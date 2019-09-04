Самые лучшие поздравления с днем рождения своими словами на 4 сентября

Образец надежности, прилежности и старательности, вы весьма плодотворны в работе, но можете испытывать конфликт между долгом и привязанностями.

Вы — трудолюбивый и настойчивый человек, сочетающий в себе трезвость и практичность с идеалистической чувствительностью и восприимчивостью. Реалист, проявляющий искренний интерес к людям, вы — преданный и верный друг.

Вы родились 4 сентября, знак зодиака Дева. Работая бесстрастно, рассудительно и с большим расчетом, вы анализируете и взвешиваете все детали, однако склонны к беспокойству или чрезмерной критичности к себе и другим.

Ваше стремление к гармонии, красоте и роскоши при должном развитии может привести к раскрытию артистических или иных творческих талантов. Вы умело составляете долгосрочные планы, и, хотя деньги для вас играют важную роль, вы готовы напряженно работать для их приобретения.

Несмотря на очарование, ответственное и большое внимание к личным отношениям, вы также чрезвычайно сдержанны. С одной стороны, вы заботливы и гуманны, а с другой — излишне серьезны или непреклонны во взглядах.

По достижении 18 лет начинается период потребности в партнерстве и в личных отношениях. Усиливается чувство гармонии и красоты, раскрываются литературные, артистические или иные творческие способности.

Этот период продолжается до 48 лет, когда наступает поворотный этап, побуждающий вас к эмоциональному и духовному обновлению и подчеркивающий необходимость в совместных финансовых или деловых предприятиях. В 78 лет особое значение приобретают вопросы личной философии и поиски смысла жизни.

Поздравляю с днем рождения! В этот замечательный день желаю тебе крепкого здоровья, верных и преданных друзей, безграничного счастья, безразмерных доходов, сумасшедшей любви и побольше радостных дней! Хорошего тебе настроения и отличного праздника!

Поздравляю с днем рождения! Пусть счастье сопровождает вас на каждом шагу, здоровье оберегает при любых обстоятельствах, удача и везение станут вашими надежными спутниками по жизни. Желаю вдохновения во всём, позитивного настроения и исполнения всех планов.

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Поздравляем с днем рожденья! От всей души желаем много-много счастья, бодрости, здоровья, любви, красоты рассветов и закатов, вечной молодости в душе и всех благ! Пусть рядом всегда будут верные друзья, в кошельке пусть множатся деньги, а в доме цветут уют, радость, тепло и достаток!

От всей души прими мои самые искренние поздравления с днем рождения! Я желаю тебе крепкого здоровья, финансовой стабильности, гармонии во всем, любви во всех ее проявлениях, мирного неба над головой. Пусть по жизни сопутствует удача и успех, тебя окружают близкие по духу люди, а каждый твой день сияет новыми радужными красками!

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Желаю, чтобы в твоей жизни был только позитив, а рядом находились верные друзья. Пускай тебя всегда переполняет неисчерпаемая энергия для осуществления всех твоих желаний. Пусть вся жизнь будет безоблачной и яркой, а в доме царят уют, мир, любовь и счастье. Если говорить короче, то от всей души желаю тебе прожить жизнь так, как будто побывать в сказке. С днем рождения!

Поздравляю с днем рождения и от души желаю каждый день своей жизни встречать с улыбкой и невероятным ощущением счастья, всегда верить в себя и наслаждаться каждым мгновением. Пусть мечты твоего сердца исполняются, пусть вдохновение для души дарит любовь и удача.

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С днем рождения! Пусть твой дом наполняет счастье и тепло, твою душу — гармония и спокойствие. В сердце пускай живет любовь, в мыслях — позитив. Пусть судьба преподносит яркие подарки и радостные события, а в жизни всегда будет хорошая погода!

Поздравляю с Днем рождения! Желаю исполнения самых невероятных и головокружительных желаний, ярких и незабываемых впечатлений, успехов во всех твоих начинаниях. Пусть дни будут солнечными и яркими, наполненными улыбками и счастьем. В общем, позитива во всем!

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Хочу тебя поздравить с днем рождения, пожелать ярких эмоций и красок, побольше позитивных мгновений, сказочных воспоминаний, чтобы в твоем окружении были только те люди, которые тебя принимают и понимают. Чаще улыбайся жизни, и пускай она улыбается тебе в ответ.

С днем рождения! Пусть этот день будет полон самых неожиданных и радостных сюрпризов и долгожданных подарков. Пусть рядом с тобой всегда будут самые дорогие люди, верные и надежные друзья. Счастья, любви и добра твоему дому. И пусть тебе улыбнется удача!