Скачать
Среда, 04.09.2019
Главные события 3 сентября: снятие неприкосновенности, 7 изменений в Конституцию и Свитолина в полуфинале US Open
Главные события 3 сентября: снятие неприкосновенности, 7 изменений в Конституцию и Свитолина в полуфинале US Open
Юнкер и Туск поздравили Гончарука с назначением в должность премьер-министра
Юнкер и Туск поздравили Гончарука с назначением в должность премьер-министра
Названа дата дебюта Коноплянки за Шахтер
Названа дата дебюта Коноплянки за Шахтер
Приметы и обряды на 4 сентября - Агафон-огуменник
Приметы и обряды на 4 сентября - Агафон-огуменник

Самые лучшие поздравления с днем рождения своими словами на 4 сентября

Смотрите фото (6)
Самые лучшие поздравления с днем рождения своими словами на 4 сентября
07:34 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Образец надежности, прилежности и старательности, вы весьма плодотворны в работе, но можете испытывать конфликт между долгом и привязанностями.

Вы — трудолюбивый и настойчивый человек, сочетающий в себе трезвость и практичность с идеалистической чувствительностью и восприимчивостью. Реалист, проявляющий искренний интерес к людям, вы — преданный и верный друг. 

Вы родились 4 сентября, знак зодиака Дева. Работая бесстрастно, рассудительно и с большим расчетом, вы анализируете и взвешиваете все детали, однако склонны к беспокойству или чрезмерной критичности к себе и другим.

Ваше стремление к гармонии, красоте и роскоши при должном развитии может привести к раскрытию артистических или иных творческих талантов. Вы умело составляете долгосрочные планы, и, хотя деньги для вас играют важную роль, вы готовы напряженно работать для их приобретения.

Несмотря на очарование, ответственное и большое внимание к личным отношениям, вы также чрезвычайно сдержанны. С одной стороны, вы заботливы и гуманны, а с другой — излишне серьезны или непреклонны во взглядах.

По достижении 18 лет начинается период потребности в партнерстве и в личных отношениях. Усиливается чувство гармонии и красоты, раскрываются литературные, артистические или иные творческие способности.

Этот период продолжается до 48 лет, когда наступает поворотный этап, побуждающий вас к эмоциональному и духовному обновлению и подчеркивающий необходимость в совместных финансовых или деловых предприятиях. В 78 лет особое значение приобретают вопросы личной философии и поиски смысла жизни.

 

Поздравляю с днем рождения! В этот замечательный день желаю тебе крепкого здоровья, верных и преданных друзей, безграничного счастья, безразмерных доходов, сумасшедшей любви и побольше радостных дней! Хорошего тебе настроения и отличного праздника!

Поздравляю с днем рождения! Пусть счастье сопровождает вас на каждом шагу, здоровье оберегает при любых обстоятельствах, удача и везение станут вашими надежными спутниками по жизни. Желаю вдохновения во всём, позитивного настроения и исполнения всех планов.

***

Поздравляем с днем рожденья! От всей души желаем много-много счастья, бодрости, здоровья, любви, красоты рассветов и закатов, вечной молодости в душе и всех благ! Пусть рядом всегда будут верные друзья, в кошельке пусть множатся деньги, а в доме цветут уют, радость, тепло и достаток!

СМС поздравления с днем рождения

От всей души прими мои самые искренние поздравления с днем рождения! Я желаю тебе крепкого здоровья, финансовой стабильности, гармонии во всем, любви во всех ее проявлениях, мирного неба над головой. Пусть по жизни сопутствует удача и успех, тебя окружают близкие по духу люди, а каждый твой день сияет новыми радужными красками!

***

Желаю, чтобы в твоей жизни был только позитив, а рядом находились верные друзья. Пускай тебя всегда переполняет неисчерпаемая энергия для осуществления всех твоих желаний. Пусть вся жизнь будет безоблачной и яркой, а в доме царят уют, мир, любовь и счастье. Если говорить короче, то от всей души желаю тебе прожить жизнь так, как будто побывать в сказке. С днем рождения!

Поздравляю с днем рождения и от души желаю каждый день своей жизни встречать с улыбкой и невероятным ощущением счастья, всегда верить в себя и наслаждаться каждым мгновением. Пусть мечты твоего сердца исполняются, пусть вдохновение для души дарит любовь и удача.

***

С днем рождения! Пусть твой дом наполняет счастье и тепло, твою душу — гармония и спокойствие. В сердце пускай живет любовь, в мыслях — позитив. Пусть судьба преподносит яркие подарки и радостные события, а в жизни всегда будет хорошая погода!

Поздравляю с Днем рождения! Желаю исполнения самых невероятных и головокружительных желаний, ярких и незабываемых впечатлений, успехов во всех твоих начинаниях. Пусть дни будут солнечными и яркими, наполненными улыбками и счастьем. В общем, позитива во всем!

***

Хочу тебя поздравить с днем рождения, пожелать ярких эмоций и красок, побольше позитивных мгновений, сказочных воспоминаний, чтобы в твоем окружении были только те люди, которые тебя принимают и понимают. Чаще улыбайся жизни, и пускай она улыбается тебе в ответ.

Оригинальные поздравления с днем рождения в прозе, открытки

С днем рождения! Пусть этот день будет полон самых неожиданных и радостных сюрпризов и долгожданных подарков. Пусть рядом с тобой всегда будут самые дорогие люди, верные и надежные друзья. Счастья, любви и добра твоему дому. И пусть тебе улыбнется удача!

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (6)

Все по теме:

Праздник, День рождения, Стихи, Поздравления, Картинки, Открытки, Поздравления в стихах, Короткие поздравления, Поздравления с Днем рождения, Проза, 4 сентября, Поздравления в картинках, Поздравления с стихах, Короткие поздравления с днем рождения, День рождения в прозе.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Семь изменений в Конституции: какие важные законопроекты проголосованы в Раде
02 Бывшие российские полицейские, попросившие убежища в Украине, боятся возвращения в РФ
03 Свитолина вышла в полуфинал US Open 2019, уверенно победив Конту (Фото)
04 В "Слуге народа" раскрыли детали законопроекта "Об оружии"
05 Законопроект о сокращении количества нардепов в Раде направлен в КСУ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
СМИ назвали дату обмена пленными между РФ и Украиной
СМИ назвали дату обмена пленными между РФ и Украиной
День в ООС: Четыре обстрела, ранен военнослужащий ВСУ
День в ООС: Четыре обстрела, ранен военнослужащий ВСУ
Герус рассказал о своем первом законопроекте
Герус рассказал о своем первом законопроекте
Рецепт дня: пшеничные лепешки с начинкой из овощей
Рецепт дня: пшеничные лепешки с начинкой из овощей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь