Оригинальные СМС поздравления с днем рождения на 31 июля

Обаятельный и жизнерадостный, независимый и честолюбивый, вы способны строить грандиозные планы, обладаете живым умом и готовы усердно работать для достижения целей.
Вы любите роскошь и богатство и, благодаря предприимчивому характеру, способны превратить грандиозные мечты в реальность. Однако остерегайтесь проявлять упрямство, своеволие и тщеславие.
Вас отличают гордость, артистизм и идеализм, но также и практичность. Вы любите возглавлять проекты и быть инициатором идей, которые вам кажутся по-настоящему интересными.
Вам не следует поддаваться чрезмерной чувствительности и ранимости, а также впадать в крайности. Как правило, вы внимательны и обладаете бойцовским характером.
В возрасте 22 лет начинается период повышенного внимания к порядку, решению практических проблем и более разборчивому отношению к своему времени и силам.
Другой переломный момент происходит в 52 года, побуждая вас расширять свой круг общения и уделять больше внимания личным отношениям и творчеству.
Поздравление
Пусть в жизни будет все, что нужно:
Здоровье, мир, любовь и дружба.
Не отвернется пусть успех,
Удача любит больше всех.
Пусть счастье будет настоящим,
К мечте и радости манящем.
И много-много светлых лет
Без боли, горестей и бед!
Поздравляем с днем рожденья!
Желаем радостных мгновений.
Побольше света и тепла,
Улыбок, счастья и добра.
Здоровья крепкого, везенья,
Любви, удачи, настроенья.
Больших побед на все года,
Успеха в жизни навсегда.
Поздравляю с днем рожденья!
Денег, бодрости, веселья,
Пусть удача будет рядом,
Солнце греет теплым взглядом.
И здоровье, и любовь
Пусть идут всегда с тобой.
Чтобы дом был полон смеха,
Счастья, радости, успеха!
С днем рожденья поздравляю
И тебе я пожелаю
Счастья, радости, успеха,
Крепкого здоровья, смеха!
Любви, удачи, вдохновения
И всех желаний исполнения,
Чтоб жить богато и без бед
Еще как минимум сто лет!
Счастья, радости, здоровья,
Мира, нежности с любовью,
Процветать и долго жить
Я желаю от души!
Всех чудес, что есть на свете,
Доброты, тепла и света,
Волшебства и вдохновения —
Поздравляю с днём рождения!
Спешу поздравить с днем рожденья
И пожелать от всей души
Здоровья, счастья и везенья,
Тепла, спокойствия внутри.
Пусть каждый день приносит радость,
Эмоции и доброту,
Пусть путешествия подарят
Мечты, добро и красоту.
Желаю много-много счастья,
Побольше мира, доброты,
Пускай обходят все ненастья,
И пусть сбываются мечты.
Удача пусть сопровождает,
Здоровье будет на все сто,
Улыбок, смеха я желаю,
И пусть всё в жизни будет ок!