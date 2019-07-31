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Оригинальные СМС поздравления с днем рождения на 31 июля

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Оригинальные СМС поздравления с днем рождения на 31 июля
09:16 Сегодня Телеграф Фото:pixabay.com

Благодаря вашей общительности и способности излучать любовь вы обладаете большой популярностью.

Обаятельный и жизнерадостный, независимый и честолюбивый, вы способны строить грандиозные планы, обладаете живым умом и готовы усердно работать для достижения целей.

Вы любите роскошь и богатство и, благодаря предприимчивому характеру, способны превратить грандиозные мечты в реальность. Однако остерегайтесь проявлять упрямство, своеволие и тщеславие. 

Вас отличают гордость, артистизм и идеализм, но также и практичность. Вы любите возглавлять проекты и быть инициатором идей, которые вам кажутся по-настоящему интересными. 

Вам не следует поддаваться чрезмерной чувствительности и ранимости, а также впадать в крайности. Как правило, вы внимательны и обладаете бойцовским характером. 

В возрасте 22 лет начинается период повышенного внимания к порядку, решению практических проблем и более разборчивому отношению к своему времени и силам. 

Другой переломный момент происходит в 52 года, побуждая вас расширять свой круг общения и уделять больше внимания личным отношениям и творчеству. 

Поздравление

Пусть в жизни будет все, что нужно:

Здоровье, мир, любовь и дружба.

Не отвернется пусть успех,

Удача любит больше всех.

Пусть счастье будет настоящим,

К мечте и радости манящем.

И много-много светлых лет

Без боли, горестей и бед!

Поздравляем с днем рожденья!

Желаем радостных мгновений.

Побольше света и тепла,

Улыбок, счастья и добра. 

Здоровья крепкого, везенья,

Любви, удачи, настроенья.

Больших побед на все года,

Успеха в жизни навсегда.

 

Милые поздравления с днем рождения

Поздравляю с днем рожденья!

Денег, бодрости, веселья,

Пусть удача будет рядом,

Солнце греет теплым взглядом. 

И здоровье, и любовь

Пусть идут всегда с тобой.

Чтобы дом был полон смеха,

Счастья, радости, успеха!

С днем рожденья поздравляю

И тебе я пожелаю

Счастья, радости, успеха,

Крепкого здоровья, смеха!

Любви, удачи, вдохновения

И всех желаний исполнения,

Чтоб жить богато и без бед

Еще как минимум сто лет!

Счастья, радости, здоровья,

Мира, нежности с любовью,

Процветать и долго жить

Я желаю от души! 

Всех чудес, что есть на свете,

Доброты, тепла и света,

Волшебства и вдохновения —

Поздравляю с днём рождения!

Лучшие поздравления с днем рождения в прозе и открытках

Спешу поздравить с днем рожденья

И пожелать от всей души

Здоровья, счастья и везенья,

Тепла, спокойствия внутри. 

Пусть каждый день приносит радость,

Эмоции и доброту,

Пусть путешествия подарят

Мечты, добро и красоту.

Желаю много-много счастья,

Побольше мира, доброты,

Пускай обходят все ненастья,

И пусть сбываются мечты. 

Удача пусть сопровождает,

Здоровье будет на все сто,

Улыбок, смеха я желаю,

И пусть всё в жизни будет ок! 

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