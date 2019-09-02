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Поздравления с днем свадьбы 2 сентября от всего сердца: проза и открытки

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Поздравления с днем свадьбы 2 сентября от всего сердца: проза и открытки
16:09 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Поздравьте своих родных и друзей с замечательным днем свадьбы!

  • 1

    В этот особенный день, а самое главное, что он именно ваш, хочется пожелать вам вечной и крепкой любви, теплого семейного очага, дружной и крепкой семьи, сохранить трепет первых встреч в своих сердцах и пройти этот длинный и сложный жизненный путь за руку друг с другом. Совет вам да любовь!

  • 2

  • 3

    Дорогие молодожены! Поздравляю вас с этим радостным и долгожданным днем - днем вашей свадьбы. Желаю вам на всю жизнь сохранить эту любовь и пронести ее через все года и испытания. Пусть вашу семейную жизнь не омрачат ни горечи, ни обиды, ни другие несчастья. Желаю, чтобы каждый новый совместно прожитый день был для вас открытием. Просыпайтесь каждое утро с мыслью о том, насколько же вы счастливы. Любите друг друга, берегите и ждите, не смотря ни на что. 

  • 4

  • 5

    Милые, красивые, счастливые и самые лучшие, поздравляю вас с днем бракосочетания и от всей души хочу пожелать доброй атмосферы в вашем доме, мирного неба над головой, большого достатка и вечного счастья в семье, светлой надежды и несомненной удачи на вашем совместном пути.

  • 6

  • 7

    Желаю вам, молодожены, благополучия в семейной жизни. Пусть ваш союз будет крепок и прекрасен многие-многие годы, которые вы разделите на двоих. Счастья вам, замечательных детишек, материального достатка в доме и, главное, доверия и взаимопонимания. Совет вам, да любовь!

  • 8

  • 9

    Поздравляю! Желаю, чтобы совместная дорога ваша всегда вела вас только к счастью и успеху, чтобы с каждым днем семья ваша крепчала и верила в чудеса, чтобы любви вашей ничто не препятствовало, чтобы вам вместе все было по плечу. Совет да любовь вам, молодые, здоровья и благополучия.

  • 10

  • 11

    Когда соединяются две удивительные судьбы, два характера, две половинки сердец, на выходе получается неповторимое сочетание, которое называют семьей. Поздравляю вас и желаю не терять тех искр, что однажды зажгли ваши сердца!

  • 12

  • 13

    Дорогие молодожены, искренне поздравляем вас с началом новой жизни! Желаем вам яркой любви, полного понимания, крепкой поддержки, искристых улыбок! Радуйтесь каждой минутке совместного счастья, и ваша жизнь будет яркой и насыщенной вместе.

  • 14

  • 15

    От всей души хочу поздравить вас, мои дорогие, с этим знаменательным днем. Желаю вам взаимопонимания, безумно сильной любви, удачи и успехов. Поддерживайте друг друга, всегда идите рядом по жизни. Пусть в вашем доме зазвучит тоненький детский голосочек. Будьте вместе всю жизнь!

  • 16

  • 17

    Поздравляю с бракосочетанием и от всей души хочу пожелать жить душа в душу, не зная разочарований и невзгод. Желаю заложить крепкий фундамент для своей семьи, желаю не сомневаться друг в друге и всегда оставаться верными супругами. И пусть вам будет не только совет да любовь, а еще достаток и счастье!

  • 18

  • 19

    Пусть в браке вам сопутствует удача, любовь пусть окружает ваш очаг, дорогу жизни освещает счастье, желаем мира в дом и прочих благ. Пусть в семье царят гармония и взаимопонимание.

  • 20

Оригинальные СМС поздравления с днем рождения на 2 сентября

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