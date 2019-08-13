Оригинальные СМС поздравления с Днем рождения на 13 августа

Вы — независимая, творческая, умная личность, обладаете трезвой расчетливостью, способны руководить и отдавать приказы. Вы обладаете чувством собственного достоинства, мужественностью и силой, с которой нужно считаться.
Вы родились 13 августа, знак зодиака Лев. Несмотря на настойчивость и здравомыслие, вам необходимо развивать самодисциплину. Совершенствуя интеллектуальные способности и утверждаясь в выбранной области, вы можете добиться успеха.
Женщины, рожденные в этот день, отличаются авторитарным мышлением и способностью осуществлять контроль за ситуациями.
Вы наделены властным характером, бываете упрямы и критичны. Для тех, кому довелось хорошо узнать вас, вы представляете собой странное сочетание консерватизма и инакомыслия.
Но все же не следует считать себя всезнающим, иначе из- за склонности к давлению на собеседника вам придется столкнуться с тем, что агрессивность и бескомпромиссность не всегда дают желаемые результаты.
По достижении 9-летнего возраста начинается период потребности в практическом порядке и уверенности в жизни. В 39 лет наступает поворотный момент, влияние которого сказывается на повышенном интересе к личным взаимоотношениям. Вы постепенно становитесь более дружелюбным и готовым к сотрудничеству. В возрасте 69 лет появляется потребность в эмоциональных преобразованиях.
От всей души в твой день рождения
Тебе хотим мы пожелать:
Побольше радостных мгновений
И никогда не унывать.
Здоровья — крепкого, как камень;
Любви — прекрасной, как цветок;
Друзей надежных самых-самых
И денег полный кошелек.
Поздравляю с днем рождения! Желаю позитивного настроения, побольше радостных дней. Желаю Вам встречать каждое утро с улыбкой, верой в лучшее. Пусть у Вашей мечты будут крылья! Свершения Вам задуманных планов.
***
Поздравляю с днем рождения!
Пусть счастье окружает вас,
А жизнь будет полна везения,
Даря вам радость каждый час.
Пусть день наполнится теплом,
Пусть все сбываются мечты.
Пусть на душе будет светло,
Пусть будет много доброты!
С днем рожденья поздравляю!
Воз везенья отправляю,
Бесконечную удачу,
Счастье с радостью в придачу.
А теперь, прошу вниманья,
Посылаю пожеланья:
Встреч — желанных, рядом — милых,
В духе быть всегда и в силах,
Горы злата-серебра,
И здоровья, и добра.
Желаю жизни без хлопот,
Идти смелее лишь вперед.
Чтобы в пути не знать печали,
И чтоб друзья не подкачали.
Пусть все мечты сбываются,
А новые — рождаются.
Пускай сопутствует успех.
Желаю быть счастливей всех!
***
Сердце пусть согреет радость,
Процветание в жизнь ворвётся,
Все дела придут в порядок
И везение подкрадётся!
Пусть в глазах сияет счастье,
Мир подарит вдохновение
И всё сложится прекрасно —
Поздравляю с днем рождения!
У тебя сегодня день рождения.
Я хочу тебя поздравить с этим днем,
Пожелать удачи и везения,
И, конечно, радости во всём!
Пусть исполнятся твои желания,
И сбываются заветные мечты.
Огорченья и печали позабудутся,
Будет все, как только хочешь ты!
***
Пусть всё получается
И мечты сбываются,
Радости, терпения,
И во всём везения!
И любви прям искренней,
Чтоб всё было с искрами,
И добра в уютный дом,
И удача чтоб кругом!
Хочу в этот день рожденья
Пожелать вагон везения,
Море радости, без слез,
Исполнения всех грез.
И любви, и вдохновения,
И крутого настроения!
Чтоб всё лучшее случалось,
Раем жизнь тебе казалась.
И здоровья, и удачи,
И безоблачного счастья!