітаю вас і від щирого серця бажаю, щоб свято хрещення Київської Русі зцілило та об'єднало наші душі у великій вірі до нашого Спасителя, примножувало добробут в кожному домі, давало здоров'я на багато мирних і щасливих років.