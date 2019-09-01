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День Знаний 2019: поздравления первокласснику на украинском языке

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День Знаний 2019: поздравления первокласснику на украинском языке
10:45 Сегодня Телеграф

Мы собрали для Вас самые красивые поздравления первокласснику на украинском языке в стихах и прозе.

Перший раз у перший клас!

Це ж таке є свято,

Добрим учнем в школі будь,

Друзів май багато.

Вчителів завади шануй,

Вчи буквар до кірки!

Нехай тішаться батьки

За твої успіхи.

Перший клас сьогодні вам

Відчиняє двері,

Порадуйте і тат, і мам,

Будьте мудрі й вченні,

Поважайте вчителів,

Добрих друзів майте,

На дванадцять завжди вчіться,

А двійок – не майте!

Від усього серця вітаю вас з Днем знань! Нехай цей навчальний рік відкриє перед юнню нові горизонти пізнання себе та світу, вчителів надихне успіхами виховання, а батьків – гордістю за своїх дітей. Нехай цьогорічний Першовересень буде сонячним, несе добрий настрій у кожну школу та родину! З нагоди свята бажаю вам міцного здоров’я, незабутніх миттєвостей шкільного життя та справжніх відкриттів!

Хай навчання в радість буде,

Хай наука не забуде

Поміститись в голові

Щоб вдавалось все тобі!

Загалом, ти добре вчися,

І ніколи не журися

Про оцінки, про свої,

Знай, що головне в житті — це освіта і знання,

Школа, вчитель і рідня!

Ось перший дзвоник гучно вам лунає, —

Це школа щиро кожному бажає

Навчатись із натхненням, із любов’ю,

І бути всім родиною одною.

Щоб до наук цікавість вас хилила,

Щоб фізкультура теж вам була мила,

І щоб засяяла вам зірка та у небі,

Що забере із мрій всі перепони-стелі!

Любий наш, сьогодні, в цей святковий день, 1 вересня, ти переходиш в доросле життя, життя знань! З цього дня ти почнеш вчитися і отримувати за це оцінки. Намагайся вчитися так, щоб твоїм батькам не було соромно за тебе. Вчись сьогодні, і твої знання в майбутньому вернуться тобі сторицею!

Перший раз у перший клас!

Це ж таке є свято,

Добрим учнем в школі будь,

Друзів май багато.

Вчителів завади шануй,

Вчи буквар до дірки!

Нехай тішаться батьки

За твої п’ятірки.

Перший клас сьогодні вам

Відчиняє двері,

Порадуйте і тат і мам,

Будьте мудрі й вченні,

Поважайте вчителів,

Добрих друзів майте,

На дванадцять завжди вчіться,

А двійок – не майте!

1 ВЕРЕСНЯ - День знань - особливе свято! Завжди яскравий, насичений емоційністю та хвилюючою атмосферою. Голосно звучить урочиста музика, звідусіль лунають теплі поздоровлення i кожне людське серце, хвилюючись відгукується на заклик першого дзвінка! У цей день від всієї душі хочеться побажати успіхів у навчальному процесі та щоб новий навчальний рік приносив тільки приємні враження!

Вітаємо всіх з днем знань!

Всіх, хто любить пізнавати!

Серед інших побажань –

Попереду інших крокувати!

Ми бажаємо чудових книг,

Мудрих вам вчителів,

Завжди нових, цікавих

Креативних вам ідей!

З Днем знань, учень!

Сьогодні свято твій:

Світ — яскравий і великий —

Ти для себе відкрий!

Люба наша! Ось і закінчилось твоє дитяче життя, садочок, ляльки… Сьогодні ти піднялась на один щабель вище, ти вступила в лави шкільного закладу. Будь старанною дівчинкою, вчися на відмінно і майбутнє для тебе стане гарною казкою. З Днем Знань тебе, наша дорога!

Вітаємо — День знань:

Дружби, спорту і книг!

Через працю і дерзання

В собі багато покликань

Ти відкрий, учень!

Поздравления с Днем Знаний 2019: стихи, проза и открытки

День знаний 2019: поздравления на украинском языке в стихах

Вітаю з Днем знань! Бажаю величезного бажання вчитися і пізнавати. Легкості в новому навчальному році. Дружної атмосфери, цікавих подій, чудових відміток і постійного прагнення бути краще, ніж учора. Успіхів, удачі, здоров'я, терпимості і чудових результатів!

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