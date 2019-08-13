Оригинальные СМС поздравления с Днем рождения на 13 августа

Способность мыслить практически учит вас признавать власть знаний и расширять свой кругозор.

Вы — независимая, творческая, умная личность, обладаете трезвой расчетливостью, способны руководить и отдавать приказы. Вы обладаете чувством собственного достоинства, мужественностью и силой, с которой нужно считаться.

Вы родились 13 августа, знак зодиака Лев. Несмотря на настойчивость и здравомыслие, вам необходимо развивать самодисциплину. Совершенствуя интеллектуальные способности и утверждаясь в выбранной области, вы можете добиться успеха.

Женщины, рожденные в этот день, отличаются авторитарным мышлением и способностью осуществлять контроль за ситуациями.

Вы наделены властным характером, бываете упрямы и критичны. Для тех, кому довелось хорошо узнать вас, вы представляете собой странное сочетание консерватизма и инакомыслия.

Но все же не следует считать себя всезнающим, иначе из- за склонности к давлению на собеседника вам придется столкнуться с тем, что агрессивность и бескомпромиссность не всегда дают желаемые результаты.

По достижении 9-летнего возраста начинается период потребности в практическом порядке и уверенности в жизни. В 39 лет наступает поворотный момент, влияние которого сказывается на повышенном интересе к личным взаимоотношениям. Вы постепенно становитесь более дружелюбным и готовым к сотрудничеству. В возрасте 69 лет появляется потребность в эмоциональных преобразованиях.

От всей души в твой день рождения

Тебе хотим мы пожелать:

Побольше радостных мгновений

И никогда не унывать.

Здоровья — крепкого, как камень;

Любви — прекрасной, как цветок;

Друзей надежных самых-самых

И денег полный кошелек.

Поздравляю с днем рождения! Желаю позитивного настроения, побольше радостных дней. Желаю Вам встречать каждое утро с улыбкой, верой в лучшее. Пусть у Вашей мечты будут крылья! Свершения Вам задуманных планов.

***

Поздравляю с днем рождения!

Пусть счастье окружает вас,

А жизнь будет полна везения,

Даря вам радость каждый час.

Пусть день наполнится теплом,

Пусть все сбываются мечты.

Пусть на душе будет светло,

Пусть будет много доброты!

С днем рожденья поздравляю!

Воз везенья отправляю,

Бесконечную удачу,

Счастье с радостью в придачу.

А теперь, прошу вниманья,

Посылаю пожеланья:

Встреч — желанных, рядом — милых,

В духе быть всегда и в силах,

Горы злата-серебра,

И здоровья, и добра.

Желаю жизни без хлопот,

Идти смелее лишь вперед.

Чтобы в пути не знать печали,

И чтоб друзья не подкачали.

Пусть все мечты сбываются,

А новые — рождаются.

Пускай сопутствует успех.

Желаю быть счастливей всех!

***

Сердце пусть согреет радость,

Процветание в жизнь ворвётся,

Все дела придут в порядок

И везение подкрадётся!

Пусть в глазах сияет счастье,

Мир подарит вдохновение

И всё сложится прекрасно —

Поздравляю с днем рождения!

У тебя сегодня день рождения.

Я хочу тебя поздравить с этим днем,

Пожелать удачи и везения,

И, конечно, радости во всём!

Пусть исполнятся твои желания,

И сбываются заветные мечты.

Огорченья и печали позабудутся,

Будет все, как только хочешь ты!

***

Пусть всё получается

И мечты сбываются,

Радости, терпения,

И во всём везения!

И любви прям искренней,

Чтоб всё было с искрами,

И добра в уютный дом,

И удача чтоб кругом!

Хочу в этот день рожденья

Пожелать вагон везения,

Море радости, без слез,

Исполнения всех грез.

И любви, и вдохновения,

И крутого настроения!

Чтоб всё лучшее случалось,

Раем жизнь тебе казалась.

И здоровья, и удачи,

И безоблачного счастья!