Михайлово чудо 2019: красивые поздравления в стихах и открытках

19 сентября православные верующие отмечают великий праздник – Михайлово чудо 2019. Этот праздник посвящен чуду архангела Михаила в Хонех. Поздравьте близких с этим светлым праздником.
В этот праздник, день Михайлов,
Пожелать тебе хочу,
Чтоб поменьше в своей жизни
Обращался ты к врачу.
Пусть тебя твой светлый ангел
От забот убережёт.
И с мечом своей рукою
Все напасти отведёт.
Будь же счастлив, чтобы солнце
Освещало в жизни путь,
А свечу твоей удачи
Не смогло ничто задуть.
Михайлов день пришел к вам в дом.
Пусть мир, достаток будут в нём,
Пусть солнце светит вам с небес.
Вы ждите в этот день чудес!
Желаем благ всех и добра,
А в семьях — радости, тепла.
Пусть Бог всегда вас бережет,
Пусть праздник счастье принесет!
В день архангела Михаила
Тебе хочу пожелать я всех благ,
Чтобы здоровье было и силы,
И чтоб удачным был твой каждый шаг!
Желаю в доме тепла и уюта,
Пусть стороною обходит беда!
Пускай любая в жизни минута
Тебе приносит счастье всегда!
Желаю, чтоб архангел Михаил
Вас от напастей защитил.
Пусть ангелы его вас охраняют,
Беду и горе прогоняют.
Чтоб слабому прибавил сил,
От хворей всех чтоб исцелил.
Пускай душа лучится светом,
Пусть будет счастье в мире этом!
Пускай принесет Святой Михаил
Много добра и в душу смирение,
Здоровья, как сталь, терпения и сил,
Чтоб радостным было любое мгновение!
Желаю любви настоящей и чистой!
Пусть в сердце царят и уют, и покой,
Пускай в твою душу всегда очень быстро
Счастье течет полноводной рекой!
Михайлов день уж на пороге,
Стремлюсь поздравить я тебя.
Пускай обходят все невзгоды,
Пусть навсегда уйдет беда.
Пускай от счастья дом искриться,
Пусть будет радости сполна,
Лишь всё хорошее случится,
А горе — вовсе никогда.
Благополучия желаю
В святой и значимый сей день.
Пусть светлое лишь наступает,
А хмурое уходит в тень!
Прими скорее, Миша, поздравленье!
Пусть именины радость принесут,
Пусть посещает чаще вдохновенье,
Любовь с заботой дома ждут.
Пусть удаются начинания, идеи,
И возрастает пусть всегда доход.
Пусть будет жизнь твоя светлее,
Ну, и конечно же, во всем везет.
Ждем чудес в Михайлов день,
Двери открываем,
Радость, свет, любовь, добро
В дом свой созываем.
Пусть Архангела войска
Отгоняют тучи.
И для всех сей славный день
Будет самым лучшим!