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Оригинальные СМС поздравления с днем рождения на 5 августа

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Оригинальные СМС поздравления с днем рождения на 5 августа
08:33 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Несмотря на консервативность во взглядах и желание достичь высокого социального статуса и материальной обеспеченности, вы, тем не менее, стремитесь к выражению индивидуальности.

Разносторонность, творческая энергия, сила воли и решимость — вот лишь некоторые из присущих вам качеств. Вы наделены смелостью, честолюбием и чувством собственного достоинства, но, судя по склонности к гордыне и материализму, финансовая обеспеченность играет немаловажную роль в ваших грандиозных планах.

Вы родились 5 августа — знак зодиака Лев. Вас отличают плодотворность, твердая мораль, трудолюбие, практическое деловое чутье и хорошие организаторские способности. Однако следует избегать проявлений нетерпеливости и упрямства, своеволия и стремления подавлять окружающих.

В ваших замыслах особенно полезными могут оказаться женщины, а также взаимодействие с другими людьми.

По достижении 17-летнего возраста у вас появляются потребность в определенном порядке в повседневной жизни, склонность к анализу и стремление изменить жизнь к лучшему. В 47 лет происходит новый переломный момент, высвечивающий важность личных отношений, творчества и гармонии.

 

Пускай сегодня, в этот праздник,

Сбываются твои мечты,

И станет жизнь веселой, классной,

И не расходятся мосты.

 

Желаю радости и смеха,

Любви, семейного тепла.

Желаю счастья и успеха,

Чтоб жизнь была к тебе добра!

С днем рождения! Хочется пожелать тебе в этом году побольше вдохновения и энергии. Пускай все, за что бы ты не взялся, имеет успешный финал. Здоровья побольше, ведь с ним ты сможешь все!

***

С днем рожденья поздравляю!

Счастья, радости желаю.

Чтобы сбывались все мечты,

И всех радовала ты!

 

Красоты тебе и ласки,

И жилось чтобы, как в сказке,

В доме пусть будет достаток,

А в делах всегда порядок!

Красивые поздравления с днем рождения в стихах

Желаю в жизни ярких красок,

Мечтаний, фейерверков, встреч.

Сюрпризов и событий разных.

В судьбу удачу чтоб привлечь.

 

И сложится пусть гармонично

Все в жизни будущей твоей.

А счастье станет пусть привычкой

В чреде лишь самых лучших дней!

***

Сердце пусть согреет радость,

Процветание в жизнь ворвётся,

Все дела придут в порядок

И везение подкрадётся!

 

Пусть в глазах сияет счастье,

Мир подарит вдохновение

И всё сложится прекрасно —

Поздравляю с днем рождения!

Пусть не только день рожденья,

Каждый день как праздник будет,

Счастье в щечку поцелует,

Навсегда тебя полюбит!

 

Пусть здоровье будет крепким,

Чтоб о нем не вспоминать,

Пусть всегда найдутся силы

Жить, творить, любить, мечтать!

***

Поздравляю с днём рождения и от чистого сердца хочу пожелать всегда держаться стороны счастья в жизни, идти по ветру удачи, искренне улыбаться, наслаждаться каждым чудесным мгновением и превращать любую обыденность в праздник для души.

Прикольные поздравления с днем рождения с прозе

Пусть сердце твое всегда будет наполнено вдохновением и счастьем, а окружающие будут в восторге от тебя. Желаю, чтобы дома всегда были уют и понимание, а близкие были всегда рядом. Радуй мир своей улыбкой и никогда не отчаивайся. С днем рождения!

***

Желаю новых свершений и творческих удач! Чтобы твои умения и знания приносили доход и моральное удовлетворение, а рядом были только приятные люди! А главное, чтобы в душе были покой и гармония. И пусть твои глаза почаще улыбаются.

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