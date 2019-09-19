Михайлово чудо 2019: красивые поздравления в стихах и открытках

Предлагает читателю ознакомиться с лучшими поздравлениями в стихах, а также открытками для именинников.

19 сентября православные верующие отмечают великий праздник – Михайлово чудо 2019. Этот праздник посвящен чуду архангела Михаила в Хонех. Поздравьте близких с этим светлым праздником.

В этот праздник, день Михайлов,

Пожелать тебе хочу,

Чтоб поменьше в своей жизни

Обращался ты к врачу.

Пусть тебя твой светлый ангел

От забот убережёт.

И с мечом своей рукою

Все напасти отведёт.

Будь же счастлив, чтобы солнце

Освещало в жизни путь,

А свечу твоей удачи

Не смогло ничто задуть.

Михайлов день пришел к вам в дом.

Пусть мир, достаток будут в нём,

Пусть солнце светит вам с небес.

Вы ждите в этот день чудес!

Желаем благ всех и добра,

А в семьях — радости, тепла.

Пусть Бог всегда вас бережет,

Пусть праздник счастье принесет!

В день архангела Михаила

Тебе хочу пожелать я всех благ,

Чтобы здоровье было и силы,

И чтоб удачным был твой каждый шаг!

Желаю в доме тепла и уюта,

Пусть стороною обходит беда!

Пускай любая в жизни минута

Тебе приносит счастье всегда!

Желаю, чтоб архангел Михаил

Вас от напастей защитил.

Пусть ангелы его вас охраняют,

Беду и горе прогоняют.

Чтоб слабому прибавил сил,

От хворей всех чтоб исцелил.

Пускай душа лучится светом,

Пусть будет счастье в мире этом!

Пускай принесет Святой Михаил

Много добра и в душу смирение,

Здоровья, как сталь, терпения и сил,

Чтоб радостным было любое мгновение!

Желаю любви настоящей и чистой!

Пусть в сердце царят и уют, и покой,

Пускай в твою душу всегда очень быстро

Счастье течет полноводной рекой!

Михайлов день уж на пороге,

Стремлюсь поздравить я тебя.

Пускай обходят все невзгоды,

Пусть навсегда уйдет беда.

Пускай от счастья дом искриться,

Пусть будет радости сполна,

Лишь всё хорошее случится,

А горе — вовсе никогда.

Благополучия желаю

В святой и значимый сей день.

Пусть светлое лишь наступает,

А хмурое уходит в тень!

Прими скорее, Миша, поздравленье!

Пусть именины радость принесут,

Пусть посещает чаще вдохновенье,

Любовь с заботой дома ждут.

Пусть удаются начинания, идеи,

И возрастает пусть всегда доход.

Пусть будет жизнь твоя светлее,

Ну, и конечно же, во всем везет.

Ждем чудес в Михайлов день,

Двери открываем,

Радость, свет, любовь, добро

В дом свой созываем.

Пусть Архангела войска

Отгоняют тучи.

И для всех сей славный день

Будет самым лучшим!