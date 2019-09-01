Красивые поздравления учителю с Днем знаний 2019

1 Пусть этот новый год учебный Несет вам добрые деньки, Уроки будут интересны, Пусть не шалят ученики, Пусть не обидит вас зарплата, Начальство вам воздаст почет. Пусть больше счастья, чем когда-то, Вам год учебный принесет!

2 Вы к свету знаний вновь ведете Больших и маленьких ребят. Работе душу отдаете, За что вас все благодарят! Желаем легкого начала И радостных учебных дней, Чтоб всё с успехом исполнялось, Жизнь становилась всё светлей.

3 Пусть начнётся год учебный Лишь улыбкой на лице, Светом, счастьем, вдохновением, Чтоб сердца ими зажечь! Воплотятся пусть все планы, Чаще хочется творить, Радость в дверь войдёт незваной, А успех пусть удивит!

4 В День знаний Вас мы поздравляем, И с уважением большим Вам достижений пожелаем И подарить цветы спешим! Пусть будут новые успехи, Пусть радуют ученики! Пусть отступают все помехи, Вновь в новый год с новой строки.

5 С Днем знаний, с 1 Сентября Вас, наши милые учителя! Успеха вам на целый год, Чтоб был в душе всегда комфорт! Терпение чтобы не кончалось, Зарплата чтобы не "кусалась". Уроки так чтоб проводились, Чтоб все за парты вмиг садились! Чтоб руководство вас хвалило, Всегда достойно вас ценило, Вас за работу уважало, За все заслуги — награждало!

6 Надеемся, что летом Успели отдохнуть. Пора уж и в работу Отчаянно нырнуть. Учебный год начался — И в бой, учителя! На вас ведь, в самом деле, Вся держится земля. Поэтому желаем Вам стойкости и сил, Чтобы в семье и школе Покой и мир царил!

7 С днем знаний всех учителей! Нет на земле людей мудрей. Хотим, чтоб не угас ваш пыл И радость каждый день дарил. Пускай глаза блестят всегда И не болейте никогда.

8 День знаний сегодня, И ваш он по праву, За труд благородный Мы вам скажем: "Браво!" Вам сил пожелаем, Терпенья и воли, Мы вас поздравляем В стенах нашей школы. Достойной зарплаты, От всех уважения, Мечтаний крылатых Всех-всех исполнения.

9 Это праздник ваш законный, Вы несете людям свет, На любой вопрос мудреный Подготовите ответ. Принимайте поздравленья В столь торжественный момент, Пусть удача и везенье Будут с вами много лет!

10 Любовь, терпенье, труд и доброта, Все это тесно связано со школой, Мы поздравляем вас, учителя, В день сентября прекрасный и веселый. Желаем вам трудиться от души, Побольше сил, здоровья и таланта, Зарплат и премий только лишь больших, Успехов каждый день без вариантов!

11 Желаем вам мудрости и терпенья, Много настойчивости и везенья. Пусть дети во всем вас всегда понимают, Под вашим крылом пусть таланты взрастают.

12 Учителя вы наши дорогие, Такие добрые, такие нам родные! Вас с праздником сегодня поздравляем, С Днем знаний! Вам от всей души желаем В душе тепла, а в сердце — доброты, Всегда лишь позитива, красоты. Чтоб не было печалей никогда, Чтоб были вы любимыми всегда!

13 И вот день знаний наступил, Ворота школы он открыл. И с этим днем учителей Мы поздравляем всех скорей. Желаем вам терпения, сил, Чтоб труд ваш радость приносил. Хороших вам учеников, А в будущем выпускников!

14 Разрешите поздравить учителя! Образования представителя! Пожелать вам большого терпения, Учеников прилежного поведения. Пусть журналы будут в порядке, Чтоб поменьше марались тетрадки. Пусть оценки будут только хорошие, А работа — приятною ношею.