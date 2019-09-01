День Знаний 2019: поздравления первокласснику на украинском языке

Перший раз у перший клас!
Це ж таке є свято,
Добрим учнем в школі будь,
Друзів май багато.
Вчителів завади шануй,
Вчи буквар до кірки!
Нехай тішаться батьки
За твої успіхи.
Перший клас сьогодні вам
Відчиняє двері,
Порадуйте і тат, і мам,
Будьте мудрі й вченні,
Поважайте вчителів,
Добрих друзів майте,
На дванадцять завжди вчіться,
А двійок – не майте!
Від усього серця вітаю вас з Днем знань! Нехай цей навчальний рік відкриє перед юнню нові горизонти пізнання себе та світу, вчителів надихне успіхами виховання, а батьків – гордістю за своїх дітей. Нехай цьогорічний Першовересень буде сонячним, несе добрий настрій у кожну школу та родину! З нагоди свята бажаю вам міцного здоров’я, незабутніх миттєвостей шкільного життя та справжніх відкриттів!
Хай навчання в радість буде,
Хай наука не забуде
Поміститись в голові
Щоб вдавалось все тобі!
Загалом, ти добре вчися,
І ніколи не журися
Про оцінки, про свої,
Знай, що головне в житті — це освіта і знання,
Школа, вчитель і рідня!
Ось перший дзвоник гучно вам лунає, —
Це школа щиро кожному бажає
Навчатись із натхненням, із любов’ю,
І бути всім родиною одною.
Щоб до наук цікавість вас хилила,
Щоб фізкультура теж вам була мила,
І щоб засяяла вам зірка та у небі,
Що забере із мрій всі перепони-стелі!
Любий наш, сьогодні, в цей святковий день, 1 вересня, ти переходиш в доросле життя, життя знань! З цього дня ти почнеш вчитися і отримувати за це оцінки. Намагайся вчитися так, щоб твоїм батькам не було соромно за тебе. Вчись сьогодні, і твої знання в майбутньому вернуться тобі сторицею!
Перший раз у перший клас!
Це ж таке є свято,
Добрим учнем в школі будь,
Друзів май багато.
Вчителів завади шануй,
Вчи буквар до дірки!
Нехай тішаться батьки
За твої п’ятірки.
Перший клас сьогодні вам
Відчиняє двері,
Порадуйте і тат і мам,
Будьте мудрі й вченні,
Поважайте вчителів,
Добрих друзів майте,
На дванадцять завжди вчіться,
А двійок – не майте!
1 ВЕРЕСНЯ - День знань - особливе свято! Завжди яскравий, насичений емоційністю та хвилюючою атмосферою. Голосно звучить урочиста музика, звідусіль лунають теплі поздоровлення i кожне людське серце, хвилюючись відгукується на заклик першого дзвінка! У цей день від всієї душі хочеться побажати успіхів у навчальному процесі та щоб новий навчальний рік приносив тільки приємні враження!
Вітаємо всіх з днем знань!
Всіх, хто любить пізнавати!
Серед інших побажань –
Попереду інших крокувати!
Ми бажаємо чудових книг,
Мудрих вам вчителів,
Завжди нових, цікавих
Креативних вам ідей!
З Днем знань, учень!
Сьогодні свято твій:
Світ — яскравий і великий —
Ти для себе відкрий!
Люба наша! Ось і закінчилось твоє дитяче життя, садочок, ляльки… Сьогодні ти піднялась на один щабель вище, ти вступила в лави шкільного закладу. Будь старанною дівчинкою, вчися на відмінно і майбутнє для тебе стане гарною казкою. З Днем Знань тебе, наша дорога!
Вітаємо — День знань:
Дружби, спорту і книг!
Через працю і дерзання
В собі багато покликань
Ти відкрий, учень!
Вітаю з Днем знань! Бажаю величезного бажання вчитися і пізнавати. Легкості в новому навчальному році. Дружної атмосфери, цікавих подій, чудових відміток і постійного прагнення бути краще, ніж учора. Успіхів, удачі, здоров'я, терпимості і чудових результатів!