Оригинальные СМС поздравления с днем рождения на 5 августа

Разносторонность, творческая энергия, сила воли и решимость — вот лишь некоторые из присущих вам качеств. Вы наделены смелостью, честолюбием и чувством собственного достоинства, но, судя по склонности к гордыне и материализму, финансовая обеспеченность играет немаловажную роль в ваших грандиозных планах.
Вы родились 5 августа — знак зодиака Лев. Вас отличают плодотворность, твердая мораль, трудолюбие, практическое деловое чутье и хорошие организаторские способности. Однако следует избегать проявлений нетерпеливости и упрямства, своеволия и стремления подавлять окружающих.
В ваших замыслах особенно полезными могут оказаться женщины, а также взаимодействие с другими людьми.
По достижении 17-летнего возраста у вас появляются потребность в определенном порядке в повседневной жизни, склонность к анализу и стремление изменить жизнь к лучшему. В 47 лет происходит новый переломный момент, высвечивающий важность личных отношений, творчества и гармонии.
Пускай сегодня, в этот праздник,
Сбываются твои мечты,
И станет жизнь веселой, классной,
И не расходятся мосты.
Желаю радости и смеха,
Любви, семейного тепла.
Желаю счастья и успеха,
Чтоб жизнь была к тебе добра!
С днем рождения! Хочется пожелать тебе в этом году побольше вдохновения и энергии. Пускай все, за что бы ты не взялся, имеет успешный финал. Здоровья побольше, ведь с ним ты сможешь все!
***
С днем рожденья поздравляю!
Счастья, радости желаю.
Чтобы сбывались все мечты,
И всех радовала ты!
Красоты тебе и ласки,
И жилось чтобы, как в сказке,
В доме пусть будет достаток,
А в делах всегда порядок!
Желаю в жизни ярких красок,
Мечтаний, фейерверков, встреч.
Сюрпризов и событий разных.
В судьбу удачу чтоб привлечь.
И сложится пусть гармонично
Все в жизни будущей твоей.
А счастье станет пусть привычкой
В чреде лишь самых лучших дней!
***
Сердце пусть согреет радость,
Процветание в жизнь ворвётся,
Все дела придут в порядок
И везение подкрадётся!
Пусть в глазах сияет счастье,
Мир подарит вдохновение
И всё сложится прекрасно —
Поздравляю с днем рождения!
Пусть не только день рожденья,
Каждый день как праздник будет,
Счастье в щечку поцелует,
Навсегда тебя полюбит!
Пусть здоровье будет крепким,
Чтоб о нем не вспоминать,
Пусть всегда найдутся силы
Жить, творить, любить, мечтать!
***
Поздравляю с днём рождения и от чистого сердца хочу пожелать всегда держаться стороны счастья в жизни, идти по ветру удачи, искренне улыбаться, наслаждаться каждым чудесным мгновением и превращать любую обыденность в праздник для души.
Пусть сердце твое всегда будет наполнено вдохновением и счастьем, а окружающие будут в восторге от тебя. Желаю, чтобы дома всегда были уют и понимание, а близкие были всегда рядом. Радуй мир своей улыбкой и никогда не отчаивайся. С днем рождения!
***
Желаю новых свершений и творческих удач! Чтобы твои умения и знания приносили доход и моральное удовлетворение, а рядом были только приятные люди! А главное, чтобы в душе были покой и гармония. И пусть твои глаза почаще улыбаются.