Оригинальные СМС поздравления с днем рождения на 2 сентября

Вы родились 2 сентября, знак зодиака Дева. Вы усердны, трудолюбивы, методичны и внимательны.

Вы практичны, чувствительны, умны, дружелюбны и сдержанны. Вдохновенный и независимый человек, вы обладаете способностью воодушевлять других своими идеями и делами. Тем не менее, не позволяйте чувству разочарования и безысходности повредить вашим замыслам и планам.

Несмотря на склонность тщательно анализировать ситуации, старайтесь не поддаваться излишнему скептицизму и избегайте постоянного обдумывания одних и тех же вопросов, вызывающих тревогу и беспокойство.

Несмотря на врожденные великодушие и психологические способности, вы также способны впадать в крайности. Иногда вы гуманны и терпимы, но временами испытываете нервное напряжение и импульсивны. Вы практичны, находчивы и предпочитаете деятельность беспечности и праздности.

Внешность играет для вас немаловажное значение, и вы стараетесь производить хорошее впечатление. Вы любите компанию, бываете обаятельны и сердечны. У вас хорошее чувство юмора, часто помогающее выходить из трудных и неловких ситуаций.

С детства вы постоянно анализируете ситуации и стремитесь их улучшить. В возрасте 20 лет наступает период повышенного внимания к партнерству и отношениям с другими людьми. Может усилиться интерес к чувству равновесия и гармонии и появиться желание развивать творческие способности.

Другой поворотный момент наступает в возрасте 50 лет, побуждая вас к поискам смысла жизни и к душевному преобразованию.

Поздравляю от души с днем рождения. Желаю в этот светлый и счастливый день много здоровья и безразмерного счастья, крупной удачи и веселых друзей, добрых историй и ярких эмоций, блестящих успехов и верной любви.

Поздравляю с днем рождения! Желаю удачи, счастья, волшебства, успеха во всех начинаниях и продолжениях, верных друзей, любви и солнечного настроения на каждый день. Желаю, чтобы каждое утро начиналось с чашечки чая и радостной улыбки!

С днем рожденья поздравляю!

Воз везенья отправляю,

Бесконечную удачу,

Счастье с радостью в придачу.

А теперь, прошу вниманья,

Посылаю пожеланья:

Встреч — желанных, рядом — милых,

В духе быть всегда и в силах,

Горы злата-серебра,

И здоровья, и добра.

Желаю в твой день рождения

Верить в себя и идти за мечтой,

Не поддаваться сомнениям

И сохранять позитивный настрой.

Желаю сил, удачи и свершений,

Желаю ярких, интересных дней,

Желаю трудностям в успехи превращений.

И про мечту не забывай — иди за ней!

Пусть море радости и счастья

Тебя повсюду окружит,

Обходят стороной ненастья,

Дорогу радость озарит!

Пускай удаче непременно

С тобою будет по пути,

Пускай сбываются мгновенно

Желанья и мечты твои!

Сердце пусть согреет радость,

Процветание в жизнь ворвётся,

Все дела придут в порядок

И везение подкрадётся!

Пусть в глазах сияет счастье,

Мир подарит вдохновение

И всё сложится прекрасно —

Поздравляю с днем рождения!

Поздравляю с днем рождения!

Счастья и добра тебе, бесконечного везения,

Лишь хороших дней в судьбе.

Не болей и не печалься, жажды жизни не теряй,

Навсегда с бедой расстанься,

Радость каждый день встречай.

С днем рожденья поздравляю!

Счастья, радости желаю.

Чтобы сбывались все мечты,

И всех радовала ты!

Красоты тебе и ласки,

И жилось чтобы, как в сказке,

В доме пусть будет достаток,

А в делах всегда порядок!