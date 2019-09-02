Оригинальные СМС поздравления с днем рождения на 2 сентября

Вы практичны, чувствительны, умны, дружелюбны и сдержанны. Вдохновенный и независимый человек, вы обладаете способностью воодушевлять других своими идеями и делами. Тем не менее, не позволяйте чувству разочарования и безысходности повредить вашим замыслам и планам.
Несмотря на склонность тщательно анализировать ситуации, старайтесь не поддаваться излишнему скептицизму и избегайте постоянного обдумывания одних и тех же вопросов, вызывающих тревогу и беспокойство.
Несмотря на врожденные великодушие и психологические способности, вы также способны впадать в крайности. Иногда вы гуманны и терпимы, но временами испытываете нервное напряжение и импульсивны. Вы практичны, находчивы и предпочитаете деятельность беспечности и праздности.
Внешность играет для вас немаловажное значение, и вы стараетесь производить хорошее впечатление. Вы любите компанию, бываете обаятельны и сердечны. У вас хорошее чувство юмора, часто помогающее выходить из трудных и неловких ситуаций.
С детства вы постоянно анализируете ситуации и стремитесь их улучшить. В возрасте 20 лет наступает период повышенного внимания к партнерству и отношениям с другими людьми. Может усилиться интерес к чувству равновесия и гармонии и появиться желание развивать творческие способности.
Другой поворотный момент наступает в возрасте 50 лет, побуждая вас к поискам смысла жизни и к душевному преобразованию.
Поздравляю от души с днем рождения. Желаю в этот светлый и счастливый день много здоровья и безразмерного счастья, крупной удачи и веселых друзей, добрых историй и ярких эмоций, блестящих успехов и верной любви.
Поздравляю с днем рождения! Желаю удачи, счастья, волшебства, успеха во всех начинаниях и продолжениях, верных друзей, любви и солнечного настроения на каждый день. Желаю, чтобы каждое утро начиналось с чашечки чая и радостной улыбки!
С днем рожденья поздравляю!
Воз везенья отправляю,
Бесконечную удачу,
Счастье с радостью в придачу.
А теперь, прошу вниманья,
Посылаю пожеланья:
Встреч — желанных, рядом — милых,
В духе быть всегда и в силах,
Горы злата-серебра,
И здоровья, и добра.
Желаю в твой день рождения
Верить в себя и идти за мечтой,
Не поддаваться сомнениям
И сохранять позитивный настрой.
Желаю сил, удачи и свершений,
Желаю ярких, интересных дней,
Желаю трудностям в успехи превращений.
И про мечту не забывай — иди за ней!
Пусть море радости и счастья
Тебя повсюду окружит,
Обходят стороной ненастья,
Дорогу радость озарит!
Пускай удаче непременно
С тобою будет по пути,
Пускай сбываются мгновенно
Желанья и мечты твои!
Сердце пусть согреет радость,
Процветание в жизнь ворвётся,
Все дела придут в порядок
И везение подкрадётся!
Пусть в глазах сияет счастье,
Мир подарит вдохновение
И всё сложится прекрасно —
Поздравляю с днем рождения!
Поздравляю с днем рождения!
Счастья и добра тебе, бесконечного везения,
Лишь хороших дней в судьбе.
Не болей и не печалься, жажды жизни не теряй,
Навсегда с бедой расстанься,
Радость каждый день встречай.
С днем рожденья поздравляю!
Счастья, радости желаю.
Чтобы сбывались все мечты,
И всех радовала ты!
Красоты тебе и ласки,
И жилось чтобы, как в сказке,
В доме пусть будет достаток,
А в делах всегда порядок!