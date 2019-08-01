Лучшие поздравления с днем рождения на 1 августа в прозе

Вы родились 1 августа — знак зодиака Лев. Обладая талантом организатора, гордостью и чувством собственного достоинства, вы способны влиять на других.

Вы наделены творческой энергией, сильной интуицией и властной манерой поведения, предприимчивостью и потребностью в самовыражении. Несмотря на свойственные вам идеализм и романтизм, беспокойство о деньгах заставляет вас стремиться прочно стоять на ногах. Тем не менее, вы — добродушный человек с сильными чувствами, гуманистическими наклонностями и лидерскими способностями.

Вас отличают внимательность, изобретательность и позитивные ориентиры. Вы умело используете свои таланты, превращая увлечения и творческие усилия в удачные коммерческие предприятия.

Вы гордитесь своей работой, проявляете преданность, усердие и прилежность.

Несмотря на способность убеждать, ваш острый язык и склонность чрезмерно подавлять собеседника могут свести все усилия на нет.

В возрасте около 21 года начинается период повышенного внимания к порядку, плодотворности, работе и здоровью.

Другой переломный момент произойдет в 51 год, побуждая вас сотрудничать с другими, быть дипломатичнее и уделять особый интерес к творчеству и партнерству.

Поздравляю с днем рождения! Желаю алмазного здоровья, светлых и солнечных дней, успехов во всех начинаниях и делах, финансовой стабильности и независимости, семейного уюта и тепла, мира в душе и любви в сердце.

В качестве своего пожелания хочу сказать: никогда не меняйся! Ты — это луч света, волна позитива, яркость и экстравагантность. Не теряй этого! Эти качества золотые и не каждому даны. Я не желаю тебе удачи, так как это простая банальность. Я желаю тебе душевности, легкости, умиротворенности и гармонии во всех начинаниях. С твоим днем! С днем рождения!

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Искренне и от всей души хочу поздравить Вас с замечательной датой — с Вашим днем рождения! Желаю Вам никогда не унывать, оставаться таким же чудесным человеком, отзывчивым и добрым, всегда дарящим позитив другим, отважным и честным! Здоровья Вам, любви, счастливой, умиротворенной и долгой жизни!

Поздравляю с днем рождения! Желаю, чтобы с этого дня началась бесконечная белая полоса в жизни! Вдохновения и желания, силы и мудрости, здоровья и гармонии, энергии и улыбок, радости и веселья, достатка и успеха, любви и верности. Жить каждый день так ярко и насыщено, чтобы затмевать звезды своим сиянием от счастья!

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Поздравляю с днем рождения! Желаю крепкого здоровья, самого желанного счастья, настоящей любви и успеха в любых начинаниях. Пусть удача всегда идет с тобой рука об руку, а невзгоды и печали не найдут дорогу к тебе и твоим близким. Всегда доверяй себе и не бойся расширять для себя границы мира.

Поздравляю с днем рождения! Пусть будет на душе твоей всегда спокойно, в сердце поселится любовь и счастье, в доме — теплая, светлая атмосфера и полное благосостояние. Пусть удача ждет в пути, в работе — прибыль, в каждой цели — успех. Красота пусть окружает, солнце светит в небесах и для тебя все складывается наилучшим образом.

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С днем рождения тебя! Желаю побольше новых возможностей, интересных проектов и успешной их реализации. Пусть жизнь приносит тебе любовь и вдохновение. Пусть у тебя будет достаточно сил, чтобы принять их в полной мере, а главное, использовать во благо. Ну и счастья, конечно, в качестве основы всего вышеперечисленного!

С днем рождения! Счастья, радости, много встреч и веселых, добрых, искренних людей, теплых чувств, чудесных снов, богатырского здоровья. Желаю долгую жизнь прожить легко, без тревог и негатива. Желаю познать вкус настоящих побед, желаю сплошных приключений, хороших друзей и чтоб на все хватило здоровья, задора, терпенья.

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Хочется пожелать радугу переливающихся событий в жизни, лучезарных людей рядом, спокойствия на личном фронте и только самых искренний желаний! Пускай удача всегда будет рядом и не даст невзгодам ни единого шанса, пускай любая поставленная цель попадает в точку и пускай каждое мгновение приносит только позитивные и счастливые чувства! С днем рождения!

Сегодня самый лучший праздник на Земле — сегодня твой день рождения! Прими мои поздравления, наставления и восхищения! Человек ты золотой, и я тебе желаю оставаться и дальше таким же жизнерадостным, позитивным, добродушным, активным человеком! Пусть твой ангел-хранитель тебя оберегает и всячески защищает от недобрых людей и печалей. Пусть для тебя ярко светит солнце и звонко поют птицы, а твои энтузиазм и оптимизм никогда не угасают.